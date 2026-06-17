Tuchel avait précédemment admis disposer de « 14 ou 15 » potentiels titulaires et hésiter encore sur quatre postes – ailier gauche, ailier droit, milieu offensif et défenseur central – à l’approche du tournoi.

Selon les dernières informations, Tuchel aurait déjà arrêté son duo de défenseurs, avec une association inattendue : John Stones et Ezri Konsa (Aston Villa).

Sur l’aile droite, Bukayo Saka semblait intouchable, mais une gêne au tendon d’Achille pourrait bouleverser les plans. Au poste de meneur, Jude Bellingham possède un talent immense ; toutefois, l’affinité de Tuchel pour Morgan Rogers est un secret de polichinelle. Enfin, sur le flanc gauche, Anthony Gordon et Marcus Rashford se disputent toujours une place de titulaire.

Alors, quel onze Tuchel devrait-il aligner mercredi ? GOAL vous présente sa composition idéale pour le match d’ouverture de la Coupe du monde contre la Croatie…