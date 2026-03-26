Comment joue la Bosnie, prochain adversaire de l'Italie en barrages de la Coupe du monde : attention à Dzeko et Alajbegovic

La Bosnie sera l'adversaire de l'Italie lors du match de mardi 31 mars : dernière étape pour les Azzurri avant de décrocher leur qualification pour la Coupe du monde qui se déroulera du 10 juin au 19 juillet prochains, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les Azzurri ont éliminé l'Irlande du Nord, tandis que les Bosniaques se sont imposés face au Pays de Galles de Craig Bellamy. Le sélectionneur de la Bosnie est Sergej Barbarez, 54 ans, ancien attaquant entre le début des années 90 et le début des années 2000 et le joueur étranger ayant disputé le plus grand nombre de matches en Bundesliga ; il est né à Mostar, ville située à 120 km de Sarajevo et où une rue lui a été dédiée. Il est à la tête de la sélection bosniaque depuis avril 2024 ; en 20 matchs, il en a remporté 6, fait 5 matchs nuls et en a perdu 8.



