Comment Endrick a maîtrisé le français en seulement quatre mois : les secrets de l'excellence linguistique de la jeune star du Real Madrid à Lyon dévoilés

L’adaptation éclair d’Endrick à la vie en France, après son départ temporaire du Bernabéu, est impressionnante : huit buts marqués en 19 matches depuis son arrivée. Déjà bilingue anglais-espagnol grâce à son passage au Real Madrid, le jeune attaquant de 19 ans enrichit désormais son répertoire linguistique en apprenant le français.

Arrivé au Groupama Stadium en janvier, l’attaquant brésilien s’est rapidement adapté à la culture locale. Selon Thiago Freitas, directeur général de Roc Nation – l’agence qui gère sa carrière –, ces progrès ne sont pas le fruit d’une méthode d’entraînement secrète, mais plutôt de son dévouement personnel et de sa curiosité naturelle.

Son arrivée à Lyon répond avant tout à son ambition d’intégrer la Seleção pour la Coupe du monde, objectif qui sera confirmé, ou non, lorsque Carlo Ancelotti dévoilera officiellement la liste le 18 mai.