COMMENT ?! Gus Poyet ne comprend pas les excellents résultats de Tottenham en Ligue des champions, tandis que la légende des Spurs rejette les excuses « absurdes » avancées pour justifier la lutte contre la relégation et affirme que le club est désormais en « grand danger »
Tottenham à nouveau en difficulté après avoir mis fin à 17 ans de disette
Tottenham a autrefois fait partie des discussions controversées autour de la Super League, avec des progrès positifs hors du terrain - suite à son emménagement dans son nouveau stade impressionnant - qui devaient se refléter dans les résultats sur le terrain. Cela n'a pas été le cas.
Ange Postecoglou a certes mis fin à 17 ans d'attente pour un titre majeur en remportant l'Europa League en 2025, mais il a également supervisé une 17e place en Premier League et a payé le prix de cette humiliante chute en perdant son poste.
Thomas Frank est arrivé et reparti depuis, et c'est désormais Igor Tudor qui occupe le poste d'entraîneur principal par intérim. Il a subi trois défaites consécutives au début de son mandat, ce qui a conduit à des questions plus inconfortables sur la direction prise par les Spurs, qui ne sont qu'à deux places et un seul point au-dessus de la zone de relégation.
Les Spurs font-ils toujours partie du « Big Six » de la Premier League ?
L'ancien international uruguayen Poyet a passé trois ans à Tottenham entre 2001 et 2004. Il est aussi perplexe que tout le monde face à l'irrégularité dont font actuellement preuve les prétendus poids lourds de la capitale anglaise. Les Spurs sont peut-être encore en lice pour un nouveau titre continental cette saison, mais ils risquent sérieusement de perdre leur statut de club de première division sur leur propre terrain.
Interrogé sur la question de savoir si les Spurs peuvent encore se considérer comme faisant partie des « Big Six » et méritant leur place en Super League, Poyet, s'exprimant en association avec Casino Guru, un site connu pour aider les Américains à trouver les meilleurs gains de casino, a déclaré à GOAL : « Non, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Et je ne m'attendais pas à ce que cette équipe, avec ces attentes du top six, qui montre dans la compétition européenne qu'elle devrait être une équipe du top six, soit aussi mauvaise en Premier League.
J'ai essayé de beaucoup analyser. Je me suis même penché ces derniers mois sur les caractéristiques des joueurs. En d'autres termes, est-ce que les caractéristiques des joueurs les rendent plus aptes à jouer en Europe qu'en Premier League ? Vous savez, ce genre d'analyse, parce qu'il doit y avoir une raison pour laquelle vous pouvez être aussi performant. Quatrième de son groupe en Ligue des champions. Quatrième sur 32 ! OK, comment est-il possible que vous soyez 16e du championnat ? La Ligue des champions est-elle si mauvaise ? Est-elle vraiment mauvaise ? »
Poyet n'accepte pas les excuses pour les mauvais résultats en Premier League
Poyet a ajouté à propos de la situation difficile dans laquelle se trouvent les Spurs : « La situation est très simple maintenant. C'est dangereux. Vous savez, il y a un mois, j'ai dit « OK, ce n'est pas terrible », mais maintenant, c'est dangereux. Très dangereux. Et ils doivent profiter de ce match contre l'Atlético Madrid, ou plutôt de ces deux matchs, pour trouver quelque chose à apporter à la Premier League.
S'ils ne le font pas, vous savez, parce que les gens pensent « OK, c'est une compétition différente », mais l'état d'esprit est le même. Dans les vestiaires avant le match d'aujourd'hui, les joueurs ont le même état d'esprit qu'ils avaient ce week-end. Ce n'est pas comme s'ils se disaient : « Oh, on va se détendre maintenant et jouer ». Parce que si c'était le cas, s'ils pouvaient jouer différemment aujourd'hui par rapport à ce qu'ils ont joué en Premier League, alors ce serait pire. Parce qu'alors, on comprendrait pourquoi c'est un problème.
« Donc, la question est : pouvons-nous faire quelque chose dans ces matchs pour trouver la motivation et ce petit plus que les gens appellent, je déteste ce mot, mais la confiance. Pour moi, la confiance, c'est jouer à mon niveau, sept, tout le temps. Et puis la confiance, c'est quand tu fais un coup de pied retourné et que tu mets le ballon dans la lucarne. Mais en jouant à sept tout le temps, tu es un joueur de Premiership. Ne me sortez pas ces conneries du genre « je ne suis pas en confiance aujourd'hui, je suis à quatre ». Non, mon ami, alors vous n'êtes pas un joueur de Premier League. Je n'aime pas ce mot, mais ce que je veux voir, c'est le mental. Le côté mental. »
Calendrier des matchs de Tottenham 2025-26 : une série de matchs cruciaux à domicile et à l'étranger
Les Spurs affronteront l'Atlético Madrid mardi lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le match retour contre l'équipe de Liga aura lieu le 18 mars au Tottenham Hotspur Stadium, avec entre-temps un déplacement à Anfield pour affronter Liverpool.
Avec une succession de matchs importants et chaque rencontre étant décisive, un match à domicile potentiellement décisif contre Nottingham Forest, autre équipe en bas du classement, aura lieu le 22 mars.
