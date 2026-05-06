Si les qualités techniques de l’adolescent étaient indéniables, le staff de La Masia a surtout axé son travail sur les aspects psychologiques de son développement fulgurant. Cette gestion minutieuse a porté ses fruits : à 18 ans, le jeune homme totalise déjà 151 apparitions sous le maillot du Barça, ponctuées de 49 buts et 52 passes décisives. Saviola a souligné que la priorité avait été de le préparer mentalement au très haut niveau. « Nous ne nous inquiétions pas de ses capacités footballistiques, mais plutôt de la manière de le gérer, car nous savions qu’à l’avenir, il aurait de grandes chances d’intégrer l’équipe première du Barça », a-t-il admis. « Quand un joueur aussi jeune montre quelque chose de différent, en particulier des qualités rares à cet âge, on sait qu’il y a quelque chose de spécial. »