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Comment la « saine concurrence » entre Rodrygo et les « Galacticos » du Real Madrid – Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham – permet à « tout le monde de s'améliorer »
Une affiche prestigieuse pour les « Galacticos » au Santiago Bernabéu
Une nouvelle pléiade de stars internationales s’est réunie au Santiago Bernabéu, sous l’impulsion du président du club, Florentino Pérez, réputé pour sa politique de recrutement qui ne vise que les meilleurs éléments du milieu.
D’autres renforts de premier plan sont annoncés, mais, pour l’instant, le sextuple champion d’Europe se concentre sur le rétablissement de sa suprématie sur les scènes nationale et continentale.
L’international brésilien Rodrygo, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur qui a prématurément conclu sa saison 2025-2026 et compromis ses espoirs de Coupe du monde, reste néanmoins un élément clé des plans futurs du club.
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Les séances d’entraînement du Real Madrid sont-elles particulièrement compétitives ?
Une fois qu’il aura retrouvé son plein potentiel physique, le Sud-Américain retrouvera l’effectif des Blancos aux côtés de son compatriote Vini Jr et des autres joueurs décisifs que sont Mbappé et Bellingham. Il sait qu’il devra être immédiatement opérationnel le jour J.
S’exprimant dans le cadre du partenariat avec Powerade et de la campagne « Power Your Fate », Rodrygo a confié à GOAL que les séances à Valdebebas étaient forcément compétitives, tant les individualités de gagnants se multiplient : « L’environnement est incroyablement compétitif, et c’est normal pour répondre aux attentes élevées que nous avons envers nous-mêmes.
« Quand on évolue au quotidien aux côtés de joueurs qui visent tous l’excellence, chacun se hisse naturellement à son meilleur niveau. Nous nourrissons tous cette ambition commune d’atteindre notre plein potentiel. Cette saine concurrence nous prépare et nous pousse à saisir notre chance quand cela compte vraiment. »
Rodrygo prouve qu’aucun rêve n’est trop grand.
Rodrygo soigne sa préparation, sur le terrain comme en dehors, pour être toujours prêt quand on fait appel à lui – avec 71 buts marqués en 297 matchs sous les couleurs du Real.
Interrogé sur les piliers de sa préparation, il déclare : « Pour moi, être prêt pour le match repose sur une approche globale, qui incarne vraiment l’esprit de “Power Your Fate”.
« Ma préparation commence bien avant le jour du match : je dois donner le meilleur de moi-même, tant sur le plan physique que mental, et cela passe par un entraînement quotidien rigoureux. Il s’agit aussi de suivre une alimentation équilibrée, de bien se reposer et de s’hydrater régulièrement. C’est cette discipline dans les habitudes quotidiennes qui me permet de maîtriser mes performances et de saisir les moments décisifs sur le terrain. »
Grâce à cette approche globale, le Brésilien a déjà récolté trois titres de champion de La Liga et deux sacres en Ligue des champions, tout en honorant 39 sélections avec l’équipe nationale senior.
Interrogé sur la signification de « Power Your Fate » et sur l’idée que aucun rêve n’est trop grand, l’attaquant a approfondi : « Cette devise me parle d’autant plus après ma récente blessure et alors que je me consacre à ma convalescence. Elle rappelle que le talent ne suffit pas : c’est le travail acharné qui permet de relever les défis et de revenir plus fort.
Oui, aucun rêve n’est trop grand pour qui accepte de fournir les efforts, de rester concentré et d’être prêt quand l’occasion se présente. Quel que soit son niveau, l’athlète doit croire en lui et s’engager à fond dans le processus. »
De nouveaux trophées à conquérir avec le Real Madrid et le Brésil
L’engagement sans faille de Rodrygo l’a propulsé au sommet du football mondial. Il ne pourra peut-être pas soulever la Coupe du monde avec le Brésil cet été, mais les plus grands honneurs restent en ligne de mire pour le joueur, tant avec son club qu’avec sa sélection.
« Power Your Fate », la campagne mondiale de Powerade, encourage les sportifs à prendre en main leur destin grâce à une préparation rigoureuse et une hydratation de pointe. Dans le cadre du partenariat de longue date entre Powerade et la Coupe du monde de la FIFA, dont la marque est la boisson sportive officielle, le film de la campagne illustre la façon dont elle fournit l’énergie nécessaire à chaque niveau de pratique pour s’investir pleinement, saisir sa chance et transformer l’effort en héritage.