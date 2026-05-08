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Comment Endrick a maîtrisé le français en seulement quatre mois : les secrets de l'excellence linguistique de la jeune star du Real Madrid à Lyon dévoilés
Un futur polyglotte
L’adaptation éclair d’Endrick à la vie en France, après son départ temporaire du Bernabéu, est impressionnante : huit buts marqués en 19 matches depuis son arrivée. Déjà bilingue anglais-espagnol grâce à son passage au Real Madrid, le jeune attaquant de 19 ans enrichit désormais son répertoire linguistique en apprenant le français.
Arrivé au Groupama Stadium en janvier, l’attaquant brésilien s’est rapidement adapté à la culture locale. Selon Thiago Freitas, directeur général de Roc Nation – l’agence qui gère sa carrière –, ces progrès ne sont pas le fruit d’une méthode d’entraînement secrète, mais plutôt de son dévouement personnel et de sa curiosité naturelle.
Son arrivée à Lyon répond avant tout à son ambition d’intégrer la Seleção pour la Coupe du monde, objectif qui sera confirmé, ou non, lorsque Carlo Ancelotti dévoilera officiellement la liste le 18 mai.
- AFP
Le respect par la communication
Pour Endrick, maîtriser la langue locale est avant tout une question de personnalité, et non simplement une obligation professionnelle. Il est convaincu que pouvoir échanger avec ses coéquipiers, le staff et les supporters dans leur langue maternelle est le signe suprême de respect. Une approche qui a déjà accompagné son arrivée à Madrid et se confirme aujourd’hui à Lyon.
« Ce qu’Endrick souligne, c’est qu’à côté d’un programme d’entraînement, de repos et d’isolement très strict, il sait qu’il ne doit pas manquer l’occasion de communiquer avec les gens, de se montrer tel qu’il est, au-delà des photos et des performances sur le terrain », explique Freitas. « Apprendre la langue du lieu où l’on vit est la première, et sans doute la plus importante, marque de respect envers ceux qui y vivent et y travaillent. »
Le rôle des technologies modernes
Si l’état d’esprit du joueur demeure le facteur clé, Freitas rappelle que les footballeurs actuels n’ont aucune excuse pour rester monolingues, tant les ressources sont nombreuses. Endrick a ainsi utilisé des outils numériques et bénéficié d’un suivi sur mesure pour accélérer son apprentissage pendant son passage en Ligue 1.
« Les athlètes de cette génération ont à leur disposition des outils que leurs aînés n’avaient pas. Ils sont bien mieux rémunérés, peuvent s’appuyer sur un accompagnement individuel de professionnels et étudier avec des interlocuteurs situés sur d’autres continents grâce à la visio », ajoute Freitas. « Ils peuvent aussi regarder des films et des séries avec différents doublages ou sous-titres, ou encore consulter des livres numériques. Tout est à portée de main. Il n’y a aucune excuse pour ne pas apprendre, hormis l’absence de moyens ou un simple manque d’intérêt. »
- AFP
Sur les traces de Cristiano Ronaldo
Au-delà de ses 19 apparitions, de ses huit buts et de ses sept passes décisives avec Lyon, Endrick entend laisser un héritage durable en tant que modèle pour la prochaine génération. À l’instar de son idole Cristiano Ronaldo, qui a établi la norme en matière de préparation physique, le Brésilien souhaite fixer la référence en matière de comportement pour un footballeur moderne en dehors du terrain.
« Tout comme Cristiano Ronaldo a inspiré les jeunes du monde entier au cours des dernières décennies, notamment par la façon dont il s’est préparé physiquement pour devenir ce qu’il est aujourd’hui, j’espère que ce bon exemple qu’est Endrick, avec son aisance à communiquer et à s’adapter, inspirera d’autres jeunes athlètes dans les années à venir », conclut Freitas. « La communication avec les autres est la première étape pour devenir, tout au long de leur carrière et à la fin de celle-ci, des personnes encore plus intéressantes sur le terrain. »