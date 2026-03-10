COMMENT ?! Gus Poyet ne comprend pas les excellents résultats de Tottenham en Ligue des champions, tandis que la légende des Spurs rejette les excuses « absurdes » avancées pour justifier la lutte contre la relégation et affirme que le club est désormais en « grand danger »

Poyet a ajouté à propos de la situation difficile dans laquelle se trouvent les Spurs : « La situation est très simple maintenant. C'est dangereux. Vous savez, il y a un mois, j'ai dit « OK, ce n'est pas terrible », mais maintenant, c'est dangereux. Très dangereux. Et ils doivent profiter de ce match contre l'Atlético Madrid, ou plutôt de ces deux matchs, pour trouver quelque chose à apporter à la Premier League.

S'ils ne le font pas, vous savez, parce que les gens pensent « OK, c'est une compétition différente », mais l'état d'esprit est le même. Dans les vestiaires avant le match d'aujourd'hui, les joueurs ont le même état d'esprit qu'ils avaient ce week-end. Ce n'est pas comme s'ils se disaient : « Oh, on va se détendre maintenant et jouer ». Parce que si c'était le cas, s'ils pouvaient jouer différemment aujourd'hui par rapport à ce qu'ils ont joué en Premier League, alors ce serait pire. Parce qu'alors, on comprendrait pourquoi c'est un problème.

« Donc, la question est : pouvons-nous faire quelque chose dans ces matchs pour trouver la motivation et ce petit plus que les gens appellent, je déteste ce mot, mais la confiance. Pour moi, la confiance, c'est jouer à mon niveau, sept, tout le temps. Et puis la confiance, c'est quand tu fais un coup de pied retourné et que tu mets le ballon dans la lucarne. Mais en jouant à sept tout le temps, tu es un joueur de Premiership. Ne me sortez pas ces conneries du genre « je ne suis pas en confiance aujourd'hui, je suis à quatre ». Non, mon ami, alors vous n'êtes pas un joueur de Premier League. Je n'aime pas ce mot, mais ce que je veux voir, c'est le mental. Le côté mental. »