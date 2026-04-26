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Comment Gabriely Miranda, l’épouse d’Endrick, a pesé dans la balance lors du transfert, après que le Real Madrid a « retiré le terrain de jeu » au jeune prodige brésilien de 19 ans
L’analogie avec la « cour de récréation » éclaire la frustration d’Endrick à Madrid
Le Real Madrid est à nouveau pointé du doigt pour sa gestion des jeunes talents, après les critiques acerbes de la famille d’Endrick. Le prodige brésilien, arrivé dans la capitale espagnole avec de grands espoirs, n’a pas réussi à s’imposer sous les ordres de Xabi Alonso. Privé de temps de jeu, il a été prêté à Lyon lors du mercato hivernal ; un choix qui semble aujourd’hui avoir relancé son niveau de jeu et son mental.
Revenant sur le passage d’Endrick en Espagne, Douglas Sousa a employé une analogie frappante pour décrire la situation, suggérant que son fils avait été privé de ce qu’il chérissait par-dessus tout : jouer au football. « Ils lui ont enlevé son terrain de jeu », a déclaré Douglas à ESPN Brasil.
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Gabriely Miranda a été un facteur clé dans le transfert vers Lyon.
Au-delà des frustrations tactiques rencontrées au Bernabéu, Sousa a révélé que la décision de rejoindre la Ligue 1 n’avait pas été prise à la légère, l’entourage proche du joueur ayant joué un rôle déterminant dans ce choix stratégique. Il a notamment souligné que l’épouse d’Endrick, Gabriely Miranda, avait été la voix décisive lors des négociations qui ont conduit l’adolescent à partir en France à la recherche d’un temps de jeu régulier en équipe première. « Ma belle-fille (l'épouse d'Endrick) a joué un rôle déterminant dans le transfert d'Endrick à Lyon. C'est ce qui compte pour nous : le voir heureux », a conclu Sousa.
Retrouver le bonheur et la forme en France
Depuis son arrivée à Lyon, Endrick est devenu un joueur transformé. Avec sept buts et sept passes décisives en 18 matchs, il s’est imposé comme un élément clé de l’attaque en France. Sa récente performance contre le PSG, où il a marqué et délivré une passe décisive, confirme que la régularité des titularisations exalte le meilleur de l’ancienne pépite de Palmeiras.
Son père estime que ce retour en forme est directement lié au plaisir de jouer à nouveau. « Endrick a une devise : son terrain de jeu, c’est le terrain de foot. Ce qu’il voulait, c’était jouer au foot. D’une certaine manière, on lui a enlevé ce terrain de jeu. Et il a retrouvé ce bonheur à Lyon. Il est heureux, toute la famille est heureuse », a-t-il ajouté.
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Les rêves de Coupe du monde se dessinent à l’horizon.
À l’approche de la Coupe du monde 2026, le retour en force d’Endrick l’a remis au centre des discussions au niveau international. Son père estime que ses performances actuelles constituent un message adressé au staff technique de l’équipe nationale, lui indiquant qu’il est prêt à mener l’attaque sur la plus grande scène mondiale après un hiver difficile.
« Les attentes sont élevées. Après sa performance contre le PSG, [Carlo] Ancelotti a de solides raisons de le surveiller de près », analyse Sousa. Avant de conclure : « Il reste humble et concentré. S’il maintient ce niveau lors des quatre prochains matchs, il méritera sa place au Mondial. »