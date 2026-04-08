Comment Khvicha Kvaratskhelia a changé la donne pour le PSG – et a laissé Liverpool regretter d'avoir laissé passer l'occasion de recruter le génie géorgien de l'aile

Kvaratskhelia était un parfait inconnu lorsqu'il est arrivé à Naples en juillet 2022. En l'espace de quelques mois à peine, cependant, les habitants l'avaient surnommé « Kvaradona », en référence à ses dribbles à la Diego Maradona, ce qui constitue le plus beau des compliments dans une ville où l'Argentin est toujours considéré comme un dieu.

Cependant, alors que les supporters de football italiens avaient déjà été époustouflés par les performances envoûtantes de Kvaratskhelia au cours des cinq premières journées de la saison de Serie A, ce n’est qu’à l’occasion de la stupéfiante victoire 4-1 de Naples face au Liverpool de Jürgen Klopp lors de la première journée de la Ligue des champions 2022-2023 qu’il a véritablement attiré l’attention du reste de l’Europe.

Plusieurs ailiers ont peut-être donné du fil à retordre à Trent Alexander-Arnold au fil des ans, mais personne ne l’a jamais tourmenté autant que Kvaratskhelia, qui a battu l’arrière droit presque à volonté, notamment avant de servir Giovanni Simeone pour le troisième but des locaux. Alexander-Arnold n’arrivait tout simplement pas à contenir Kvaradona – mais bon, personne n’y arrivait.

Kvaratskhelia a ridiculisé Joe Gomez lors des phases menant aux deuxième et troisième buts de Naples, d’abord en lui volant le ballon alors qu’il pressait haut sur le terrain, puis en faisant preuve de puissance près de la ligne de touche, ce qui lui a donné suffisamment de temps et d’espace pour centrer vers Simeone qui a marqué. Le natif de Tbilissi a également humilié Fabinho à deux reprises lors de ce même dribble qui est rapidement devenu viral.

En ce sens, Klopp avait raison lorsqu'il a déclaré qu'Alexander-Arnold n'aurait vraiment rien pu faire ce soir-là, soulignant que la seule façon dont ils auraient pu neutraliser Kvaratskhelia aurait été d'empêcher le ballon d'arriver jusqu'au jeune joueur alors âgé de 21 ans – car une fois qu'il l'avait, rien ne pouvait l'arrêter.

« Quand il a l’avantage du premier mouvement, il est déjà parti », a déclaré l’Allemand aux journalistes. « Mais si vous ne pouvez pas faire ça, alors vous devez être protégés, car il est rapide, il est malin, il va vers l’intérieur, il peut aller vers l’extérieur, et cela rend toujours les choses très difficiles.

Je sais que les gens parleront d’une ou deux situations où Trent a essayé de se placer devant lui et où le ballon est passé, mais ce garçon est vraiment bon et très rapide, et il faut le défendre tous ensemble dans ces moments-là. »