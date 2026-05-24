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Comment Harry Kane fait-il pour y parvenir ? Vincent Kompany, stupéfait, salue l’« incroyable » hat-trick qui offre un nouveau trophée au Bayern Munich
Le Bayern a pris le contrôle après une première mi-temps tendue.
Le Bayern a remporté la Coupe d'Allemagne grâce à une victoire écrasante 3-0 contre Stuttgart, offrant ainsi à Kompany son premier titre dans cette compétition et réalisant le doublé national. La finale était bien plus équilibrée avant la mi-temps, Kompany admettant que Stuttgart avait posé des problèmes à son équipe en début de match.
Les Bavarois peinaient à gagner leurs duels, mais l’entraîneur a affirmé que son groupe est resté serein à la mi-temps. Cette confiance a porté ses fruits après la pause : le Bayern a accru la pression, exploité les espaces avec plus d’efficacité et multiplié les occasions. Kane s’est une nouvelle fois montré décisif en inscrivant un triplé, offrant ainsi un nouveau trophée aux champions de Bundesliga.
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Kane continue de briller sur la plus grande scène
Le triplé de Kane a mis en lumière son importance pour le Bayern, mais Kompany a souligné que l’influence de l’attaquant va bien au-delà des seuls buts. L’entraîneur du Bayern a salué l’humilité et l’engagement de l’avant-centre, malgré son impressionnant palmarès de buteur.
« Son impact ne se limite pas à sa qualité technique, a expliqué le Belge àARD. Il n’hésite pas à aller au charbon jusqu’à réaliser un tacle glissé sur la ligne de corner. Je peine à comprendre comment un joueur pouvant marquer autant de buts au cours d’une carrière reste avant tout l’un des gars du groupe. Vers la fin, on se surprend à se demander : “A-t-il marqué aujourd’hui ?” Et on se répond : “Oui, trois fois.” C’est tout simplement incroyable. »
Kompany ne tarit pas d’éloges sur le Bayern
Kompany s'est félicité de la réaction du Bayern après un départ difficile face à un « adversaire de taille ». L'entraîneur bavarois a aussi souligné l'optimisme qui régnait au vestiaire à la mi-temps, malgré un match serré.
« Nous avons affronté un adversaire de taille aujourd’hui. La première mi-temps a été très équilibrée », a expliqué Kompany. « Cette équipe parvient toujours à élever son niveau de jeu. Nous avons créé davantage d’occasions en deuxième mi-temps tout en continuant à bien défendre, de manière solide – c’était une finale de coupe presque parfaite. Tous les joueurs ont dit à la mi-temps : “Nous sommes si près du but, tout peut basculer.” »
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Le Bayern vise de nouveaux succès la saison prochaine
La victoire en Coupe d'Allemagne vient couronner une saison impressionnante pour le Bayern sous la houlette de Kompany, le club ayant remporté les deux trophées nationaux. La forme de Kane est également très encourageante pour la saison prochaine. L'attaquant continue de se montrer décisif dans les moments clés, tandis que le Bayern semble s'être parfaitement adapté aux exigences de Kompany.