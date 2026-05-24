Comment Cristiano Ronaldo est devenu un « génie » : un ancien international portugais explique pourquoi il n’a jamais voté pour Lionel Messi lors des scrutins du Ballon d’Or

Scolari, qui a dirigé l’équipe nationale portugaise entre 2003 et 2008, livre un point de vue éclairé sur les deux plus grands joueurs de l’ère moderne. Pour « Felipão », la différence entre Messi et Ronaldo réside dans l’origine de leur talent respectif, un facteur qui a toujours guidé sa perception des deux hommes.

Dans une interview accordée à l’émission Abre Aspas, il a raconté une conversation avec la star argentine : « Messi m’a dit : “Patron, tu n’as jamais voté pour moi au Ballon d’Or, tu as toujours voté pour Cristiano.” J’ai répondu : “Je dois voter pour Cristiano, c’est comme un fils pour moi.” Messi est un génie. Cristiano, lui, n’est pas né génie : il l’est devenu grâce à sa volonté et à son dévouement. »