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Comment Cristiano Ronaldo, le « garant des buts », parvient à concilier travail et loisirs : un ancien coéquipier de la Juventus dévoile la personnalité de CR7 en coulisses
Vivre au rythme de la « machine » portugaise
De retour sur sa période à l'Allianz Stadium, Costa livre un témoignage captivant sur le quotidien partagé avec l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Évoquant Ronaldo, quintuple lauréat du Ballon d'Or, il explique comment l'attaquant chevronné simplifiait le jeu pour tous ceux qui l'entouraient.
« Depuis près de 15 ans, il était déjà une valeur sûre en matière de buts marqués. C'était un joueur très facile à vivre : il plaisantait beaucoup quand il le fallait, mais sur le terrain, c'était une machine. Je suis tellement heureux d'avoir eu l'occasion de jouer avec lui. C'était sans aucun doute une immense chance », a déclaré Costa àTuttosport.
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Opter pour la Juventus plutôt que pour l’Inter
Le joueur de 33 ans a également détaillé les circonstances de son transfert initial du Bayern Munich à la Juventus Turin en 2017.
Costa se souvient : « Ça s’est fait très vite, mais ça remontait à un certain temps déjà. Agnelli et Paratici m’ont parlé juste après le match de Ligue des champions de 2016 entre la Juve et le Bayern Munich. Ensuite, je suis parti en Australie avec Alex Sandro pour disputer un match amical contre le Brésil. Il avait entendu dire que l’Inter voulait me faire venir en Italie, et je savais qu’ils étaient intéressés. Alex Sandro m’a alors lancé : “Tu viendrais à la Juve ?” Je n’ai jamais eu le moindre doute, d’autant plus que j’aurais eu moins de temps de jeu avec Ancelotti au Bayern Munich ; l’entraîneur avait été très clair avec moi. Paratici m’a donc appelé et tout s’est accéléré, mais quand la Juve t’appelle, tu ne peux pas dire non. »
L'influence d'Allegri
L'intégration du Brésilien dans le football italien n'a pas été immédiate ; elle a nécessité une période d'adaptation sous l'œil vigilant de Massimiliano Allegri.
« Au début, j’ai passé un peu de temps sur le banc, puis il m’a fait entrer quand j’ai compris le football italien », explique Costa. « J’ai trouvé mes marques et je suis tombé amoureux de l’Italie, et mes coéquipiers m’ont aussi beaucoup soutenu. Allegri m’a fait comprendre que pour jouer, je devais toujours rester au top, ne jamais baisser la garde ; il m’a beaucoup aidé à changer ma mentalité. »
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L'évolution du rôle de Ronaldo au sein de son club et de sa sélection nationale
Douglas Costa évolue désormais aux Émirats arabes unis sous les couleurs d’Al-Ittifaq, tandis que Ronaldo demeure un buteur prolifique en Saudi Pro League avec Al-Nassr. Cependant, des interrogations subsistent quant à la longévité de l’attaquant au sein de l’équipe nationale du Portugal. Les derniers développements laissent penser que la star portugaise devra peut-être ajuster ses ambitions alors qu’une nouvelle ère s’ouvre sous la houlette de Jorge Jesus.
Lors de la Coupe du monde 2026, il n’a inscrit que trois buts, et la sélection portugaise a été éliminée dès les huitièmes de finale. Certains observateurs estiment qu’il devrait désormais céder sa place sur le terrain afin de préparer sereinement l’Euro qui aura lieu dans deux ans.
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