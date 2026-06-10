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Summer of 1994 GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« Comment je voudrais qu’on se souvienne de moi » – Supporters en délire, Barry Sanders et zéro pression : les coulisses du parcours de l’équipe nationale américaine lors de la Coupe du monde 1994, qui a révolutionné le football aux États-Unis

Analysis
Etats-Unis
Coupe du monde
FEATURES
Etats-Unis vs Paraguay
Paraguay

GOAL revient sur l'été qui a bouleversé le monde du football à travers les témoignages de ceux qui l'ont vécu.

Le jour où l’équipe nationale masculine des États-Unis s’est inclinée face au Brésil lors de la Coupe du monde 1994, Cobi Jones a pris conscience d’une chose : ils avaient déjà gagné. Le rêve mondial de l’équipe était terminé, mais celui de Jones ne faisait que commencer. C’est en cet après-midi du 4 juillet, sous le soleil et devant plus de 80 000 supporters, que Jones a levé les yeux et entrevu l’avenir.

« De l’autre côté se trouvaient Romario et Bebeto », se souvient Jones dans une interview accordée à GOAL. « En entrant sur la pelouse, j’ai entendu l’explosion de la foule et j’ai vu l’imposante délégation de supporters américains, le visage peint aux couleurs rouge, blanc et bleu, agitant fièrement leurs drapeaux. Ils éclipsaient les fans brésiliens. Un moment spécial, inoubliable, qui m’a prouvé que le football était enfin accepté. »

Trente-deux ans plus tard, Jones et quatorze de ses coéquipiers ont à nouveau foulé la pelouse, cette fois au Soldier Field, juste avant le match d’adieu de l’équipe nationale américaine en prévision de la Coupe du monde 2026. Les voilà transformés : le jean a laissé place aux maillots rayés rouge et blanc, les protège-tibias aux lunettes de soleil aviateur, les tacles glissés aux selfies. Beaucoup de choses avaient changé en 32 ans, mais, alors qu’ils se retrouvaient pour lancer un nouvel été qui allait marquer l’histoire du sport, tout semblait boucler la boucle.

Tout a commencé il y a plus de trois décennies, lorsqu’un groupe d’inconnus dans la vingtaine s’est vu confier une mission : inspirer un pays. À l’époque, la culture football était encore balbutiante, il n’existait ni ligue professionnelle ni véritable espoir. Cet été-là, tout bascula : des inconnus devinrent des icônes, tinrent tête aux meilleurs joueurs du monde, croisèrent les stars des années 90 et signèrent des autographes par dizaines.

Surtout, c’est durant cet été 1994 que le football s’est véritablement implanté aux États-Unis. La Major League Soccer est née de la promesse du tournoi, et trente ans plus tard elle accueille Lionel Messi ainsi que des clubs dont la valeur rivalise avec celle des plus grands noms européens. Alors que la Coupe du monde revient aux États-Unis en 2026, l’essentiel de ce que le sport est devenu ici trouve ses racines dans cet été fondateur.

« Il n’y avait plus de retour en arrière possible après ça », confie Alexi Lalas à GOAL. « Les Coupes du monde n’ont plus jamais été les mêmes après ça. »

Voici l’histoire de cette Coupe du monde 1994, racontée par ceux qui l’ont vécue, ceux qui en ont tiré profit et ceux dont la vie a basculé du jour au lendemain.

  • IST OCT 1993: COBI JONES IN TRAINING AT MISSION VIEJO. JONES IS A MEMBER OF THE USA SOCCER TEAM FOGetty Images Sport

    « La rencontre de football a été annulée. »

    La jeune génération peine à l’imaginer, mais il fut un temps où le football occupait une place confidentielle dans la culture américaine, loin des projecteurs et des sports majeurs. Dans le cas de Jones, cela se passait au fond des restaurants, devant un écran que personne d’autre ne voulait regarder.

    « On payait cinq dollars pour entrer dans un restaurant mexicain », raconte Jones àGOAL. « On nous poussait dans une arrière-salle où la réception satellite était mauvaise et où l’image était saccadée. Tout le monde se pressait autour de la télé pour essayer de regarder le match. C’était tout. C’était comme ça. Le football n’existait pas. »

    Le 4 juillet 1988 marque un tournant. Ce jour-là, le Comité exécutif de la FIFA se réunit à Zurich pour désigner les pays hôtes de la Coupe du monde 1994. Un seul tour de scrutin suffit pour que les États-Unis soient désignés. En contrepartie, la FIFA exige la création d’une ligue professionnelle, brisant ainsi la règle non écrite qui voulait qu’un pays organisateur dispose déjà d’un championnat national.

    En choisissant les États-Unis, l’instance espérait créer un nouvel élan autour du ballon rond ; un pari d’autant plus sûr que l’intérêt local était alors quasi nul.

    L’équipe nationale américaine (USMNT) se retrouve soudain sous les projecteurs. En 1990, les États-Unis s’étaient qualifiés pour la Coupe du monde pour la première fois en 40 ans, mais avaient été éliminés dès le premier tour après trois défaites. Pour se préparer à l’échéance de 1994, la Fédération américaine a alors pris une décision aujourd’hui impensable. En l’absence de ligue professionnelle pour les joueurs américains, la fédération a transformé l’équipe nationale en un club à part entière. Basés en Californie, les joueurs se sont entraînés à temps plein sous la direction du sélectionneur Bora Milutinovic. Pendant plusieurs années, les meilleures stars du football américain n’ont eu qu’un seul objectif : la Coupe du monde.

    « Les gens oublient qu’en 1994, des joueurs comme Cobi Jones et moi n’avions jamais été sous contrat avec un club », rappelle Lalas àGOAL. « Nous avons donc suivi un parcours à l’envers. D’ordinaire, on commence en centre de formation avant d’intégrer l’équipe première. Normalement, vous passez par le vivier d’un club, vous intégrez l’équipe première, vous vous distinguez et l’équipe nationale vient vous chercher. Pour nous, c’est l’inverse : nous nous sommes entraînés pendant deux ans comme une vraie équipe, par nécessité, puisque aucun de nous n’avait de club. »

    De nombreuses stars de l’équipe nationale américaine sont issues de ce système, parmi lesquelles Jones, Lalas et Marcelo Balboa. Au total, 14 des 23 joueurs de la sélection finale pour la Coupe du monde faisaient partie de ce programme. Neuf n’en faisaient pas partie. Ce groupe comprenait Tab Ramos, Earnie Stewart, John Harkes et Eric Wynalda. C’était un peu bizarre, du moins au début.

    « Il y avait un groupe très soudé basé ici, aux États-Unis », explique Jones, « et puis, parfois, ces gars qui venaient de l’étranger se joignaient à nous aussi. C’était une dynamique intéressante. Il s’agissait de deux groupes distincts qui ne ne faisaient plus qu’un juste avant la Coupe du monde, et qui ont fini par se souder parce que, même au sein de cette union, il y avait toujours cette question : « Bon, comment réussir en tant que groupe ? »

    Le succès était loin d’être garanti : les États-Unis abordaient la compétition en 23e position du classement FIFA et avaient hérité d’un groupe comprenant deux poids lourds européens (la Suisse et la Roumanie) ainsi que la Colombie, l’une des meilleures formations sud-américaines.

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  • Alexi Lalas 1994 USMNTGetty Images

    Contre toute attente

    Dès le tirage au sort, les joueurs avaient une obsession : ne pas se ridiculiser. Outsiders dans les trois matchs, ils risquaient d’être éliminés rapidement.

    « Nous subissions une pression énorme pour ne pas être la première nation hôte à ne pas sortir de la phase de groupes », ajoute Jones. « Je suppose qu’on pourrait dire que cela a beaucoup renforcé nos liens. C’est comme un sacrifice partagé ou une douleur partagée, selon la façon dont on voit les choses, pour trouver un moyen d’y arriver. »

    Balboa enfonce le clou : « Écoutez, il n’y avait aucune attente. »

    Mais la donne a vite changé.

    Le premier match, face à la Suisse devant plus de 73 000 spectateurs au Pontiac Silverdome, constituait déjà une forme de succès populaire. Sur le terrain, les États-Unis ont décroché un précieux match nul 1-1 grâce à une réalisation de Wynalda juste avant la mi-temps.

    Puis vint l’un des matchs les plus tristement célèbres de l’histoire du football. Le 22 juin 1994, les États-Unis battirent la Colombie 2-1 au Rose Bowl. Stewart, héros de la rencontre, inscrivit le but décisif. Le premier but, comme on le sait, fut une malheureuse propre but d’Andrés Escobar, qui fut assassiné peu après la compétition.

    Avec quatre points au compteur, les États-Unis se qualifient malgré une défaite 1-0 contre la Roumanie lors de la dernière journée. Ils ont défié tous les pronostics et impressionné le monde par leur ténacité, leur esprit d’équipe et, finalement, leur talent footballistique.

    « J’admirais l’équipe américaine », confie à GOAL Jürgen Klinsmann, qui a brillé avec l’Allemagne cet été-là et a finalement entraîné l’équipe nationale américaine lors de la Coupe du monde 2014. « Nous avons regardé tous les matchs à la télévision, et je me souviens que nous avons beaucoup parlé de l’équipe américaine. J’ai vu une équipe qui jouait de tout son cœur, une équipe qui comptait de fantastiques footballeurs : Tab Ramos, Alexi Lalas, Tony Meola, Marcelo Balboa. C’était une équipe qui pouvait facilement rivaliser avec le reste du monde.

    « Nous nous disions : “Mais où s’arrêtera cette équipe ?” Elle aurait pu atteindre les demi-finales non pas par surprise, mais parce qu’elle était tout simplement très forte. »

    Ils ne franchiront toutefois pas le cap des quarts de finale. Récompensés par leur qualification, les Américains héritent du Brésil, futur champion, et lui donnent du fil à retordre avant de céder sur une réalisation de Bebeto à la 72^e minute. Le rêve s’arrêta là pour la Coupe du monde 1994, mais pas pour ces joueurs : 1994 marqua un tournant et leur vie ne fut plus jamais la même.

  • Alexi LalasGetty Images Sport

    Du jour au lendemain, des stars

    Le football américain n’avait jamais eu de véritable superstar. À l’issue de cet été-là, il y en avait 22. Du jour au lendemain, les joueurs de l’équipe du Mondial 1994 se sont transformés en célébrités, alors qu’ils étaient jusqu’alors des inconnus. En quelques semaines, tout le monde voulait intégrer l’équipe nationale et adopter son image.

    « Ils adorent le maillot, soyons honnêtes », déclare Balboa au sujet de la tenue en jean emblématique, toujours considérée comme l’une des plus appréciées de l’histoire du football. « Ce maillot en jean ? Tout le monde semble en raffoler. »

    Lalas, avec ses cheveux roux et sa barbichette, devient une icône. La célébrité de Jones sur le terrain le propulse au rang de star en dehors. Le capitaine Meola pose les bases d’un héritage au poste de gardien de but. Chaque joueur apporte sa touche personnelle et se forge un groupe de fans inconditionnels.

    « Comme Alexi le fait remarquer avec humour, j’avais surtout les adolescentes qui hurlaient pour moi », raconte Jones en riant. « Alexi, lui, avait les rebelles. »

    « Ce groupe avait une personnalité », ajoute Balboa, « et je pense que c’est ce qui le rendait si spécial. C’est pour ça que les gens s’attachent à cette équipe de 94. »

    Cette exposition soudaine apportait son lot d’avantages, parfois surréalistes : Jones se souvient ainsi avoir été surclassé en première classe par du personnel de bord qui l’avait reconnu. Partout dans le pays, les joueurs étaient soutenus par des fans de football ou de l’équipe, et devaient désormais gérer leur nouvelle notoriété.

    « Ça a été un petit choc pour nous », explique Jones, « parce qu’on a pris conscience de l’ampleur que ça pouvait prendre. Quand les interviews télé, les couvertures de magazines et même Sports Illustrated for Kids ont commencé à arriver, la machine s’est emballée. À chaque match, on devait signer au moins 500 ou 600 ballons dans les salles de bal des hôtels.

    « Nous n’étions pas seulement des footballeurs. À 23 ou 24 ans, on savoure cette attention, mais cela devenait parfois épuisant : il fallait répondre à des demandes constantes, aller bien au-delà du terrain pour aider à développer le sport. »

    En contribuant à développer ce sport, l’équipe nationale américaine a fini par croiser le chemin d’icônes des années 90. Après la défaite contre le Brésil, l’acteur Robin Williams s’est ainsi présenté dans la salle à manger pour s’adresser à l’équipe.

    « Je crois que tout le monde s’est dit : “Mais qu’est-ce que c’est que ça ?” », raconte Jones.

    Williams n’était pas la seule star que Jones a croisée cet été-là. Son moment préféré est survenu après le match nul des États-Unis lors du match d’ouverture.

    « Originaire de Detroit, j’y repense souvent », raconte Jones. « Après la rencontre dans cette ville, quelqu’un m’a conduit dans la salle réservée aux familles et un responsable d’Adidas a lancé : “Hé, quelqu’un veut te voir”. Ils m’ont emmené, et c’était Barry Sanders. “Salut mec, ravi de te rencontrer”, m’a-t-il dit avant d’ajouter : “Mec, t’es rapide”.

    Je me suis dit : “Quoi ?” Ça venait de Barry Sanders ! Un moment vraiment spécial, l’un de ces instants étranges où l’on se dit : “Oui, c’est assez incroyable”.

    Sanders n’était toutefois pas le seul à être impressionné par Jones et ses coéquipiers : une nouvelle génération d’athlètes suivait également la compétition, faisant de cet été l’étincelle qui a suscité leur propre intérêt pour le football.

  • Belgium v USA: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    La génération qui assiste à la rencontre

    Été 1994 : Tim Howard, alors âgé de 15 ans, évolue au sein de l’équipe nationale masculine des moins de 17 ans des États-Unis, en stage en Californie. Grâce à la Fédération américaine de football (U.S. Soccer), le groupe obtient des billets pour assister à la rencontre entre les États-Unis et la Colombie. Howard se souvient de chaque instant.

    « Voilà, j’ai 15 ans et je suis avec mes coéquipiers de l’équipe nationale américaine », raconte Howard en 2024. « On a ôté nos maillots, on transpire sous la chaleur de Pasadena, on a inscrit « USA » sur nos visages. On se poste derrière le but, Marcelo Balboa rate un ciseau acrobatique, mais peu importe : on l’emporte grâce à un c.s.c.

    Quand j’ai vu mes aînés défiler sur la pelouse avec les drapeaux américains, quelque chose a cliqué : “Tiens, je joue au foot, j’adore ça, c’est sérieux et j’ai envie d’accomplir de grandes choses.” C’était la prise de conscience que je pouvais, moi aussi, être exceptionnel. On pouvait, nous aussi, jouer en équipe nationale et disputer une Coupe du monde de ce niveau. Tout s’est joué là, à Pasadena. »

    Howard, bien sûr, a ensuite perpétué l’héritage des gardiens américains lancé par Meola cet été-là. Mais il n’était pas la seule future légende de la sélection à assister à la rencontre. DaMarcus Beasley, quadruple participant à la Coupe du monde (2002-2014), a confié à GOAL en 2021 se souvenir avec précision du but de Stewart face à la Colombie. L’actuel capitaine de la sélection américaine, Tim Ream, était alors un jeune garçon, mais il garde le souvenir précis de la première fois où il a vu les maillots étoilés à la télévision, au Rose Bowl. Oguchi Onyewu, pour sa part, affirme avoir perçu quelque chose de plus grand : un avenir.

    « Avant cette Coupe du monde 1994, je n’avais aucune aspiration, aucun rêve de devenir footballeur professionnel, sous quelque forme que ce soit », a confié Onyewu, qui a disputé les éditions 2006 et 2010, à GOAL en 2020. « Je ne savais même pas que le football pouvait être une carrière viable et rémunératrice. »

    L’équipe nationale américaine n’était pas la seule à profiter de cet élan. Le futur international italien Giuseppe Rossi, alors un jeune passionné de sept ans grandissant dans le New Jersey, se trouvait lui aussi en tribune cet été-là.

    « Mon père m’a emmené voir l’équipe nationale italienne affronter l’Irlande, et c’est un souvenir que je chérirai pour toujours », a-t-il confié à GOAL. « Voir jouer [Roberto] Baggio, Gianfranco Zola… Ce sont des joueurs que j’adorais suivre, au point de me lever chaque dimanche à 9 heures pour regarder le Milan. »

    Telle est l’héritage de ce tournoi estival : l’inspiration. Trente-deux ans plus tard, elle est toujours vivante.

  • Cobi Jones 2026Getty

    Un héritage durable

    Il est essentiel de souligner l'ampleur des changements survenus depuis cet été-là. Les joueurs américains évoluent désormais au plus haut niveau sans devoir s’expatrier pendant des années, faute d’opportunités. Le football est omniprésent à la télévision américaine, et même les divisions inférieures des championnats européens font aujourd’hui l’objet de contrats de diffusion aux États-Unis. Le football national s’est également épanoui, à tel point que Lionel Messi, sans doute le meilleur joueur de tous les temps, a élu domicile en MLS ces trois dernières années.

    En trente-deux ans, le football a connu une croissance fulgurante. Tout a commencé lors d’un été caniculaire, quand une bande d’inconnus dans la vingtaine a conquis le cœur d’une nation.

    « Je me rappelle, ou on me rappelle, chaque jour ce qu’a apporté 1994 », déclare Lalas. « Je veux dire, soyons honnêtes : si je vous parle aujourd’hui, c’est grâce à l’été 1994. Je suis pleinement conscient de vivre grâce à la puissance d’une Coupe du monde et de ce qu’elle peut apporter à un individu. Elle a changé ma vie pour toujours et m’a offert des opportunités, tant sur le terrain qu’en dehors, et j’en ai tiré le maximum. »

    Lalas a raison : 1994 a changé des vies. Il est aujourd’hui sans doute le visage du football américain à la télévision. Jones a sa statue à Los Angeles. Balboa est une icône dans le Colorado. D’innombrables joueurs de cette équipe ont ensuite marqué le football ailleurs, comme entraîneurs, directeurs sportifs ou commentateurs. Aucun n’a jamais eu un impact plus grand que celui qu’ils ont eu lors de cette Coupe du monde.

    À la veille de la Coupe du monde 2026, l’année 1994 n’a jamais semblé aussi importante. C’est pourquoi FOX a dévoilé le documentaire « Summer of ’94 » pour lancer sa couverture de la Coupe du monde 2026, pourquoi Lalas sera partout à l’écran cet été, et pourquoi la Fédération américaine a réuni la plupart des membres de cette équipe à Chicago pour le match d’adieu de l’équipe nationale américaine contre l’Allemagne, une rencontre unique entre passé et présent.

    Cet été, le présent inspirera l’avenir. Jones mesure pleinement ce que cela signifie. Il espère que le football américain est prêt pour un nouveau bond en avant et, si ce cap est franchi, si le sport progresse comme il l’espère, il saura quel rôle lui et ses coéquipiers ont joué dans tout cela, il y a tant d’années.

    « J’aimerais qu’on se souvienne de l’équipe de 94 comme de celle qui a posé les bases, qui a consolidé les fondations du football dans ce pays », explique-t-il. « C’est en 94 que nous avons dépassé les attentes pour la première fois. Personne n’attendait des États-Unis qu’ils sortent de la phase de groupes, et encore moins qu’une Coupe du monde puisse être un succès sur le sol américain. Pourtant, ce groupe d’étudiants fraîchement diplômés a relevé le défi, brillé au Mondial et donné un coup de fouet sans précédent au football national. C’est ainsi, affirme-t-il, qu’il souhaite être remembered.

    « Nous avons fait un bond en avant exponentiel dans ce sport grâce à ce qu’a accompli cette équipe de 94. Tout ce que nous avons aujourd’hui et tout ce que nous aurons à l’avenir repose sur cela. »


    Tom Hindle et Alex Labidou, de GOAL, ont contribué à cet article.

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