Comment Disney a offert à une star anglaise une « longueur d’avance » en vue de la Coupe du monde, les Three Lions ayant trouvé un allié inattendu

Sur les conseils de Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais ayant recommandé aux joueurs de passer leurs vacances dans le même fuseau horaire que le pays hôte, Burn a opté pour un séjour en Floride avec sa famille. Le robuste défenseur central estime que la semaine supplémentaire passée sous le soleil et l’humidité du Walt Disney World Resort lui a conféré un avantage physique non négligeable par rapport à ceux qui sont arrivés plus tard.

Revenant sur sa condition physique lors du récent match amical contre la Nouvelle-Zélande, le défenseur central a confié à l’Express: « Pour être honnête, je n’ai pas trop ressenti la chaleur. J’étais déjà sur place une semaine avant ; j’ai fait Disney avec les enfants pour prendre un peu d’avance », a-t-il expliqué. « Franchement, je pense que ça m’a aidé. Ne vous y trompez pas, ce n’était pas comme un samedi après-midi à Newcastle, mais je me sentais bien mieux que ce à quoi je m’attendais. »