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Ameé Ruszkai

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Comment l'Espagne a su rebondir après ses déceptions aux Jeux olympiques et à l'Euro pour montrer pourquoi elle fait figure de favorite pour la Coupe du monde féminine

Analysis
Spain
Coupe du monde
WOMEN'S FOOTBALL
Angleterre vs Spain
World Cup Qualification UEFA
FEATURES

La déception de l'Espagne après sa défaite en finale du Championnat d'Europe l'été dernier était palpable. Il n’est sans doute pas de défaite plus cruelle que celle aux tirs au but, et cette réalité s’est vérifiée à Bâle : l’Angleterre a d’abord égalisé pour forcer la prolongation, avant de battre les championnes du monde 3-1 dans l’épreuve fatale. « C’est très cruel », a constaté Aitana Bonmati, triple lauréate du Ballon d’Or. « Ça va faire mal pendant un certain temps. »

À cette déception s’ajoutait le fait que la compétition se tenait moins d’un an après les Jeux olympiques d’été de 2024, où l’Espagne, pourtant grande favorite, était repartie sans la moindre médaille. Une élimination surprise face au Brésil en demi-finale, puis une courte défaite contre l’Allemagne dans le match pour la troisième place, avaient contraint les championnes du monde à quitter la France les mains vides.

Mais à l’approche d’un nouveau grand rendez-vous, la Coupe du monde féminine 2027 n’étant plus qu’à quatorze mois, aucun signe de résignation n’est perceptible chez les championnes 2023 : bien au contraire. Les vice-championnes du monde en titre ont en effet enchaîné les performances de haut niveau ces derniers mois et abordent le match retour de mardi contre l’Angleterre, comptant pour les qualifications à la Coupe du monde, avec l’étiquette de favorites absolues à la victoire finale au Brésil.

  • Sonia Bermudez Spain Women 2025Getty Images

    Nouvelle direction

    Depuis l’Euro, le paysage du football féminin espagnol a considérablement évolué. Montse Tome, dont les compétences d’entraîneuse avaient été régulièrement remises en question, a quitté son poste peu après la compétition. Elle a été remplacée par Sonia Bermúdez, ex-attaquante de renom du FC Barcelone. Cette dernière a immédiatement pris une décision marquante : le rappel de Mapi León, défenseure centrale de classe mondiale qui n’avait plus porté le maillot de la sélection depuis la protestation des joueuses à l’issue de l’Euro 2022.

    L’impact de la défenseuse à son retour a été immédiat : sous la direction de Bermudez, l’Espagne a remporté la Ligue des Nations en décembre. La Roja a notamment gardé ses cages inviolées lors des deux confrontations aller-retour face à la Suède puis l’Allemagne, s’adjugeant le titre de manière éclatante. Après avoir dominé le retour de la finale 3-0 devant un record de 55 843 spectateurs à Madrid, Alexia Putellas a qualifié cette soirée d’« une des meilleures de ma carrière ».

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  • Aitana Bonmati Spain Women 2025Getty Images

    Comment surmonter l'absence de Bonmati

    L'Espagne a donc abordé cette finale retour, qu'elle devait impérativement remporter après le 0-0 de Kaiserslautern, sans pouvoir compter sur Bonmati. La triple lauréate du Ballon d’Or, qui venait de décrocher un troisième sacre consécutif quelques semaines plus tôt, s’est fracturé le péroné entre les deux manches de la finale de la Ligue des Nations. Cette blessure, ayant nécessité une intervention chirurgicale, la tient éloignée des terrains depuis. Un retour en fin de saison reste possible, mais elle pourrait tout de même manquer l’ensemble de l’exercice.

    « Des absences comme celle d'Aitana peuvent déstabiliser, car personne n'aime voir une coéquipière blessée », avait alors déclaré Irene Paredes, la capitaine de la Roja qui évolue également à ses côtés à Barcelone. Malgré ce coup dur, l'Espagne a su s'adapter et briller, tant lors de la finale de la Ligue des Nations qu'au cours des deux succès en qualifications pour la Coupe du monde qui ont suivi.

  • Alexia Putellas Spain Women 2025Getty Images

    Des talents de classe mondiale au sommet de leur forme

    L’Espagne dispose déjà d’un effectif phénoménal. Même privée de Bonmati, en phase de reprise après sa blessure, la Roja reste l’une des sélections les plus solides du circuit international. Au milieu de terrain, Patri Guijarro brille depuis son retour de blessure en janvier, tandis qu’Alexia Putellas signe des performances dignes d’un troisième Ballon d’Or : 20 buts et 11 passes décisives, avec encore des rendez-vous majeurs, dont les demi-finales de la Ligue des champions, pour renforcer son cas.

    Plus haut sur le terrain, Mariona Caldentey, finaliste du Ballon d’Or l’an passé, joue une nouvelle fois un rôle clé dans le secteur offensif, tandis que Claudia Pina confirme son éclatant niveau de la saison dernière avec des performances peut-être encore supérieures pour la joueuse de 24 ans.

    Et ce n'est qu'un aperçu des atouts dont dispose Jorge Vilda.

  • Vicky Lopez Spain Women 2025Getty Images

    Les jeunes montent au créneau

    Ces derniers mois, plusieurs jeunes talents se sont imposés au sein de la sélection espagnole. À l’image de Vicky Lopez, qui a remplacé Bonmati au coup d’envoi de la finale retour de la Ligue des Nations et a récompensé la confiance de Bermudez en inscrivant le deuxième but de la victoire 3-0, synonyme de titre.

    Avec le début des qualifications pour la Coupe du monde et des affrontements plus accessibles face à l’Ukraine et l’Islande, la sélectionneuse a poursuivi sa politique de jeunes. Ayant formé toutes les catégories inférieures, la sélectionneuse de 41 ans connaît parfaitement le potentiel des équipes qui alimentent la Roja et a décidé d’intégrer des éléments prometteurs comme Aiara Agirrezabala et Clara Serrajordi, toutes deux figurant dans le top 10 du classement GOAL 2026 Women’s NXGN. Serrajordi s’est notamment distinguée lors de sa première titularisation contre l’Ukraine le mois dernier, puis a démontré une maturité remarquable lors de ses 25 minutes sur le terrain face à la Suède en octobre.

    D’autres nouvelles têtes, comme l’attaquante du Bayern Munich Edna Imade (deux buts en quatre sélections) et Lucia Corrales, passée de Barcelone aux London City Lionesses pour un montant conséquent l’été dernier, ont également intégré le groupe et apporté un souffle nouveau.

  • Jenni Hermoso Sonia Bermudez Spain Women 2025Getty Images

    Pour prouver son point

    Même si quelques nouveaux visages sont apparus, les fondamentaux qui ont rendu cette sélection espagnole redoutable sont toujours présents et lui ont permis de rebondir après la déception de l’été dernier. L’effectif regorge de joueurs de haut niveau, d’une solide expérience et d’un vivier de jeunes talents, ce qui a permis à la Roja d’exceller malgré des circonstances difficiles, marquées par des absences, des blessures de joueurs clés et des controverses autour du staff technique ces dernières années.

    Bermudez peut-elle changer la donne sur ce plan ? Son arrivée a suscité quelques doutes en raison de son manque d’expérience comme entraîneuse principale, mais l’aisance avec laquelle elle a navigué lors de la phase finale de la Ligue des Nations a impressionné. Un bon augure pour l’avenir ? Seuls les prochains matchs le diront, et la rencontre de mardi face à l’Angleterre constituera un test majeur qu’elle devra réussir pour consolider sa crédibilité.

  • Irene Paredes Leah Williamson Spain England Women 2025Getty Images

    L’occasion se présente

    Le déplacement de l’Espagne à Londres constitue un rendez-vous important pour le groupe. Si le mot « revanche » paraît excessif – trois points en qualifications pour la Coupe du monde ne sauraient se comparer au titre conquis par les Lionesses après leur victoire sur la Roja en finale de l’Euro 2025 – les Espagnoles auront tout de même l’occasion de répondre sur le terrain. Néanmoins, les Espagnoles auront l’occasion de prendre une sorte de revanche, surtout que l’Angleterre s’était aussi imposée lors du dernier affrontement entre les deux formations sur la pelouse sacrée de Wembley, en Ligue des Nations, même si cette campagne s’est conclue par un titre pour l’Espagne tandis que les Lionesses manquaient encore une fois la phase finale.

    Les aléas de la rencontre, les enjeux habituellement élevés et le fait que ces deux formations soient parmi les meilleures d’Europe nourrissent une rivalité naissante, non géographique, qui fascine et intrigue, surtout dans le football international.

    Cette nouvelle édition verra donc les Lionesses tenter de rappeler à tous les raisons de leur succès en finale de l’Euro 2025, tandis que l’Espagne, championne du monde en titre après sa victoire sur l’Angleterre en 2023, aura l’occasion de marquer les esprits et de se poser en candidate crédible au sacre de 2027.

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