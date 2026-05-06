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Comment le FC Barcelone a identifié chez le jeune prodige Lamine Yamal des qualités « exceptionnelles » rappelant celles de l’incomparable Lionel Messi
Repérer un talent rare
Selon SPORT, Javier Saviola s’est confié sur ses premières impressions concernant Lamine Yamal alors qu’il était entraîneur adjoint d’Oscar López au sein de l’équipe Juvenil A. Ces premiers signes prometteurs se sont concrétisés le 29 avril 2023, lorsque Yamal a fait ses débuts en Liga, disputant sept minutes lors d’une victoire 4-0 contre le Real Betis. Fort de son expérience, Saviola a souligné que le jeune joueur dégageait une aura rare. « Nous voyions Lamine comme différent des autres, notamment dans sa façon de couvrir le terrain. Quand on découvre des joueurs comme Messi, que j’ai eu la chance d’observer à 12 ou 13 ans, on s’en rend compte immédiatement, car on vit football depuis longtemps », explique Saviola.
- AFP
Gérer une future superstar
Si les qualités techniques de l’adolescent étaient indéniables, le staff de La Masia a surtout axé son travail sur les aspects psychologiques de son développement fulgurant. Cette gestion minutieuse a porté ses fruits : à 18 ans, le jeune homme totalise déjà 151 apparitions sous le maillot du Barça, ponctuées de 49 buts et 52 passes décisives. Saviola a souligné que la priorité avait été de le préparer mentalement au très haut niveau. « Nous ne nous inquiétions pas de ses capacités footballistiques, mais plutôt de la manière de le gérer, car nous savions qu’à l’avenir, il aurait de grandes chances d’intégrer l’équipe première du Barça », a-t-il admis. « Quand un joueur aussi jeune montre quelque chose de différent, en particulier des qualités rares à cet âge, on sait qu’il y a quelque chose de spécial. »
L’influence de Xavi et l’ère dorée
L'ancien attaquant salue le rôle crucial de Xavi Hernandez dans l'éclosion de cette génération dorée. Sous la houlette du mentor catalan, Yamal a rapidement enrichi son palmarès : deux Liga, deux Supercoupes d'Espagne, une Copa del Rey et, surtout, le titre continental 2024 avec la Roja. Sur le plan individuel, il a été désigné Joueur TM de la saison 2025 et a terminé deuxième du Ballon d’Or 2025, devancé uniquement par Ousmane Dembélé. « Yamal était accompagné de Héctor Fort et de deux ou trois autres éléments. Un parcours exceptionnel que Xavi a immédiatement repéré et pour lequel il nous a sollicités pour des références », a déclaré Saviola, manifestant une fierté immense pour cette ascension fulgurante.
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour le FC Barcelone de Flick ?
Sous la conduite de Hansi Flick, le FC Barcelone possède une base solide pour l’avenir. Yamal, auteur de 24 buts et 18 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues avant une blessure malvenue, a été l’un des grands atouts de la saison. Saviola a salué la rigueur tactique de l’entraîneur : « Pour un coach, c’est idéal, car il peut aligner n’importe quel joueur en étant sûr que chacun donnera le maximum », a-t-il conclu.