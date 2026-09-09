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Greenwood LukakuGetty Images
Stefano Silvestri

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Comment Greenwood et Lukaku s’en sortent en Turquie : Fenerbahçe-Roma, c’est aussi leur match

Ligue des Champions
Fenerbahce vs Roma
Fenerbahce
Roma

L’avant-centre belge a joué dans la capitale pendant une saison, le gaucher anglais aurait pu arriver cet été : ils seront désormais tous les deux adversaires pour leurs débuts en Ligue des champions.

Sept ans d’attente condensés en une nuit : celle du retour tant espéré en Ligue des champions. Même si l’adversaire de la Roma ne sera pas du tout abordable : le Fenerbahçe de Mason Greenwood et Romelu Lukaku.

Les voilà, l’ancien et le… presque ancien. Dans le sens où Lukaku a joué à la Roma, même si ce n’était que pour une saison, celle de 2023/2024. Greenwood, lui, aurait pu y jouer, mais cela ne s’est pas fait : cet été, la Roma a insisté avec force et conviction, mais au final l’Anglais a pris la direction de la Turquie.

Attention donc à eux deux, Greenwood et Lukaku. Tous deux sont arrivés à Istanbul justement pendant l’été, pour renforcer un effectif déjà très intéressant et rempli de vieilles connaissances du grand football européen.

Comment se passent les choses pour ces deux gauchers en Turquie ? De manière très différente l’un de l’autre. Pour toute une série de raisons.



  • Greenwood, déjà une idole

    Il n’y avait pas vraiment de gros doutes à ce sujet, au vu de ce que Greenwood a réalisé lors de ses deux saisons en France avec l’OM. Mais la quarantaine de millions d’euros déboursée par Fenerbahçe pour l’amener à Istanbul a été très bien investie.

    Mason a parfaitement lancé son aventure en Turquie. Toujours comme ailier droit dans le 4-2-3-1 d’Ismail Kartal, même si face à la Roma, l’ancien de Manchester United pourrait évoluer dans un rôle plus axial, en numéro 10, avec Dorgeles Nene aligné à son poste sur un côté.

    Greenwood a disputé 10 matches jusqu’à présent. Avec un rendement offensif et une efficacité devant le but de tout premier ordre : l’Anglais a déjà inscrit 4 buts, dont un lors du match aller du barrage contre Lyon et un autre au tour précédent contre Sturm Graz, auxquels s’ajoutent deux passes décisives.

    Greenwood n’a pas réussi à peser dans le derby perdu samedi contre Besiktas, celui de l’altercation Skriniar-Vlahovic. Même s’il est resté sur le terrain pendant les 90 minutes. Après une très courte période d’adaptation, il avait toutefois déjà pris une place de titulaire, qu’il a conservée de manière indiscutable.



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  • Il a failli ne pas être là

    Le plus drôle, c’est que Greenwood a sérieusement risqué de ne pas pouvoir jouer Fenerbahçe-Roma, un match évidemment particulier pour lui au vu de ce qui s’est passé cet été. Et pas à cause d’une blessure.

    L’Anglais a en effet été sanctionné par l’UEFA d’une amende de 30 000 euros pour avoir pris part à la bagarre survenue dans les dernières minutes de Lyon-Fenerbahçe, le match qui a offert aux Turcs leur billet pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Mais la crainte était qu’il soit contraint de manquer ses débuts face à la Roma.

    En réalité, Greenwood aurait bien écopé d’un match de suspension. Mais avec sursis. Cette suspension a en effet été prononcée avec sursis « pour une période probatoire d’un an à compter de la date de la présente décision », comme l’a annoncé l’UEFA il y a quelques jours.

  • L’intégration progressive de Lukaku

    Il y aura aussi Lukaku, oui. Mais pas d’entrée. Comme cela a toujours été le cas jusqu’à présent, en raison d’une intégration lente et progressive dans son nouvel environnement.

    L’ancien avant-centre de Naples sort d’une saison lors de laquelle, dans les faits, il n’a presque pas joué. La faute à la grave blessure contractée lors du stage de préparation il y a un an, à une récupération lente, ainsi qu’aux nouveaux pépins physiques qui, en fin de championnat, ont provoqué des tensions et des étincelles avec son ancien club.

    Lukaku a été accueilli comme une star à Istanbul, la réponse de Fenerbahçe à Osimhen et à la future arrivée de Vlahovic à Besiktas. Mais jusqu’à présent, il a très peu joué. Et toujours en sortant du banc. Ses entrées en jeu sont au nombre de cinq, la dernière samedi lors du derby contre Besiktas : zéro but marqué, et tout autant de passes décisives.

    Même contre la Roma, ainsi, c’est une autre vieille connaissance de la Serie A qui jouera en attaque pour Fenerbahçe : Vedat Muriqi, l’ancien de la Lazio, qui a un parfum de derby après les deux années passées chez les Biancocelesti. Le Kosovare est arrivé en juin en provenance de Majorque et a déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises, dont une sur la pelouse de Lyon.

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  • « Il a quelques problèmes d’endurance »

    C’est en ces termes que son entraîneur, Ismail Kartal, parlait de Lukaku à la mi-août, menacé d’un licenciement en cas de nouveau revers contre la Roma après avoir perdu face à Besiktas :

    « Lukaku est un garçon vraiment positif. C’est un grand travailleur et un bon professionnel. Il parle six langues. Il a dit que dans trois mois, nous parlerions turc ensemble. C’est un joueur qui a confiance en lui. En ce moment, il a quelques lacunes, mais je l’inclurai dans le groupe pour le match de demain (ses débuts contre Lyon, ndlr). Il n’est pas encore à 100 %, mais c’est un joueur très courageux et déterminé. Il est très positif. Nous l’avons recruté pour pouvoir compter sur sa contribution. C’est un joueur très expérimenté et très fort. Pour le moment, il n’a pas de problème de poids, il a seulement quelques soucis d’endurance, mais nous les résoudrons dans quelques semaines ».

    En somme, il faudra encore un peu de temps pour revoir le meilleur Lukaku. Ce n’est qu’ensuite que l’ancien joueur de la Roma et de l’Italie pourra concrètement lutter avec Muriqi pour la place d’avant-centre de Fenerbahçe.

  • GuendouziGetty Images

    GUENDOUZI SUSPENDU

    Si Lukaku est l’ancien de la Roma et Greenwood son presque ex, l’effectif de Fenerbahçe compte aussi d’autres visages bien connus de Serie A. Comme l’ancien joueur de l’Inter Milan Skriniar, qui devrait former la charnière centrale avec Aké.

    Celui qui n’y sera certainement pas, c’est Matteo Guendouzi, un autre qui, comme Muriqi, aurait senti le parfum du derby. La raison ? La même que pour Greenwood : la bagarre après le match retour contre Lyon. Sauf que l’ancien joueur de la Lazio, contrairement à son coéquipier, a été suspendu et ne pourra donc pas fouler la pelouse jeudi soir.

    Guendouzi s’est vu infliger une amende de 50 000 euros et une suspension de quatre matches « pour avoir insulté d’autres personnes présentes au match, provoqué les spectateurs et violé les normes fondamentales de bonne conduite ». Sur ces quatre journées, deux ont été suspendues pendant un an. Mais le Français ne pourra faire ses débuts qu’au troisième match de la phase de groupes de la Ligue des champions. Donc, pas de duel face à « l’ennemi » Paulo Dybala.

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