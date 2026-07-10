Le match de la semaine dernière à l’Azteca face au Mexique a laissé l’Angleterre avec quelques soucis physiques. Marc Guehi se remet d’un coup. Plusieurs joueurs ont ressenti de la fatigue en fin de rencontre. Les ischio-jambiers de Reece James continuent par ailleurs de le gêner. Le poste d’arrière droit s’annonce donc problématique, d’autant que la suspension de deux matchs de Jarell Quansah a été confirmée.

Pourtant, l’Angleterre regorge de talents et peut encore aligner plusieurs combinaisons défensives. Outre les titulaires évidents, Dan Burn, Djed Spence et John Stones se sont déjà illustrés en défense. Morgan Rogers, lui, n’a pas encore montré toute l’étendue de son potentiel : ce match pourrait être l’occasion pour lui de briller.

Compte tenu de ces éléments, voici, selon GOAL, le onze idéal pour l’Angleterre, qui tentera samedi en Floride de franchir un nouveau cap vers la gloire mondiale.