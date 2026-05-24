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Comment Cristiano Ronaldo est devenu un « génie » : un ancien international portugais explique pourquoi il n’a jamais voté pour Lionel Messi lors des scrutins du Ballon d’Or
Messi est un génie, mais c'est Ronaldo qui s'est élevé au rang de génie.
Scolari, qui a dirigé l’équipe nationale portugaise entre 2003 et 2008, livre un point de vue éclairé sur les deux plus grands joueurs de l’ère moderne. Pour « Felipão », la différence entre Messi et Ronaldo réside dans l’origine de leur talent respectif, un facteur qui a toujours guidé sa perception des deux hommes.
Dans une interview accordée à l’émission Abre Aspas, il a raconté une conversation avec la star argentine : « Messi m’a dit : “Patron, tu n’as jamais voté pour moi au Ballon d’Or, tu as toujours voté pour Cristiano.” J’ai répondu : “Je dois voter pour Cristiano, c’est comme un fils pour moi.” Messi est un génie. Cristiano, lui, n’est pas né génie : il l’est devenu grâce à sa volonté et à son dévouement. »
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L’obsession de l’entraînement et la quête des mille objectifs
L’entraîneur brésilien a souligné l’éthique de travail quasi obsessionnelle de Ronaldo, déjà évidente lors de ses premières années à Manchester United. Scolari a révélé que Sir Alex Ferguson l’appelait souvent pour exprimer son inquiétude : le jeune attaquant portugais s’épuisait à multiplier les séances d’entraînement individuelles après les matchs officiels.
« Ferguson m’appelait sans cesse pour me dire : “Scolari, interdisez-lui de tirer des coups francs aujourd’hui, il en a déjà tenté 30 ici.” Puis, dès qu’il rejoignait l’équipe nationale, il voulait en tirer 30 de plus. Je lui répétais : “Au nom du ciel, tu l’as déjà fait !” Mais voilà son niveau de dévouement », raconte l’entraîneur. Scolari est convaincu que Ronaldo atteindra le seuil historique des 1 000 buts : « Je l’ai vu il y a un an et je lui ai demandé : “Tu travailles pour atteindre les 1 000 buts ? C’est vraiment ton objectif ?” Il a répondu : “Non, coach, non.” J’ai rétorqué : “Ah… tu ne me trompes pas.” Je suis persuadé qu’il y parviendra. »
Le moment le plus difficile et l’amitié éternelle
L’un des moments les plus marquants de la carrière de Scolari a été celui où il a dû annoncer à Ronaldo le décès de son père, Dinis Aveiro, peu avant un match décisif à Moscou. La réaction du joueur a renforcé le respect mutuel et le lien affectif qui unissent encore aujourd’hui les deux hommes, bien au-delà du terrain.
« Le staff m’a prévenu, j’ai pris sur moi de l’informer. Je l’ai fait venir dans mon bureau, je l’ai serré dans mes bras, nous avons pleuré ensemble, puis je lui ai dit qu’il était libre de partir. Il m’a répondu : “D’abord l’équipe nationale, mon père aurait voulu que je joue.” Et il est devenu le meilleur joueur sur la pelouse ce soir-là. À partir de ce moment, j’ai lié une amitié encore plus forte avec sa famille », a révélé Felipão, ému.
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La course à la suprématie en 2026
En 2026, la Coupe du monde revient en Amérique du Nord et devrait marquer le dernier acte de la plus grande rivalité de l’histoire du football. Ronaldo et Messi se préparent ainsi à disputer un sixième tournoi, un record. Pour le Portugais, l’édition 2026 n’est pas seulement un chant du cygne : c’est la dernière opportunité de soulever le seul grand titre manquant à son palmarès. De son côté, Messi, pilier des champions du monde en titre, est prêt à guider une Albiceleste toujours parmi les grands favoris pour défendre son titre sur le sol américain.