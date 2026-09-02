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Comment le « magicien des maths » Tony Bloom a dépassé les attentes à Brighton, avec ce supporter devenu propriétaire en quête de trophées, bien plus qu’un simple « généreux bienfaiteur »
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De Withdean à la Ligue Europa Conférence pour Brighton
À l’aube du XXIe siècle, Brighton s’inquiétait pour la survie même du club. Cette menace a finalement été écartée, mais une période d’errance a dû être traversée après le départ du Goldstone Ground, avec un passage temporaire à Gillingham puis, finalement, dans le cadre loin d’être idéal du Withdean Stadium, une enceinte d’athlétisme construite à cet effet.
Bloom, supporter du club depuis toujours, est entré en scène en 2009. Il a contribué à faire avancer les plans de ce qui est aujourd’hui l’impressionnant Amex Stadium, tout en supervisant une ascension de la League One jusqu’à la Premier League sur sept saisons. Le club évolue dans l’élite depuis maintenant neuf ans.
Brighton retrouve les compétitions européennes en se qualifiant pour la Ligue Conférence, et peu auraient pu prédire qu’un tel sommet serait atteint il y a un peu plus de deux décennies, lorsque le club peinait à réunir des fonds pour les transferts et à obtenir le permis de construire de son stade.
Bloom a aidé à financer la construction de l'Amex Stadium
McGhee a participé à une partie de ce processus. L’Écossais, qui a vu l’ouverture de la galerie « Brighton & Hove Albion: Stand or Fall » alors que les 125 ans d’histoire du club sont célébrés, a raconté à GOAL comment les premières fondations ont été posées : « Nous avons obtenu l’autorisation, Dick Knight et sa campagne, à marcher de long en large sur le front de mer, et moi, je prenais la parole lors de conférences et je prêchais que nous devions avoir un stade et qu’ils devaient nous en donner l’autorisation.
« Nous avons obtenu l’autorisation, mais nous n’avions ensuite aucune perspective de le construire. Et puis Tony est intervenu, bien sûr. Mais à ce moment-là, je pense que les gens croyaient seulement que Tony, je dis bien seulement, ne paierait que la construction d’un stade.
« Ils ne se rendaient pas compte de ce qu’il apportait avec lui, en termes d’ambition et de vision, qui allait au-delà d’un nouveau stade : il y avait le centre d’entraînement, les infrastructures et le niveau auquel il a amené le club aujourd’hui. Donc, ils ne comprenaient pas vraiment ce qu’ils obtenaient, même quand Tony s’est engagé. »
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Bloom est un supporter de Brighton qui dirige les opérations depuis la salle du conseil d’administration
Bloom a aidé les supporters de Brighton à vivre le rêve qu’il partage, McGhee ajoutant au sujet de l’impact de l’ancien parieur sportif et joueur de poker : « Je vois régulièrement Ray Bloom, son oncle, qui était directeur quand j’étais entraîneur, et il déjeunait régulièrement avec Dick Knight et moi le vendredi à Topolino's, à Brighton, et il me parlait toujours de ce jeune neveu génial qui était un prodige des mathématiques. J’avais donc entendu parler de Tony quand il était enfant, bien avant de me rendre compte de ce qu’il deviendrait. Ils ont donc un lien très fort.
« J’étais au déjeuner lors du match contre Villa dans un salon, c’est le salon Harry Bloom, donc sa famille est liée au club depuis très longtemps, à la fois comme dirigeants et comme supporters. Je suis donc certain qu’il a fait cela autant pour sa famille que pour le public de Brighton. »
Brighton vise un trophée majeur
Brighton a remporté les titres de troisième et quatrième divisions, ainsi que le Community Shield, et a été finaliste de la FA Cup en 1983. Le club est déterminé à décrocher un trophée majeur dès que possible.
À ce sujet, McGhee a déclaré : « Je pense que Tony n’est pas là pour être un généreux bienfaiteur. Je pense qu’il veut gagner des titres, et il met en place tout ce qu’il faut pour créer une équipe qui en soit capable. Ils ont une chance cette année en Europe, ils ont désormais une chance chaque année dans l’une des compétitions nationales.
« Je ne pense pas qu’ils aient une chance de remporter la Premier League, mais je pense qu’ils pourraient facilement, avec un peu de réussite et un bon tirage, se retrouver en finale de la FA Cup. Ils en ont été proches. Ou de la League Cup. Je pense que c’est la progression inévitable. »
- Michael Cheetham
Brighton s’envole vers l’Europe alors que l’anniversaire est célébré
Une nouvelle galerie permanente retraçant les 125 ans d’histoire de Brighton a ouvert au Brighton Museum & Art Gallery le 15 août. Cette exposition interactive réunit des objets emblématiques, des souvenirs précieux, des archives, des films et des récits personnels pour raconter l’histoire de l’un des clubs les plus résilients du football anglais. Les visiteurs découvriront les triomphes, les revers et les moments marquants qui ont façonné Brighton & Hove Albion et sa place au cœur de la ville depuis plus d’un siècle.
Brighton affrontera Manchester United au troisième tour de la Carabao Cup, ce qui représentera un sérieux premier test à ce niveau, tout en étant opposé à des équipes comme le Panathinaïkos et Getafe en Conference League, tandis que West Ham, Chelsea et son grand rival Crystal Palace ont récemment prouvé qu’il était possible de goûter à la gloire européenne dans cette compétition.
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