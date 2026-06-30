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Ameé Ruszkai

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Comment Chelsea va-t-il remplacer Sam Kerr ? La quête d’une buteuse par les Blues est dans l’impasse après les refus de Khadija Shaw, Salma Paralluelo et Felicia Schroder

Analysis
Chelsea FC Women
WSL Série printemps
S. Kerr
K. Shaw
Felicia Schroeder
A. Beever-Jones
M. Ramirez
S. Paralluelo
M. Katoto
R. Leuchter
M. Agyemang
FEATURES

Le recrutement d’une attaquante constituait la priorité absolue de Chelsea lors de ce mercato estival. Catarina Macario a quitté le club en mars, avant le départ de Sam Kerr en fin de saison, laissant les Blues avec Mayra Ramirez, qui n’a joué qu’une minute la saison dernière, et Aggie Beever-Jones, dont l’avenir reste flou à l’approche de l’expiration de son contrat. Or, leurs trois principales cibles ayant signé ailleurs, quelle sera la prochaine étape pour le club dans sa quête d’une attaquante de pointe ?

Khadija Shaw était la priorité de recrutement de Sonia Bompastor, et la star de Manchester City a semblé, un temps, sur le point de s’engager avec Chelsea alors que son contrat dans le nord-ouest expirait. Peu après avoir permis à City de conquérir son premier titre en Women’s Super League depuis dix ans, puis d’achever un doublé historique, l’attaquante a finalement annoncé qu’elle prolongeait son contrat, mettant fin aux spéculations.

Les regards se sont alors tournés vers Felicia Schroder, jeune buteuse de 19 ans auteure de 30 buts et neuf passes décisives lors du sacre de Hacken en Damallsvenskan suédoise, avant de terminer meilleure buteuse et de guider son équipe vers le premier titre de la Coupe d’Europe en mai. Malgré une offre mondiale record pour la jeune joueuse, Chelsea s’est encore fait souffler la priorité : le Real Madrid a remporté la course à sa signature et officialisé son arrivée la semaine dernière.

Les revers se sont multipliés : Salma Paralluelo a à son tour rejeté l’offre des Blues alors que son contrat avec le Barça expirait. L’internationale espagnole, auteure d’un doublé en finale de Ligue des champions le mois dernier, s’orienterait vers un autre grand d’Europe.

Où en est donc Chelsea ? Quel plan B Sonia Bompastor compte-t-elle mettre en œuvre, alors que son équipe doit rebondir après sa pire saison offensive en sept ans et son premier exercice sans titre ? À ce stade précoce du mercato estival, les options résiduelles se raréfient.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Des chiffres décevants

    Les chiffres sont implacables : Chelsea a affiché un bien maigre bilan offensif la saison passée. Depuis l’exercice 2018-2019, leur dernière saison sans couronne de championnes de la WSL, les Blues n’avaient pas inscrit aussi peu de buts en championnat : seulement 44 cette année. Seules trois formations – Leicester City (relégué), West Ham (avant-dernier) et les London City Lionesses (promues) – ont affiché des statistiques de buts attendus encore plus faibles. Leur taux de conversion des tirs pointait aussi à la troisième pire place du championnat, devant Leicester et West Ham uniquement.

    Plusieurs facteurs indépendants de la volonté de l’équipe ont pesé sur ces chiffres. Kerr n’est revenue qu’au début de la saison après une absence de 20 mois due à une blessure, et il lui a fallu du temps pour retrouver son rythme. Ramirez, elle, a manqué l’ensemble de l’exercice en raison d’un problème aux ischio-jambiers. Beever-Jones et Macario ayant également été touchées par des pépins physiques, Bompastor a parfois dû aligner Lauren James ou Alyssa Thompson hors de leur position naturelle pour occuper le poste d’avant-centre.

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  • Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Un seul nom émerge encore du lot.

    Tout indiquait que le poste d’avant-centre constituait une priorité absolue pour Chelsea ; on peut donc s’étonner que ce secteur n’ait pas fait l’objet d’une attention accrue dès janvier, au vu des difficultés rencontrées par les Blues. Les rumeurs concernant Shaw paraissaient donc logiques, d’autant plus sur un marché où les attaquantes confirmées se font rares, mais l’intéressée a choisi de rester à Manchester. Schroder, jeune joueuse au fort potentiel, pointait alors en deuxième position sur la short-list, jusqu’à ce que son transfert à Madrid soit officialisé la semaine dernière, malgré une offre colossale des Blues.

    Paralluelo est désormais la dernière grande cible disponible sur le marché. Selon The Athletic, Chelsea lui a transmis une offre en début de mois, refusée car insuffisante par rapport à ses exigences salariales, supérieures à 1 million de livres sterling par an.

    Cette joueuse de 22 ans présente un profil intéressant. Tantôt alignée en pointe, tantôt sur l’aile, l’attaquante a tour à tour brillé et déçu au cours de sa carrière professionnelle, la régularité sur le long terme restant un objectif à atteindre au regard de son jeune âge. Arsenal, Lyon, le Paris Saint-Germain et le London City, club aux moyens financiers considérables, se disputent désormais l’honneur de l’aider à franchir ce cap, tandis que Chelsea estime pouvoir trouver un meilleur rapport qualité-prix ailleurs.

  • Marie-Antoinette Katoto Lyon Women 2025-26Getty Images

    Peu d’autres joueurs de haut niveau

    Où cela pourrait-il bien être ? Serait-ce à Lyon, où Marie-Antoinette Katoto n'a pas encore vraiment réussi à s'imposer depuis son transfert très médiatisé en provenance du PSG ?

    L’internationale française, arrivée l’été dernier après un départ houleux de la capitale, a quitté le PSG en tant que meilleure buteuse de l’histoire du club (180 buts en 223 matchs). Mais lors de sa première saison à l’OL, elle n’a inscrit que six réalisations en championnat et une en Ligue des champions, les places de titulaire étant difficiles à obtenir, notamment en Europe, face à la concurrence d’Ada Hegerberg pour le poste de numéro 9.

    Rien n’indique toutefois que l’OL songera à la céder, d’autant qu’elle a signé un contrat de quatre ans l’été dernier. Sa carrière témoigne d’une efficacité offensive avérée, et une seule saison en deçà de son niveau, probablement liée à son adaptation au système de Jonatan Giraldez, ne doit pas occulter son potentiel.

    Si Chelsea cherche une avant-centre de haut niveau pour structurer son attaque, Katoto figure parmi les rares joueuses d’élite actuellement en situation moins confortable dans leur club et donc susceptibles d’être séduites par un nouveau challenge.

  • Romee Leuchter PSG Women 2025-26Getty Images

    Prêt à passer à l’étape suivante

    Outre Katoto, les joueuses de classe mondiale se font rares. Barbra Banda, de l’Orlando Pride, n’a plus qu’une année de contrat aux États-Unis ; elle attirera donc logiquement l’attention et pourrait recevoir des offres en provenance d’autres clubs. Toutefois, il faudrait une proposition exceptionnelle pour la convaincre de quitter la Floride. Temwa Chawinga, elle, vient de s’engager pour trois ans avec le Kansas City Current, après avoir été couronnée MVP et Soulier d’or de la NWSL lors de deux saisons consécutives.

    La meilleure autre option pour Chelsea, qui n’a pas encore tout à fait atteint ce niveau d’élite mais a montré qu’elle en était capable, est peut-être Romee Leuchter. Recrutée par le PSG à l’été 2024, elle a d’abord joué les seconds rôles derrière Katoto avant de prendre le relais la saison dernière, suite au départ de l’internationale française. Forte de ce statut, Leuchter a terminé meilleure buteuse de la Première Ligue, avec 18 buts en seulement 17 titularisations.

    Âgée de seulement 25 ans et entrant dans la dernière année de son contrat, elle figure logiquement sur les radars des grands clubs.

  • Michelle Agyemang England Euro 2025Getty

    Vous cherchez des joueurs à fort potentiel ?

    Chelsea songerait-il à répéter la stratégie qui l’avait conduit à recruter Schroder ? Le club londonien viserait-il une jeune pépite capable, à ses yeux, de se transformer en star planétaire ? Le hic, c’est que les joueuses du calibre de Schroder ne poussent pas sur les arbres. À 19 ans, l’attaquante figure déjà parmi les meilleures buteuses du continent, ce qui en fait une exception rare.

    Parmi les rares profils comparables, on trouve Michelle Agyemang, l’attaquante anglaise de 20 ans qui brille chez l’un des plus grands rivaux de Chelsea : Arsenal. Bien qu’elle se remette encore d’une blessure au ligament croisé antérieur, Agyemang a démontré sa capacité à performer sous une pression extrême lors de l’Euro 2025, où ses contributions ont aidé les Lionesses à défendre leur titre.

    Son parcours vers l’équipe première d’Arsenal s’annonce toutefois extrêmement disputé, surtout si, comme prévu, les Gunners recrutent Selina Cerci pour renforcer un secteur d’attaque qui compte déjà Alessia Russo et Stina Blackstenius. Le recrutement d’Agyemang serait une opération potentiellement impossible à mener à bien pour Chelsea, mais les grands clubs auraient tort de ne pas suivre son évolution de près, tant cet été qu’à l’avenir.

    D’autres jeunes attaquantes de haut niveau existent certes, mais elles ont fait leurs preuves dans une bien moindre mesure et représenteraient un risque bien plus important, notamment en termes d’impact immédiat.

  • Sonia Bompastor Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Les occasions de but se font de plus en plus rares.

    L’attaque de Chelsea n’est pas encore un cauchemar. Bien qu’ESPN l’ait associée au Real Madrid plus tôt cette année, Ramirez est toujours au club, et le transfert de Schroder vers la capitale espagnole pourrait bien refroidir l’intérêt du Real pour l’internationale colombienne. Ramirez a connu une saison très difficile l’année dernière en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, mais elle a tout de même disputé deux matchs avec sa sélection début juin, ce qui est de bon augure. Sa contribution à Chelsea lors de l’exercice 2024-2025 a été excellente, et Bompastor espère qu’elle pourra la rééditer en 2026-2027.

    Beever-Jones devrait rester, même si son contrat expire cet été et qu’aucune prolongation n’a été officialisée. James et Thompson offrent par ailleurs des solutions offensives si besoin. Reste que Chelsea a déjà mesuré l’impact d’une ou deux blessures : la profondeur s’érode alors rapidement, et la lutte pour les titres devient plus ardue, surtout si l’efficacité offensive en pâtit.

    Si les Blues veulent retrouver le sommet de la WSL, elles doivent recruter cet été une attaquante décisive. Mais qui ? Le mystère s’épaissit.