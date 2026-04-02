Comment l'avenir de Marcus Rashford va influencer les plans de transfert du FC Barcelone, alors que le géant de la Liga cherche des alternatives au joueur prêté par Manchester United

Si le transfert de Rashford venait à échouer, Barcelone a déjà repéré un visage familier comme alternative potentielle. L'ailier du Real Betis, Abdou Zelouzi, a été ajouté à la liste des candidats potentiels, Hansi Flick cherchant à renforcer ses options derrière les vétérans Lamine Yamal et Raphinha. L'international marocain de 24 ans est bien connu au Camp Nou, ayant disputé 14 matches avec l'équipe première de Barcelone avant de rejoindre le Betis en 2023 pour 7,5 millions d'euros, selon ESPN.

Le contrat qui a conduit Abde à Séville comprenait une option de rachat pour Barcelone, ainsi qu'une clause de 50 % sur la plus-value en cas de revente. Cela rend un retour potentiel financièrement intéressant pour un club qui doit encore composer avec des restrictions salariales délicates. Avec 23 buts en 117 apparitions pour le Betis, Abde est considéré comme un joueur qui correspond au profil recherché par Flick : un ailier rapide et direct, doté des qualités techniques individuelles nécessaires pour battre les défenseurs en un contre un.







