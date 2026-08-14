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Comment Jack Grealish a « maximisé » sa carrière avec intelligence malgré les questions soulevées autour de son transfert record de 100 M£ à Manchester City
Grealish est entré dans l'histoire en rejoignant Manchester City en 2021
Natif des West Midlands, Grealish a connu une ascension fulgurante après avoir percé en équipe première à Aston Villa. Après s’être retrouvé à jouer en Championship en 2019, son transfert record à l’Etihad Stadium a été bouclé en août 2021.
Une indemnité à neuf chiffres a été déboursée dans le cadre de cet accord, City réécrivant alors les livres d’histoire en matière de recrutement de stars britanniques. Pep Guardiola voyait dans cette opération un moyen d’ajouter de la créativité à ses plans.
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Buts et trophées : les statistiques de Grealish à Manchester City
L’exigeant entraîneur catalan se retrouve désormais accusé d’avoir bridé Grealish, au point qu’il est devenu un joueur totalement différent alors qu’il évoluait souvent sur le flanc gauche de City. Sa volonté de s’exprimer et d’aller provoquer ses adversaires est considérée comme ayant décliné au fil des années.
Seulement 17 buts ont été inscrits pour Chelsea à travers 157 apparitions, avec une lente descente dans la hiérarchie à Manchester qui a conduit à un prêt à Everton à l’été 2025. Une étincelle s’y est rallumée, avant qu’il ne subisse une malheureuse blessure au pied.
Il est désormais question de voir Grealish trouver un nouveau point de chute définitif, si City accepte de baisser son prix demandé, beaucoup estimant qu’un nouveau départ est nécessaire. Il se peut qu’il en trouve un, après avoir remporté sept trophées à Manchester, dont trois titres de Premier League et une Ligue des champions.
Pourquoi Grealish a été « malin » malgré les questions auxquelles il est confronté
Interrogé sur ce dont Grealish a besoin pour la suite, l’ancien défenseur de City Hendry, qui s’exprimait en association avec Localsinsider.com, a déclaré à GOAL : « Jack est arrivé avec une énorme étiquette de prix, en provenance de Villa, et il a beaucoup changé son jeu par rapport à la façon dont l’équipe joue, davantage qu’à la façon dont Jack Grealish jouait à Villa.
« Je me souviens, quand j’étais à Blackburn Rovers comme entraîneur à l’académie et adjoint avec les U23, qu’il y avait un jeune Jack Grealish à Villa. Je me souviens avoir dit à Gordon Cowens, qui était mon homologue ce soir-là en tant qu’entraîneur des moins de 21 ans ou des moins de 23 ans de Villa : “waouh, quel talent”. C’était autre chose, pour être honnête, parce que, déjà enfant, il sortait du lot.
« Mais je pense que ce qu’il a fait, quand il est allé à City, c’est qu’il a un peu sacrifié son jeu afin de faire partie de l’équipe et d’apporter à l’équipe ce que Pep voulait. Et il y a beaucoup de joueurs qui ne peuvent pas s’adapter comme ça. Et il faut le saluer parce qu’évidemment, il a aussi toutes les richesses des trophées pour le montrer, ce qui est ce qu’un joueur, au fond, veut accomplir. Vous voulez gagner des choses.
« Indépendamment du montant élevé du transfert, de la qualité et des capacités de Jack Grealish, je pense qu’il a mené sa carrière, et il n’a pas été épargné par les blessures, mais il a mené sa carrière vraiment, vraiment très bien.
« Et il faut lui en donner le crédit parce qu’au final, quand sa carrière sera terminée, il aura les trophées et les richesses pour le montrer. Et je lui tire mon chapeau parce qu’il a en réalité sacrifié un peu de sa carrière pour parvenir à cet accomplissement.
« En tant que footballeur, il a été intelligent. C’est comme ça que je vois les choses. Il pourrait partir de manière permanente, si quelqu’un se manifeste, mais il pourrait vouloir revenir à City pour tenter à nouveau sa chance. Il lui reste un an de contrat, donc il se dit peut-être : “vous savez quoi, j’y retourne pour essayer d’accomplir une année supplémentaire”. Bien sûr, c’est un autre entraîneur. C’est un autre manager qui est aux commandes et il va devoir le convaincre de nouveau. »
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Grealish va-t-il bouger avant la date limite du mercato ?
Grealish, qui continue de poursuivre son retour vers une pleine forme après avoir subi une opération pour une fracture de fatigue, a rejoint l’effectif de City, qui travaille désormais avec le nouvel entraîneur principal Enzo Maresca.
Visage familier pour certains à l’Etihad, l’Italien, qui avait auparavant occupé un rôle d’adjoint aux côtés de Guardiola, a de grandes décisions à prendre concernant les arrivées et les départs avant la prochaine date limite du mercato, le 1er septembre.
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