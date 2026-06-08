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Comment Disney a offert à une star anglaise une « longueur d’avance » en vue de la Coupe du monde, les Three Lions ayant trouvé un allié inattendu
S'acclimater dans l'État ensoleillé
Sur les conseils de Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais ayant recommandé aux joueurs de passer leurs vacances dans le même fuseau horaire que le pays hôte, Burn a opté pour un séjour en Floride avec sa famille. Le robuste défenseur central estime que la semaine supplémentaire passée sous le soleil et l’humidité du Walt Disney World Resort lui a conféré un avantage physique non négligeable par rapport à ceux qui sont arrivés plus tard.
Revenant sur sa condition physique lors du récent match amical contre la Nouvelle-Zélande, le défenseur central a confié à l’Express: « Pour être honnête, je n’ai pas trop ressenti la chaleur. J’étais déjà sur place une semaine avant ; j’ai fait Disney avec les enfants pour prendre un peu d’avance », a-t-il expliqué. « Franchement, je pense que ça m’a aidé. Ne vous y trompez pas, ce n’était pas comme un samedi après-midi à Newcastle, mais je me sentais bien mieux que ce à quoi je m’attendais. »
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Concilier vie de famille et préparation de haut niveau
Bien que ce voyage ait avant tout été familial, les bénéfices physiques étaient notables pour le joueur de 34 ans. Burn a précisé que près de la moitié du groupe avait suivi des recommandations similaires pour gérer le décalage horaire et les écarts de température. Pour un joueur qui reconnaît ne pas être naturellement acclimaté aux étés étouffants américains, le soleil de Floride a fourni la préparation physique idéale en vue de la Coupe du monde.
Le défenseur a aussi profité des activités de loisirs du complexe, citant son attraction préférée pour tous les fans qui se rendront aux États-Unis : « Les manèges ! Mes enfants ont adoré les manèges. Guardians of the Galaxy est le meilleur. Si vous allez à Disney, c’est celui-là qu’il faut faire », a ajouté Burn. Malgré quelques après-midis pluvieux pendant le stage d’entraînement de l’Angleterre, il se sent mieux préparé que la plupart de ses coéquipiers à la chaleur intense attendue lors des prochains matchs.
Trouver son rythme de compétition
La victoire 1-0 de l’Angleterre face à la Nouvelle-Zélande a représenté une étape cruciale pour les Three Lions, qui peaufinent l’application des principes tactiques de Tuchel. Pour Burn, passé par toutes les divisions avant d’atteindre le plus haut niveau international, la réalité de l’événement s’impose alors que l’équipe se prépare pour la phase de groupes.
« Je n’ai pas encore vraiment l’impression d’être à la Coupe du monde, mais en arrivant et en voyant les supporters, toute cette effervescence et en me laissant gagner par l’enthousiasme, oui, j’étais content de la façon dont ça s’est passé », a déclaré Burn. « Je pense qu’on a plutôt bien géré la pression, qu’on a décroché une victoire et qu’on a gardé nos cages inviolées. On peut s’appuyer là-dessus. C’était plutôt rafraîchissant de voir ce qu’on a bien fait, surtout en octobre et novembre, et de passer en revue nos principes. Nous savions que ce ne serait pas un match incroyable aujourd’hui, où nous allions tourner à plein régime. »
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Les Three Lions en quête de rédemption
Les Three Lions espèrent enfin soulever la Coupe du monde, un trophée qui leur échappe depuis leur triomphe de 1966. Pour mettre fin à 60 ans d’attente, l’Angleterre doit d’abord passer la phase de groupes, où elle figure dans le groupe L avec la Croatie, le Ghana et le Panama.
Les Three Lions chercheront aussi à effacer une série de défaites d’un cheveu sur la scène internationale. Ils ont terminé deuxièmes de l’Euro 2020 et de l’Euro 2024, battus respectivement par l’Italie et l’Espagne, et ont été éliminés en demi-finales des deux dernières Coupes du monde par la Croatie en 2018 et la France en 2022.