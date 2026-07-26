Comment Cristiano Ronaldo, le « garant des buts », parvient à concilier travail et loisirs : un ancien coéquipier de la Juventus dévoile la personnalité de CR7 en coulisses

De retour sur sa période à l'Allianz Stadium, Costa livre un témoignage captivant sur le quotidien partagé avec l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Évoquant Ronaldo, quintuple lauréat du Ballon d'Or, il explique comment l'attaquant chevronné simplifiait le jeu pour tous ceux qui l'entouraient.

« Depuis près de 15 ans, il était déjà une valeur sûre en matière de buts marqués. C'était un joueur très facile à vivre : il plaisantait beaucoup quand il le fallait, mais sur le terrain, c'était une machine. Je suis tellement heureux d'avoir eu l'occasion de jouer avec lui. C'était sans aucun doute une immense chance », a déclaré Costa àTuttosport.