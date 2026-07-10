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England line-up Norway GFXGOAL
Thomas Hindle

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Comment l’Angleterre DOIT aligner son équipe pour les quarts de finale de la Coupe du monde contre la Norvège : le casse-tête de Thomas Tuchel au poste d’arrière droit se poursuit, avec Reece James, Djed Spence et Ezri Konsa comme options pour remplacer le suspendu Jarell Quansah

Analysis
Coupe du monde
Angleterre
FEATURES
Norvège vs Angleterre
Norvège
J. Bellingham

Il s'agit, sans aucun doute, du choix le plus épineux que Thomas Tuchel ait eu à faire depuis son arrivée à la tête de l'équipe d'Angleterre. Les Three Lions partent favoris avant leur quart de finale de Coupe du monde, samedi à Miami, contre la Norvège. Sur le papier, l'Angleterre dispose d'un effectif bien trop solide, à tous les postes, pour ses adversaires scandinaves. Pourtant, la tâche de Tuchel reste délicate. Plusieurs choix tactiques cruciaux l'attendent.

Le match de la semaine dernière à l’Azteca face au Mexique a laissé l’Angleterre avec quelques soucis physiques. Marc Guehi se remet d’un coup. Plusieurs joueurs ont ressenti de la fatigue en fin de rencontre. Les ischio-jambiers de Reece James continuent par ailleurs de le gêner. Le poste d’arrière droit s’annonce donc problématique, d’autant que la suspension de deux matchs de Jarell Quansah a été confirmée.

Pourtant, l’Angleterre regorge de talents et peut encore aligner plusieurs combinaisons défensives. Outre les titulaires évidents, Dan Burn, Djed Spence et John Stones se sont déjà illustrés en défense. Morgan Rogers, lui, n’a pas encore montré toute l’étendue de son potentiel : ce match pourrait être l’occasion pour lui de briller.

Compte tenu de ces éléments, voici, selon GOAL, le onze idéal pour l’Angleterre, qui tentera samedi en Floride de franchir un nouveau cap vers la gloire mondiale.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien : Jordan Pickford

    Enfin, Jordan Pickford s'est illustré. Le gardien d’Everton avait jusqu’alors déçu en huitièmes de finale. Il n’avait guère été sollicité, mais avait commis plusieurs erreurs. Il aurait pu stopper l’ouverture du score surprise de la RD Congo lors du premier match à élimination directe. Il s’était montré peu sûr de lui face au Ghana. Tuchel l’avait réprimandé pour ne pas avoir relancé le ballon plus rapidement contre la Croatie. Des questions, sans doute légitimes, avaient été soulevées.

    Puis est arrivé l’Azteca. Face au Mexique, Pickford s’est montré héroïque : trois arrêts décisifs devant Raúl Jiménez, cinq dégagements au poing et, enfin, trente minutes passées à repousser les assauts adverses, pour une résistance mémorable dans la cathédrale du football.

    • Publicité
  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB : Reece James

    Les options défensives se raréfient. Quansah avait livré une prestation solide contre le Mexique jusqu’à son expulsion, et la durée de sa suspension paraît sévère. Malgré les démarches de la Fédération anglaise, qui contestait la validité de la procédure VAR, l’Angleterre devra se passer de lui.

    Du coup, les regards se tournent vers Reece James, qui a enchaîné les séances à plein régime. Son ischio-jambier tiendrait le coup, même si l’histoire récente nous a déjà réservé ce refrain…

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Défenseur central : Ezri Konsa

    Peu de défenseurs centraux parviennent à contenir Erling Haaland. Pourtant, Ezri Konsa semble faire partie de cette catégorie. Son bilan face au Norvégien est en effet impressionnant.

    En cinq confrontations en Premier League sous le maillot de Manchester City, le Norvégien n’a trouvé le chemin des filets qu’une seule fois, en 406 minutes. S’agit-il du système de jeu, d’une simple aversion pour Aston Villa ou du duel dont l’Angleterre a besoin ?

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  • Marc GUEHI-england-202406(C)Getty Images

    Défenseur central : Marc Guehi

    Bien que des sources évoquent une légère lésion aux ischio-jambiers survenue à l’Azteca, Marc Guehi devrait être aligné en défense samedi. Il progresse match après match et a été excellent face au Mexique. John Stones, auteur d’une prestation remarquable lors de cette même rencontre, mérite toutefois d’être envisagé. Mais Guehi demeure le choix le plus convaincant.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB : Nico O'Reilly

    Enfin, une petite démonstration défensive de la part de Nico O'Reilly. Les qualités offensives de l'arrière gauche de Manchester City sont évidentes, et sa complicité avec Anthony Gordon ne cesse de s'améliorer. Mais ses capacités défensives n'avaient pas vraiment été mises à l'épreuve jusqu'à la semaine dernière. Et là, il a fait forte impression.

    O'Reilly a bien tenu son couloir avant d'écoper d'un carton jaune malvenu qui l'a contraint à quitter le terrain à la 72e minute. Il devrait faire son retour samedi – et, espérons-le, pouvoir disputer l'intégralité des 90 minutes.

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    CM : Elliot Anderson

    Évidence : le milieu de terrain anglais se sélectionne presque tout seul. Reste à régler quelques détails. Anderson n'est pas un sentinelle parfaite.

    Il apporte toutefois un précieux équilibre, ce qui éclaire le choix de Manchester City, prêt à débourser une somme considérable pour s’attacher les services de ce numéro 6. Il lui manque sans doute encore un match référence, mais rien de honteux à se contenter d’une solide note de 7/10.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM : Declan Rice

    Declan Rice semblait épuisé après 90 minutes passées à l’Azteca. Et on comprend aisément pourquoi. Il s’est donné à fond à une altitude particulièrement éprouvante.

    Par ailleurs, il traîne depuis plusieurs mois une blessure aux ischio-jambiers mal gérée, ce qui semble le mettre à bout de forces. Pourtant, cette fatigue n’altère pas ses performances : il reste titulaire.

  • CM : Jude Bellingham

    Jude Bellingham est-il un milieu de terrain central ? Un milieu gauche ? Un milieu droit ? Un numéro 10 ? Un attaquant ? Nous posons la question car il a occupé ces cinq postes à différents moments la semaine dernière, parfois même simultanément. Un footballeur exceptionnel dont la forme déterminera le destin de l'Angleterre cet été.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ailier gauche : Anthony Gordon

    Héros méconnu de la victoire contre le Mexique, Anthony Gordon s'est montré indispensable en défense et a obtenu un penalty précieux qui a permis à l'Angleterre de prendre une avance bien nécessaire. Lui et Marcus Rashford se livrent une concurrence acharnée tout l'été. Pour l'instant, c'est Gordon qui l'emporte.

    Rashford, décisif à chaque entrée, reste toutefois une option crédible si Tuchel cherche de la fraîcheur. Mais, en l’état actuel des formes, c’est bien Gordon qui mène la danse.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaquant : Harry Kane

    La seule ombre au tableau dans le parcours de Harry Kane, c’est que Kylian Mbappé inscrit tellement de buts que la perspective de voir le N°9 anglais remporter le Soulier d’or paraît désormais peu réaliste. Dommage, car il le mérite. Reste qu’il demeure une légende, et sa place ici ne fait aucun doute.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ailier droit : Bukayo Saka

    Il est douloureux de voir Bukayo Saka courir. Son jeu est devenu prévisible ces derniers temps. Saka est au mieux de sa forme par intermittence pendant environ 45 minutes, puis il commence à boiter. Pourtant, il reste sur le terrain et continue d'apporter sa pierre à l'édifice. Sa passe décisive sur le premier but de Bellingham dimanche dernier était magnifique, et il demeure l'un des meilleurs joueurs anglais quand il est en forme.

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