Comment le DJ Diogo Dalot met-il l'ambiance à Manchester United ? Le défenseur portugais explique les choix musicaux qui motivent les Red Devils

S'exprimant dans le cadre d'un partenariat avec DHL Express, le partenaire logistique officiel de Manchester United, Dalot a répondu à GOAL lorsqu'on lui a demandé comment il choisissait les morceaux à passer et si ces décisions étaient influencées par les adversaires à affronter : « Je suis le DJ du vestiaire depuis longtemps maintenant, et ce n'est pas une mince affaire que d'essayer de satisfaire 25 joueurs aux goûts différents ! Je ressens la pression car je ne veux pas passer une mauvaise chanson, mais j’en suis maintenant à un stade où je peux choisir les morceaux que je veux tout en tenant compte des demandes. Je vois ça de manière professionnelle ; je dois penser à l’ambiance qui règne dans le vestiaire. Parfois, j’ai besoin de remonter le moral, et d’autres fois, les gens ont besoin d’un peu d’intimité – tout dépend du match. »

Dalot fait partie du groupe de six leaders mis en place à Old Trafford par l’ancien entraîneur Ruben Amorim, qui comprend le capitaine du club Bruno Fernandes, le défenseur expérimenté Harry Maguire, le vainqueur de la Coupe du monde Lisandro Martinez, l’arrière latéral marocain Noussair Mazraoui et le gardien de but vétéran Tom Heaton.

Il a ajouté à propos de cette nomination : « Être nommé au sein de l’équipe de direction de six joueurs à United m’apporte beaucoup de responsabilités supplémentaires. C’est un rôle qui m’a semblé tout à fait naturel, plutôt que quelque chose de forcé, mais c’est aussi un processus d’apprentissage. Quand on a autant de personnalités différentes dans un vestiaire, il faut trouver des moyens de créer des liens avec tout le monde à différents moments. Cela me confère cette responsabilité supplémentaire de me montrer à la hauteur des standards du club et d’essayer de maintenir tout le monde sur la bonne voie. »