« Comment je voudrais qu’on se souvienne de moi » – Supporters en délire, Barry Sanders et zéro pression : les coulisses du parcours de l’équipe nationale américaine lors de la Coupe du monde 1994, qui a révolutionné le football aux États-Unis

Le jour où l’équipe nationale masculine des États-Unis s’est inclinée face au Brésil lors de la Coupe du monde 1994, Cobi Jones a pris conscience d’une chose : ils avaient déjà gagné. Le rêve mondial de l’équipe était terminé, mais celui de Jones ne faisait que commencer. C’est en cet après-midi du 4 juillet, sous le soleil et devant plus de 80 000 supporters, que Jones a levé les yeux et entrevu l’avenir.

« De l’autre côté se trouvaient Romario et Bebeto », se souvient Jones dans une interview accordée à GOAL. « En entrant sur la pelouse, j’ai entendu l’explosion de la foule et j’ai vu l’imposante délégation de supporters américains, le visage peint aux couleurs rouge, blanc et bleu, agitant fièrement leurs drapeaux. Ils éclipsaient les fans brésiliens. Un moment spécial, inoubliable, qui m’a prouvé que le football était enfin accepté. »

Trente-deux ans plus tard, Jones et quatorze de ses coéquipiers ont à nouveau foulé la pelouse, cette fois au Soldier Field, juste avant le match d’adieu de l’équipe nationale américaine en prévision de la Coupe du monde 2026. Les voilà transformés : le jean a laissé place aux maillots rayés rouge et blanc, les protège-tibias aux lunettes de soleil aviateur, les tacles glissés aux selfies. Beaucoup de choses avaient changé en 32 ans, mais, alors qu’ils se retrouvaient pour lancer un nouvel été qui allait marquer l’histoire du sport, tout semblait boucler la boucle.

Tout a commencé il y a plus de trois décennies, lorsqu’un groupe d’inconnus dans la vingtaine s’est vu confier une mission : inspirer un pays. À l’époque, la culture football était encore balbutiante, il n’existait ni ligue professionnelle ni véritable espoir. Cet été-là, tout bascula : des inconnus devinrent des icônes, tinrent tête aux meilleurs joueurs du monde, croisèrent les stars des années 90 et signèrent des autographes par dizaines.

Surtout, c’est durant cet été 1994 que le football s’est véritablement implanté aux États-Unis. La Major League Soccer est née de la promesse du tournoi, et trente ans plus tard elle accueille Lionel Messi ainsi que des clubs dont la valeur rivalise avec celle des plus grands noms européens. Alors que la Coupe du monde revient aux États-Unis en 2026, l’essentiel de ce que le sport est devenu ici trouve ses racines dans cet été fondateur.

« Il n’y avait plus de retour en arrière possible après ça », confie Alexi Lalas à GOAL. « Les Coupes du monde n’ont plus jamais été les mêmes après ça. »

Voici l’histoire de cette Coupe du monde 1994, racontée par ceux qui l’ont vécue, ceux qui en ont tiré profit et ceux dont la vie a basculé du jour au lendemain.