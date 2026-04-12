Comment l'Espagne a su rebondir après ses déceptions aux Jeux olympiques et à l'Euro pour montrer pourquoi elle fait figure de favorite pour la Coupe du monde féminine

À cette déception s’ajoutait le fait que la compétition se tenait moins d’un an après les Jeux olympiques d’été de 2024, où l’Espagne, pourtant grande favorite, était repartie sans la moindre médaille. Une élimination surprise face au Brésil en demi-finale, puis une courte défaite contre l’Allemagne dans le match pour la troisième place, avaient contraint les championnes du monde à quitter la France les mains vides.

Mais à l’approche d’un nouveau grand rendez-vous, la Coupe du monde féminine 2027 n’étant plus qu’à quatorze mois, aucun signe de résignation n’est perceptible chez les championnes 2023 : bien au contraire. Les vice-championnes du monde en titre ont en effet enchaîné les performances de haut niveau ces derniers mois et abordent le match retour de mardi contre l’Angleterre, comptant pour les qualifications à la Coupe du monde, avec l’étiquette de favorites absolues à la victoire finale au Brésil.