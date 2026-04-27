Comment la « saine concurrence » entre Rodrygo et les « Galacticos » du Real Madrid – Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham – permet à « tout le monde de s'améliorer »

Rodrygo soigne sa préparation, sur le terrain comme en dehors, pour être toujours prêt quand on fait appel à lui – avec 71 buts marqués en 297 matchs sous les couleurs du Real.

Interrogé sur les piliers de sa préparation, il déclare : « Pour moi, être prêt pour le match repose sur une approche globale, qui incarne vraiment l’esprit de “Power Your Fate”.

« Ma préparation commence bien avant le jour du match : je dois donner le meilleur de moi-même, tant sur le plan physique que mental, et cela passe par un entraînement quotidien rigoureux. Il s’agit aussi de suivre une alimentation équilibrée, de bien se reposer et de s’hydrater régulièrement. C’est cette discipline dans les habitudes quotidiennes qui me permet de maîtriser mes performances et de saisir les moments décisifs sur le terrain. »

Grâce à cette approche globale, le Brésilien a déjà récolté trois titres de champion de La Liga et deux sacres en Ligue des champions, tout en honorant 39 sélections avec l’équipe nationale senior.

Interrogé sur la signification de « Power Your Fate » et sur l’idée que aucun rêve n’est trop grand, l’attaquant a approfondi : « Cette devise me parle d’autant plus après ma récente blessure et alors que je me consacre à ma convalescence. Elle rappelle que le talent ne suffit pas : c’est le travail acharné qui permet de relever les défis et de revenir plus fort.

Oui, aucun rêve n’est trop grand pour qui accepte de fournir les efforts, de rester concentré et d’être prêt quand l’occasion se présente. Quel que soit son niveau, l’athlète doit croire en lui et s’engager à fond dans le processus. »