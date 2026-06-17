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England line up GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Comment l’Angleterre devrait aligner son équipe pour affronter la Croatie lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 : Thomas Tuchel a raison de titulariser Jude Bellingham et Anthony Gordon, et il est judicieux de laisser Bukayo Saka au repos, mais le sélectionneur des Three Lions se trompe en défense

Opinion
Angleterre
Coupe du monde
T. Tuchel
J. Bellingham
B. Saka
N. Madueke
A. Gordon
M. Rashford
J. Stones
E. Konsa
M. Guehi
FEATURES
Angleterre vs Croatie

Thomas Tuchel a passé plus d’un an à chercher son meilleur onze de départ pour l’Angleterre, mais alors que les « Three Lions » s’apprêtent à lancer leur campagne pour la Coupe du monde 2026, la composition reste incertaine à quelques jours du match contre la Croatie à Dallas.

Tuchel avait précédemment admis disposer de « 14 ou 15 » potentiels titulaires et hésiter encore sur quatre postes – ailier gauche, ailier droit, milieu offensif et défenseur central – à l’approche du tournoi.

Selon les dernières informations, Tuchel aurait déjà arrêté son duo de défenseurs, avec une association inattendue : John Stones et Ezri Konsa (Aston Villa).

Sur l’aile droite, Bukayo Saka semblait intouchable, mais une gêne au tendon d’Achille pourrait bouleverser les plans. Au poste de meneur, Jude Bellingham possède un talent immense ; toutefois, l’affinité de Tuchel pour Morgan Rogers est un secret de polichinelle. Enfin, sur le flanc gauche, Anthony Gordon et Marcus Rashford se disputent toujours une place de titulaire.

Alors, quel onze Tuchel devrait-il aligner mercredi ? GOAL vous présente sa composition idéale pour le match d’ouverture de la Coupe du monde contre la Croatie…

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Gardien : Jordan Pickford

    Certains noms s’imposent d’eux-mêmes dans cette équipe d’Angleterre, et Jordan Pickford en fait partie. Il a beau avoir ses détracteurs au niveau des clubs, le gardien d’Everton semble toujours être à la hauteur lorsqu’il s’agit de défendre les couleurs de l’Angleterre.

    Depuis près d’une décennie, il accumule les points en sa faveur. Après tout, être le gardien victorieux lors d’une séance de tirs au but est un exploit rare pour les Three Lions. Ses quatre arrêts dans cet exercice depuis 2018 représentent à eux seuls le double de ce que ses prédécesseurs avaient réalisé au cours des 22 années précédentes.

    Mais Pickford n’est pas seulement un spécialiste des tirs au but : c’est aussi un gardien habile, un excellent distributeur et un véritable leader pour les Three Lions. James Trafford pourrait lui succéder à long terme, mais tant qu’il ne dispose pas de temps de jeu régulier en club, la place reste à Pickford.

    • Publicité
  • Reece James England 2026Getty Images

    RB : Reece James

    Dans un monde idéal, la sélection se jouerait entre Reece James et Trent Alexander-Arnold. Mais après une première saison décevante au Real Madrid, ce dernier a légèrement perdu de sa superbe. La blessure au mollet de Tino Livramento, survenue au pire moment, écarte provisoirement un autre prétendant.

    Une situation loin d’être préjudiciable, tant le latéral droit de Chelsea s’est imposé comme l’un des meilleurs à son poste. Certes, les blessures pourraient constituer une variable d’ajustement, mais le niveau du capitaine des Blues fait, lui, consensus.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Défenseur central : Ezri Konsa

    Si Harry Maguire avait été retenu dans le groupe, son cas aurait pu tenir la route pour une place de titulaire en équipe d’Angleterre. Mais le défenseur de Manchester United est resté à la maison, Tuchel semblant privilégier d’autres profils.

    Konsa n’est toutefois pas un choix par défaut : l’ancien Villain s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus complets du championnat. Si certaines interrogations subsistent sur sa domination aérienne, il compense par une lecture de jeu avisée, des interventions au tacle précises et une vitesse de récupération devenue rare.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Défenseur central : Marc Guehi

    Toutes les indications laissent à penser que Marc Guehi ne sera pas titulaire avec l’Angleterre lors de la Coupe du monde, une décision pour le moins surprenante. Pendant de longs mois, et sans doute depuis près de dix-huit mois, il s’est imposé comme le meilleur défenseur central des Three Lions.

    À Crystal Palace, il s’est imposé comme un défenseur central fiable, à l’aise aussi bien dans une défense à deux qu’à trois. Son transfert à Manchester City lui a initialement posé des problèmes d’adaptation, mais il a rapidement franchi un cap et élevé son niveau de jeu.

    Tuchel lui préfère apparemment Stones, son partenaire à City, mais les blessures récurrentes et le manque de rythme de ce dernier auraient dû le tenir à l’écart de la liste.

  • Nico O'Reilly England 2026Getty

    LB : Nico O’Reilly

    Le poste d’arrière gauche est un casse-tête pour l’Angleterre depuis plusieurs années. Les Three Lions n’ont pas trouvé de solution durable depuis les performances impressionnantes de Luke Shaw lors de l’Euro 2021, et il est difficile de dénicher un arrière gauche en pleine forme, capable de s’imposer.

    C’est ainsi que Nico O’Reilly, qui n’est pas vraiment un arrière gauche de formation, se retrouve propulsé sous les projecteurs. L’expérience, typique de Pep Guardiola, consiste à reconvertir un milieu offensif en défenseur grâce à ses qualités techniques. Le résultat est probant : l’instinct offensif d’O’Reilly s’est avéré décisif lors de plusieurs grands matchs de Manchester City la saison dernière.

    Reste à savoir si ses capacités défensives, peu sollicitées à City, suffiront au niveau international. Malgré cette incertitude, O’Reilly est, depuis longtemps, le choix le plus rassurant pour l’Angleterre à ce poste.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    CM : Elliot Anderson

    Elliot Anderson n’est pas un footballeur particulièrement charismatique, mais il apporte un équilibre essentiel à cette équipe d’Angleterre. Le milieu de terrain de Nottingham Forest excelle dans pratiquement tous les domaines, sans pour autant être un véritable spécialiste.

    Pour l’Angleterre, c’est une qualité précieuse : Anderson joue le rôle de ciment au milieu de terrain, liant ses partenaires et assurant la cohésion. C’est lui, plus que quiconque, qui décidera si les Three Lions seront rappelés comme un simple regroupement de talents ou comme une véritable équipe.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    CM : Declan Rice

    Doit-on encore prouver quoi que ce soit ? Declan Rice est le meilleur milieu de terrain de la Premier League, et l'un des tout meilleurs au monde. Il est titulaire en équipe d'Angleterre depuis deux tournois déjà, et cela ne devrait pas changer cette fois-ci.

    La bonne nouvelle ? Il pourra sans doute monter un peu plus haut sur le terrain, Anderson occupant un rôle plus en retrait. Rice sera, quoi qu’il arrive, un membre clé de cette équipe.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    CAM : Jude Bellingham

    Avec tout le respect que l’on doit à Rogers, le débat entre lui et Bellingham ne devrait même pas exister. Rogers est un joueur exceptionnel qui a brillé à Aston Villa et devrait, cet été, rejoindre un grand club pour un transfert record.

    Bellingham, lui, est un véritable game changer. Le milieu du Real Madrid, malgré quelques détracteurs, possède un talent brut, une lecture du jeu et un sens du but qui en font l’un des joueurs les plus influents de l’Angleterre. S’il brille durant le tournoi, les Three Lions pourraient aller loin.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Ailier droit : Noni Madueke

    À son meilleur niveau, et en l’absence de pépins physiques, Saka serait indiscutablement titulaire et apporterait une valeur ajoutée décisive à l’Angleterre. Il possède par ailleurs un solide palmarès en compétitions.

    Seulement, l’ailier peine à rester en forme : en proie aux blessures en fin de saison dernière, son niveau a visiblement fléchi, comme l’a illustré sa finale de Ligue des champions décevante.

    Madueke, son remplaçant à Arsenal, n’est pas aussi doué, mais il est plus frais. Or Tuchel aime les joueurs qui courent beaucoup : le choix de Madueke s’impose donc, même si cela semble constituer un léger recul sportif.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Attaquant : Harry Kane

    Doit-on vraiment s’attarder sur ce schéma ? Le nirvana tactique consisterait à aligner Harry Kane et Ollie Watkins dans la même équipe, avec Kane en soutien et Watkins évoluant derrière la défense. Le spectacle serait au rendez-vous, mais le coût stratégique aussi.

    En pratique, gardons une approche simple : Kane en pointe.

  • Anthony Gordon HIC 2-1Getty/ GOAL

    Auteur : Anthony Gordon

    Ironie du sort, les deux meilleurs ailiers gauches d’Angleterre évoluent dans le même club – ou, à tout le moins, se croisent à la porte des vestiaires.

    Prêté au FC Barcelone la saison passée, Marcus Rashford a brillé par intermittence et signé plusieurs performances décisives. Malgré ces éclats, le club catalan ne devrait pas lever l’option d’achat auprès de Manchester United.

    Le club catalan a en effet récemment recruté Anthony Gordon, un profil proche : un ailier gauche capable d’étirer le jeu et de conclure.

    Pour l’Angleterre, il n’y a pas de mauvais choix, mais Gordon pourrait être privilégié, au moins jusqu’à ce que Rashford retrouve un meilleur niveau de pressing.

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