Comment Greenwood et Lukaku s’en sortent en Turquie : Fenerbahçe-Roma, c’est aussi leur match

Sept ans d’attente condensés en une nuit : celle du retour tant espéré en Ligue des champions. Même si l’adversaire de la Roma ne sera pas du tout abordable : le Fenerbahçe de Mason Greenwood et Romelu Lukaku.

Les voilà, l’ancien et le… presque ancien. Dans le sens où Lukaku a joué à la Roma, même si ce n’était que pour une saison, celle de 2023/2024. Greenwood, lui, aurait pu y jouer, mais cela ne s’est pas fait : cet été, la Roma a insisté avec force et conviction, mais au final l’Anglais a pris la direction de la Turquie.

Attention donc à eux deux, Greenwood et Lukaku. Tous deux sont arrivés à Istanbul justement pendant l’été, pour renforcer un effectif déjà très intéressant et rempli de vieilles connaissances du grand football européen.

Comment se passent les choses pour ces deux gauchers en Turquie ? De manière très différente l’un de l’autre. Pour toute une série de raisons.







