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Comment l'avenir de Marcus Rashford va influencer les plans de transfert du FC Barcelone, alors que le géant de la Liga cherche des alternatives au joueur prêté par Manchester United
Le tournant Rashford au Camp Nou
Les projets à long terme du FC Barcelone concernant Rashford arrivent à un tournant décisif, ESPN ayant confirmé que la clause de rachat du club, fixée à 30 millions d'euros (25 millions de livres sterling / 32 millions de dollars), expirera le 15 juin. Si cette clause n'est pas activée avant la date limite, le passage de Rashford en Catalogne pourrait prendre fin brutalement, obligeant le club à envisager d'autres options pour renforcer son attaque.
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Abde Ezzalzouli s'impose comme la principale alternative
Si le transfert de Rashford venait à échouer, Barcelone a déjà repéré un visage familier comme alternative potentielle. L'ailier du Real Betis, Abdou Zelouzi, a été ajouté à la liste des candidats potentiels, Hansi Flick cherchant à renforcer ses options derrière les vétérans Lamine Yamal et Raphinha. L'international marocain de 24 ans est bien connu au Camp Nou, ayant disputé 14 matches avec l'équipe première de Barcelone avant de rejoindre le Betis en 2023 pour 7,5 millions d'euros, selon ESPN.
Le contrat qui a conduit Abde à Séville comprenait une option de rachat pour Barcelone, ainsi qu'une clause de 50 % sur la plus-value en cas de revente. Cela rend un retour potentiel financièrement intéressant pour un club qui doit encore composer avec des restrictions salariales délicates. Avec 23 buts en 117 apparitions pour le Betis, Abde est considéré comme un joueur qui correspond au profil recherché par Flick : un ailier rapide et direct, doté des qualités techniques individuelles nécessaires pour battre les défenseurs en un contre un.
Remodeler la ligne d'attaque
L'intérêt pour Abde et l'incertitude concernant Rashford s'inscrivent dans le cadre d'une « refonte offensive » plus large prévue pour la saison 2026-2027. Les champions d'Espagne souhaitent recruter au moins deux nouveaux attaquants : un ailier spécialisé pour renforcer l'effectif et un nouveau numéro 9, Julian Alvarez de l'Atlético Madrid figurant en tête de leur liste de souhaits. La situation au poste d'attaquant est particulièrement incertaine, le club attendant de voir comment les choses évoluent avec le vétéran Robert Lewandowski et l'international espagnol Ferran Torres.
Le contrat actuel de Lewandowski expire cet été, et bien que le Barça soit ouvert à une prolongation, celle-ci devrait probablement s'accompagner d'une baisse significative des conditions financières. Parallèlement, le club serait prêt à écouter les offres pour Torres, qui est sous contrat jusqu'en 2027 mais qui peine à trouver une forme constante.
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Des objectifs de recrutement plus ambitieux et des contraintes budgétaires
Si l'attaque est une priorité, le FC Barcelone garde également un œil sur sa ligne défensive. Alessandro Bastoni, de l'Inter Milan, a été identifié comme la recrue de rêve pour le poste de défenseur central, même si son prix pourrait s'avérer prohibitif en fonction du budget final du club pour cet été. D'autres noms ont également été évoqués pour les postes sur les ailes, notamment Jan Virgili (Majorque) et Victor Muñoz (Osasuna), alors que l'équipe chargée du recrutement établit une liste de plans de secours.
En fin de compte, c'est la flexibilité financière du club qui déterminera la voie à suivre. La grande question des mois à venir reste de savoir s'ils engageront les 30 millions d'euros pour garder Rashford ou s'ils réinvestiront cette somme dans plusieurs profils plus jeunes et moins coûteux, comme Abde. À l'approche de la date limite de juin, la direction du Barça doit décider si le joueur de Manchester United est la pierre angulaire de son avenir ou si une autre stratégie s'impose pour maintenir sa domination en Liga.