Comment Harry Kane fait-il pour y parvenir ? Vincent Kompany, stupéfait, salue l’« incroyable » hat-trick qui offre un nouveau trophée au Bayern Munich

Le Bayern a remporté la Coupe d'Allemagne grâce à une victoire écrasante 3-0 contre Stuttgart, offrant ainsi à Kompany son premier titre dans cette compétition et réalisant le doublé national. La finale était bien plus équilibrée avant la mi-temps, Kompany admettant que Stuttgart avait posé des problèmes à son équipe en début de match.

Les Bavarois peinaient à gagner leurs duels, mais l’entraîneur a affirmé que son groupe est resté serein à la mi-temps. Cette confiance a porté ses fruits après la pause : le Bayern a accru la pression, exploité les espaces avec plus d’efficacité et multiplié les occasions. Kane s’est une nouvelle fois montré décisif en inscrivant un triplé, offrant ainsi un nouveau trophée aux champions de Bundesliga.