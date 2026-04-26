Comment Gabriely Miranda, l’épouse d’Endrick, a pesé dans la balance lors du transfert, après que le Real Madrid a « retiré le terrain de jeu » au jeune prodige brésilien de 19 ans

Le Real Madrid est à nouveau pointé du doigt pour sa gestion des jeunes talents, après les critiques acerbes de la famille d’Endrick. Le prodige brésilien, arrivé dans la capitale espagnole avec de grands espoirs, n’a pas réussi à s’imposer sous les ordres de Xabi Alonso. Privé de temps de jeu, il a été prêté à Lyon lors du mercato hivernal ; un choix qui semble aujourd’hui avoir relancé son niveau de jeu et son mental.

Revenant sur le passage d’Endrick en Espagne, Douglas Sousa a employé une analogie frappante pour décrire la situation, suggérant que son fils avait été privé de ce qu’il chérissait par-dessus tout : jouer au football. « Ils lui ont enlevé son terrain de jeu », a déclaré Douglas à ESPN Brasil.