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Comment le DJ Diogo Dalot met-il l'ambiance à Manchester United ? Le défenseur portugais explique les choix musicaux qui motivent les Red Devils
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Dalot assume de nouvelles responsabilités à Manchester United
Dalot est chargé de créer l'ambiance musicale à Old Trafford depuis plusieurs années déjà, après s'être imposé comme un titulaire régulier chez ce géant de la Premier League à la suite d'un prêt à l'AC Milan lors de la saison 2020-2021. Il a disputé plus de 50 matches toutes compétitions confondues au cours de chacune des deux dernières saisons.
En tant que figure de proue de l'équipe première de United, il a pleinement assumé des responsabilités qui vont bien au-delà de ses simples tâches quotidiennes. Dalot est ravi qu'on lui ait confié le choix de la musique d'ambiance qui stimule l'enthousiasme collectif avant le coup d'envoi.
Comment Dalot choisit-il les morceaux qu'il passe lorsqu'il officie en tant que DJ dans les vestiaires ?
S'exprimant dans le cadre d'un partenariat avec DHL Express, le partenaire logistique officiel de Manchester United, Dalot a répondu à GOAL lorsqu'on lui a demandé comment il choisissait les morceaux à passer et si ces décisions étaient influencées par les adversaires à affronter : « Je suis le DJ du vestiaire depuis longtemps maintenant, et ce n'est pas une mince affaire que d'essayer de satisfaire 25 joueurs aux goûts différents ! Je ressens la pression car je ne veux pas passer une mauvaise chanson, mais j’en suis maintenant à un stade où je peux choisir les morceaux que je veux tout en tenant compte des demandes. Je vois ça de manière professionnelle ; je dois penser à l’ambiance qui règne dans le vestiaire. Parfois, j’ai besoin de remonter le moral, et d’autres fois, les gens ont besoin d’un peu d’intimité – tout dépend du match. »
Dalot fait partie du groupe de six leaders mis en place à Old Trafford par l’ancien entraîneur Ruben Amorim, qui comprend le capitaine du club Bruno Fernandes, le défenseur expérimenté Harry Maguire, le vainqueur de la Coupe du monde Lisandro Martinez, l’arrière latéral marocain Noussair Mazraoui et le gardien de but vétéran Tom Heaton.
Il a ajouté à propos de cette nomination : « Être nommé au sein de l’équipe de direction de six joueurs à United m’apporte beaucoup de responsabilités supplémentaires. C’est un rôle qui m’a semblé tout à fait naturel, plutôt que quelque chose de forcé, mais c’est aussi un processus d’apprentissage. Quand on a autant de personnalités différentes dans un vestiaire, il faut trouver des moyens de créer des liens avec tout le monde à différents moments. Cela me confère cette responsabilité supplémentaire de me montrer à la hauteur des standards du club et d’essayer de maintenir tout le monde sur la bonne voie. »
- DHL/Manchester United
Comment Manchester United a contribué à la mise en place d'un terrain de football ultramoderne en Thaïlande
Manchester United continue de diffuser cette philosophie à travers le monde : le géant de la Premier League s'est associé à DHL Express pour offrir un terrain de football de qualité professionnelle, praticable par tous les temps, à l'une des communautés les plus isolées géographiquement au monde. Situé à 140 km et à plus de quatre heures de la grande ville la plus proche, Chiang Mai, et à 2 h 30 aller-retour du terrain de football en état de jeu le plus proche, Mae Suek, en Thaïlande, abrite 11 villages et 11 577 habitants qui partagent un amour pour le beau jeu et pour Manchester United en particulier.
En présence de l’ancien arrière gauche des Red Devils, Patrice Evra, venu faire une apparition spéciale lors de l’inauguration officielle de ce projet passionnant, l’actuel capitaine de United, Fernandes, a déclaré : « Ce sont des projets comme celui-ci qui inspirent les jeunes enfants du monde entier à croire qu’ils pourront un jour jouer au Theatre of Dreams. Le plaisir et la passion de jouer au football sont les mêmes, que ce soit sur votre terrain local ou devant 75 000 supporters à Old Trafford. C’est un projet formidable et je sais qu’il plaira aux enfants et à toute la communauté de Mae Suek. »
L'attaquant des Red Devils, Matheus Cunha, a poursuivi en racontant ses débuts au Brésil avant de partir pour l'Europe : « Quand je repense à mon enfance, tout tournait autour du fait de jouer en toute liberté. Je ne pensais jamais à la tactique, je jouais, tout simplement ! Cette liberté m'a tellement fait progresser, car elle m'a permis de rencontrer des gens de tous âges qui m'ont chacun appris quelque chose de nouveau. Avoir un entraîneur et un endroit où jouer m'a aidé à devenir une meilleure personne en grandissant. Mon enfance a été marquée par ce rêve de devenir footballeur, c’est donc incroyable de voir ces enfants bénéficier de la même opportunité, grâce à ce terrain de niveau professionnel. »
Les rêves d'enfance ne devraient jamais être considérés comme trop ambitieux
Dalot sait ce qu’il faut pour que les rêves d’enfance deviennent réalité et a souligné la nécessité pour la culture du football de base de rester partie intégrante du sport moderne : « Quand on veut devenir footballeur, il faut bien commencer quelque part. Ce geste peut contribuer à offrir un rêve à beaucoup d’enfants qui aimeraient se retrouver dans la situation où je suis aujourd’hui. S'ils n'ont pas de terrain où jouer ni d'installations où ils peuvent s'épanouir et profiter de ce magnifique sport, il leur est d'autant plus difficile de réaliser ces rêves. C'est une campagne remarquable, et ce serait une expérience incroyable pour nous d'apprendre un jour qu'un futur joueur de Manchester United a débuté sa carrière grâce à cette aide. »
- DHL/Manchester United
Dalot aide Manchester United à se lancer à la conquête de nouveaux trophées
Dalot a fait ses débuts dans son pays natal, à Porto, avant de rejoindre Manchester United en 2018. Il est lié par un contrat qui l'engagera pour une décennie de loyaux services à Old Trafford, l'objectif étant de contribuer à maintenir le club sur une trajectoire ascendante qui fait de plus en plus parler d'une future course au titre de Premier League, parallèlement à la quête de nouveaux trophées nationaux et européens.
DHL Express, partenaire logistique officiel de Manchester United, a livré un terrain de football de qualité professionnelle et résistant à toutes les conditions météorologiques à Mae Suek, en Thaïlande, dans le cadre de la campagne « Delivering Dreams ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://inmotion.dhl/en/manchester-united/delivering-dreams