Interrogé sur ce dont Grealish a besoin pour la suite, l’ancien défenseur de City Hendry, qui s’exprimait en association avec Localsinsider.com, a déclaré à GOAL : « Jack est arrivé avec une énorme étiquette de prix, en provenance de Villa, et il a beaucoup changé son jeu par rapport à la façon dont l’équipe joue, davantage qu’à la façon dont Jack Grealish jouait à Villa.

« Je me souviens, quand j’étais à Blackburn Rovers comme entraîneur à l’académie et adjoint avec les U23, qu’il y avait un jeune Jack Grealish à Villa. Je me souviens avoir dit à Gordon Cowens, qui était mon homologue ce soir-là en tant qu’entraîneur des moins de 21 ans ou des moins de 23 ans de Villa : “waouh, quel talent”. C’était autre chose, pour être honnête, parce que, déjà enfant, il sortait du lot.

« Mais je pense que ce qu’il a fait, quand il est allé à City, c’est qu’il a un peu sacrifié son jeu afin de faire partie de l’équipe et d’apporter à l’équipe ce que Pep voulait. Et il y a beaucoup de joueurs qui ne peuvent pas s’adapter comme ça. Et il faut le saluer parce qu’évidemment, il a aussi toutes les richesses des trophées pour le montrer, ce qui est ce qu’un joueur, au fond, veut accomplir. Vous voulez gagner des choses.

« Indépendamment du montant élevé du transfert, de la qualité et des capacités de Jack Grealish, je pense qu’il a mené sa carrière, et il n’a pas été épargné par les blessures, mais il a mené sa carrière vraiment, vraiment très bien.

« Et il faut lui en donner le crédit parce qu’au final, quand sa carrière sera terminée, il aura les trophées et les richesses pour le montrer. Et je lui tire mon chapeau parce qu’il a en réalité sacrifié un peu de sa carrière pour parvenir à cet accomplissement.

« En tant que footballeur, il a été intelligent. C’est comme ça que je vois les choses. Il pourrait partir de manière permanente, si quelqu’un se manifeste, mais il pourrait vouloir revenir à City pour tenter à nouveau sa chance. Il lui reste un an de contrat, donc il se dit peut-être : “vous savez quoi, j’y retourne pour essayer d’accomplir une année supplémentaire”. Bien sûr, c’est un autre entraîneur. C’est un autre manager qui est aux commandes et il va devoir le convaincre de nouveau. »