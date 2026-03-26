La Bosnie sera l'adversaire de l'Italie lors du match de mardi 31 mars : dernière étape pour les Azzurri avant de décrocher leur qualification pour la Coupe du monde qui se déroulera du 10 juin au 19 juillet prochains, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les Azzurri ont éliminé l'Irlande du Nord, tandis que les Bosniaques se sont imposés face au Pays de Galles de Craig Bellamy. Le sélectionneur de la Bosnie est Sergej Barbarez, 54 ans, ancien attaquant entre le début des années 90 et le début des années 2000 et le joueur étranger ayant disputé le plus grand nombre de matches en Bundesliga ; il est né à Mostar, ville située à 120 km de Sarajevo et où une rue lui a été dédiée. Il est à la tête de la sélection bosniaque depuis avril 2024 ; en 20 matchs, il en a remporté 6, fait 5 matchs nuls et en a perdu 8.
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Comment joue la Bosnie, prochain adversaire de l'Italie en barrages de la Coupe du monde : attention à Dzeko et Alajbegovic
COMMENT JOUE LA BOSNIE
La Bosnie est une équipe physique (taille moyenne de 1,85 m) qui mise sur les têtes et la puissance physique dans les duels ; parmi les exigences de l'entraîneur figure la rapidité de la construction du jeu grâce à des récupérations rapides du ballon et à des passes en profondeur pour transformer immédiatement les actions défensives en actions offensives. Le schéma le plus utilisé est le 4-4-2 qui se transforme souvent – même en cours de match – en un 3-5-2. Les milieux centraux jouent un rôle fondamental dans la philosophie de jeu de Barbarez : dans la formation type du sélectionneur, on retrouve l'ancien joueur de la Roma Benjamin Tahirovic, aujourd'hui au Brøndby au Danemark, et Armin Gigović des Young Boys – auxquels on demande beaucoup de sacrifices et une grande intensité.
ATTENTION À...
Il faut surveiller Edin Dzeko, qui d'autre sinon ? À 40 ans, il reste le moteur de la Bosnie, et c'est justement l'ancien joueur de la Roma et de l'Inter qui a inscrit le but qui, à la 89e minute, a conduit les équipes en prolongation puis aux tirs au but. Il joue aujourd'hui en deuxième division allemande à Schalke et, arrivé en janvier, il a déjà inscrit 6 buts (plus 3 passes décisives) en 8 matchs. Il faut surligner le nom de Kerim Alajbegovic, et pas seulement pour le penalty décisif qui a éliminé le Pays de Galles. Ailier (de préférence gauche) et l'un des derniers joyaux de Salzbourg, il se met en valeur dans le championnat autrichien à 18 ans (né en 2007). L'équipe compte également deux joueurs évoluant en Serie A : Sead Kolasinac (Atalanta) et Tarik Muharemovic (Sassuolo).