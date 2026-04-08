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Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain GFXGOAL
Mark Doyle

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Comment Khvicha Kvaratskhelia a changé la donne pour le PSG – et a laissé Liverpool regretter d'avoir laissé passer l'occasion de recruter le génie géorgien de l'aile

Analysis
Paris Saint-Germain
K. Kvaratskhelia
Liverpool
Ligue des Champions
FEATURES
Paris Saint-Germain vs Liverpool

Le 9 janvier de l'année dernière, David Ornstein, dont on peut toujours se fier aux informations, a rapporté que Liverpool suivait de près la situation de Khvicha Kvaratskhelia à Naples et pourrait tenter de recruter l'ailier en cours de saison s'il venait à être disponible avant la fin du mercato hivernal. Personne n'a été le moins du monde surpris par cette nouvelle, compte tenu de l'intérêt de longue date que porte le club de Premier League au Géorgien.

Cependant, lorsque Naples a accepté à contrecœur de laisser partir Kvaratskhelia, Liverpool a décidé de ne pas faire d'offre, laissant ainsi le champ libre au Paris Saint-Germain pour recruter le vainqueur du Scudetto pour un montant initial de 70 millions d'euros (59 millions de livres sterling / 72 millions de dollars) le 17 janvier.

Ce fut un tournant décisif pour les deux équipes. Si Liverpool a remporté la Premier League 2024-2025, le club s'est depuis effondré, en partie parce qu'il n'a pas réussi à recruter un remplaçant pour Luis Diaz l'été dernier.

Quant au PSG, Kvaratskhelia a joué un rôle de premier plan dans leur première victoire en Ligue des champions, battant les Reds en cours de route, et on s'attend désormais à ce qu'ils éliminent à nouveau l'équipe d'Arne Slot alors qu'ils cherchent à conserver leur couronne européenne.

Alors, pourquoi Liverpool n'a-t-il pas saisi sa chance quand il le fallait ? Après tout, les Merseysiders savaient avant la plupart des grandes équipes européennes que Kvaratskhelia était destiné à un brillant avenir...

  • SSC Napoli v Liverpool FC: Group A - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Devenir « Kvaradona »

    Kvaratskhelia était un parfait inconnu lorsqu'il est arrivé à Naples en juillet 2022. En l'espace de quelques mois à peine, cependant, les habitants l'avaient surnommé « Kvaradona », en référence à ses dribbles à la Diego Maradona, ce qui constitue le plus beau des compliments dans une ville où l'Argentin est toujours considéré comme un dieu.

    Cependant, alors que les supporters de football italiens avaient déjà été époustouflés par les performances envoûtantes de Kvaratskhelia au cours des cinq premières journées de la saison de Serie A, ce n’est qu’à l’occasion de la stupéfiante victoire 4-1 de Naples face au Liverpool de Jürgen Klopp lors de la première journée de la Ligue des champions 2022-2023 qu’il a véritablement attiré l’attention du reste de l’Europe.

    Plusieurs ailiers ont peut-être donné du fil à retordre à Trent Alexander-Arnold au fil des ans, mais personne ne l’a jamais tourmenté autant que Kvaratskhelia, qui a battu l’arrière droit presque à volonté, notamment avant de servir Giovanni Simeone pour le troisième but des locaux. Alexander-Arnold n’arrivait tout simplement pas à contenir Kvaradona – mais bon, personne n’y arrivait.

    Kvaratskhelia a ridiculisé Joe Gomez lors des phases menant aux deuxième et troisième buts de Naples, d’abord en lui volant le ballon alors qu’il pressait haut sur le terrain, puis en faisant preuve de puissance près de la ligne de touche, ce qui lui a donné suffisamment de temps et d’espace pour centrer vers Simeone qui a marqué. Le natif de Tbilissi a également humilié Fabinho à deux reprises lors de ce même dribble qui est rapidement devenu viral.

    En ce sens, Klopp avait raison lorsqu'il a déclaré qu'Alexander-Arnold n'aurait vraiment rien pu faire ce soir-là, soulignant que la seule façon dont ils auraient pu neutraliser Kvaratskhelia aurait été d'empêcher le ballon d'arriver jusqu'au jeune joueur alors âgé de 21 ans – car une fois qu'il l'avait, rien ne pouvait l'arrêter.

    « Quand il a l’avantage du premier mouvement, il est déjà parti », a déclaré l’Allemand aux journalistes. « Mais si vous ne pouvez pas faire ça, alors vous devez être protégés, car il est rapide, il est malin, il va vers l’intérieur, il peut aller vers l’extérieur, et cela rend toujours les choses très difficiles.

    Je sais que les gens parleront d’une ou deux situations où Trent a essayé de se placer devant lui et où le ballon est passé, mais ce garçon est vraiment bon et très rapide, et il faut le défendre tous ensemble dans ces moments-là. »

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    Vainqueur du championnat

    En réalité, peu importait le nombre de joueurs chargés de marquer Kvaratskhelia : personne n’a vraiment réussi à le contenir pendant le reste de sa première saison en Serie A. Il a fini par atteindre la barre des dix buts et dix passes décisives, grâce à une brillante association avec l’attaquant Victor Osimhen, qui a permis au Napoli de remporter son premier Scudetto depuis 1990 – ce qui n’a fait que renforcer les comparaisons avec Maradona.

    À ce stade, le président des Partenopei, Aurelio De Laurentiis, faisait tout son possible pour faire signer un nouveau contrat à cette recrue bon marché (10 millions d’euros) venue du Dinamo Batoumi, notamment pour repousser l’intérêt croissant des clubs d’élite européens. Malgré des négociations interminables, aucun accord n'a toutefois été conclu et l'on s'attendait à ce que Kvaratskhelia quitte Naples au cours de l'été 2024.

    L'intérêt du PSG était de notoriété publique à l'époque, mais Gianluca Di Marzio a révélé par la suite que Liverpool avait proposé une offre de l'ordre de 100 millions d'euros (87 millions de livres sterling / 115 millions de dollars) pour Kvaratskhelia dans les derniers jours du mercato. Selon l'expert italien du marché des transferts, les Reds étaient également prêts à laisser l'international géorgien rester à Naples pour le reste de la saison 2024-2025, tout comme ils avaient prêté le compatriote de Kvaratskhelia, Giorgi Mamardashvili, à Valence après avoir conclu un accord de 29 millions de livres sterling (38 millions de dollars) pour le gardien de but.

  • SSC Napoli v UC Sampdoria - Serie AGetty Images Sport

    Impasse contractuelle

    Malgré l'intérêt marqué pour Kvaratskhelia, Naples a décidé de ne pas céder l'ailier, notamment parce que le nouvel entraîneur Antonio Conte tenait absolument à construire son équipe autour de lui.

    « Il possède des qualités qui sortent de l'ordinaire », a déclaré l'ancien entraîneur de la Juventus, de Chelsea et de l'Inter. « Il est puissant, il a ce petit côté fantaisiste, il crée des occasions de but et des passes décisives. Nous voulons faire ressortir ce qui le rend si spécial. »

    Conte n’a toutefois pas tout à fait atteint cet objectif au cours de la première moitié de la saison, sans doute parce que Kvaratskhelia n’était pas encore pleinement engagé dans le nouveau projet du Maradona. Naples a continué à faire pression pour que le joueur prolonge son contrat, qui devait expirer en 2027, mais Kvaratskhelia a déposé une demande de transfert peu après l’ouverture du mercato d’hiver 2025.

    « De mon point de vue, c’est une grande déception », a déclaré Conte aux journalistes. « Aujourd’hui, je dois prendre du recul. Je ne peux pas retenir de force ceux qui veulent partir. Je l’ai fait cet été et j’ai eu six mois pour convaincre toutes les parties de trouver une solution.

    Je me rends compte que cette nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre, mais je prends désormais du recul et il est juste que le club et l’entourage de Kvara règlent cette situation. »

  • Paris Saint-Germain v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    « Autres projets »

    Selon De Laurentiis, le Napoli n'avait d'autre choix que de vendre Kvaratskhelia, même s'il était en pleine course au titre.

    « J'ai dû le faire car son agent menaçait d'invoquer l'article 17 (qui permet aux joueurs de résilier leur contrat dans certaines circonstances) », a déclaré le producteur de films au Corriere della Sera. « Après la première saison formidable du Géorgien, nous nous sommes immédiatement attelés à négocier une prolongation de contrat, en améliorant son salaire et en lui proposant même une somme très importante, car il était évident que sa rémunération modeste attirerait la moitié du monde, prêt à lui offrir des contrats mirobolants. Mais son agent, Mamuka Jugeli, avait d’autres plans pour lui-même et pour le joueur. »

    Quelles que soient les raisons derrière le départ de Kvaratskhelia de Naples, le résultat net de l’impasse sur la prolongation a été que l’un des ailiers les plus prometteurs au monde s’est retrouvé disponible pour un montant réduit. On s’attendait à ce que l’intérêt pour ses services soit intense – et pourtant, le PSG a pratiquement eu le champ libre pour Kvaratskhelia, l’inaction de Liverpool étant particulièrement déroutante.

  • Liverpool FC v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Une occasion manquée

    Au moment où Kvaratskhelia a demandé à être transféré, Liverpool était en passe de remporter son tout deuxième titre de Premier League, et disposait d’un effectif bien fourni sur les ailes. Mohamed Salah réalisait sans doute la meilleure saison individuelle de l’histoire de la Premier League, tandis que Diaz et Cody Gakpo excellaient chaque fois qu’ils jouaient sur le flanc gauche.

    Cependant, la forme de Salah a chuté de manière spectaculaire depuis sa brouille avec Slot, tandis que le départ de Diaz au Bayern Munich se fait désormais cruellement sentir en raison de la terrible régression de Gakpo cette saison, le jeune Rio Ngumoha, âgé de 17 ans, apparaissant désormais comme l'ailier le plus efficace de l'effectif.

    Pour être honnête envers l'équipe de recrutement des Reds, celle-ci ne pouvait pas prévoir les difficultés soudaines de Salah et Gakpo, mais le départ de Diaz était prévisible depuis un certain temps – ce qui explique sans doute pourquoi Liverpool aurait tenté de recruter Kvaratskhelia pour remplacer le Colombien, qui souhaitait partir, dès 2024.

    Kvaratskhelia n'est peut-être pas aussi polyvalent que Diaz, qui a fait du bon travail en jouant au centre pour Slot, mais il est sans doute un encore meilleur dribbleur – et cette capacité à se démarquer, que ce soit par la vitesse ou la technique, a brillé par son absence à maintes reprises lors des tentatives laborieuses de Liverpool pour déjouer les blocs bas cette saison.

    Pour aggraver encore les choses, les Reds, de plus en plus en difficulté, risquent désormais de se faire une nouvelle fois malmener par leur ancienne cible de transfert devenue bourreau, l'équipe en difficulté de Slot devant affronter le PSG de Kvaratskhelia à deux reprises au cours des six prochains jours.

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    Encore plus de malheurs pour Liverpool ?

    Le recrutement de Kvaratskhelia par le PSG avait suscité des interrogations à l'époque, car le club français comptait déjà dans ses rangs Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué – mais il s'est en réalité révélé être la pièce manquante du puzzle.

    Kvaratskhelia a apporté encore plus de vitesse et de percée à une ligne d'attaque composée exclusivement d'ailiers, propulsant le PSG vers la gloire en Ligue des champions grâce à une impressionnante victoire 5-0 contre l'Inter à Munich – ce qui n'a fait que rappeler douloureusement à Liverpool, éliminé par les hommes de Luis Enrique en huitièmes de finale, qu'on n'a jamais trop de bonnes choses.

    Cela dit, Kvaratskhelia n’a pas particulièrement brillé lors de la première moitié de la saison actuelle avec le PSG – du moins pas en Ligue 1, où il n’a marqué qu’une seule fois depuis début décembre. Desinformations parues en France indiquent également que le joueur de 25 ans aurait le sentiment d’avoir été l’une des cibles visées par la récente attaque verbale de Dembélé contre les coéquipiers prétendument égoïstes qu’il tient pour responsables des fluctuations de forme du PSG – ce qui a alimenté les spéculations selon lesquelles Kvaratskhelia et ses représentants seraient ouverts à un transfert cet été.

    Luis Enrique, cependant, a toujours été aussi admiratif de la « mentalité » de l’attaquant que de ses qualités techniques, et il convient également de noter que Dembélé s’est donné beaucoup de mal pour féliciter Kvaratskhelia d’avoir inscrit un doublé lors de la victoire 5-2 contre Chelsea à Paris le 11 mars.

    Le « George Best géorgien » était pratiquement imparable ce soir-là, et il a également scellé le sort de cette confrontation en huitièmes de finale de la Ligue des champions en marquant le premier but lors du match retour à Stamford Bridge la semaine suivante. On a donc le sentiment que Kvaratskhelia atteint une nouvelle fois son meilleur niveau au moment idéal pour le PSG.

    Les supporters de Liverpool peuvent bien sûr s'accrocher à l'espoir que les rumeurs concernant son mécontentement soient fondées, ce qui signifierait que leur club pourrait avoir une nouvelle chance de se rattraper pour ne pas avoir tenté de recruter Kvaratskhelia l'année dernière, et on ne sait jamais ce que le mercato estival nous réserve.

    Pour l'instant, cependant, ils vont devoir se préparer à une nouvelle démonstration amère et déprimante de ce qui aurait pu être, à commencer par le match de mercredi au Parc des Princes.

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