À l’aube du XXIe siècle, Brighton s’inquiétait pour la survie même du club. Cette menace a finalement été écartée, mais une période d’errance a dû être traversée après le départ du Goldstone Ground, avec un passage temporaire à Gillingham puis, finalement, dans le cadre loin d’être idéal du Withdean Stadium, une enceinte d’athlétisme construite à cet effet.

Bloom, supporter du club depuis toujours, est entré en scène en 2009. Il a contribué à faire avancer les plans de ce qui est aujourd’hui l’impressionnant Amex Stadium, tout en supervisant une ascension de la League One jusqu’à la Premier League sur sept saisons. Le club évolue dans l’élite depuis maintenant neuf ans.

Brighton retrouve les compétitions européennes en se qualifiant pour la Ligue Conférence, et peu auraient pu prédire qu’un tel sommet serait atteint il y a un peu plus de deux décennies, lorsque le club peinait à réunir des fonds pour les transferts et à obtenir le permis de construire de son stade.