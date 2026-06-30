Comment Chelsea va-t-il remplacer Sam Kerr ? La quête d’une buteuse par les Blues est dans l’impasse après les refus de Khadija Shaw, Salma Paralluelo et Felicia Schroder

Khadija Shaw était la priorité de recrutement de Sonia Bompastor, et la star de Manchester City a semblé, un temps, sur le point de s’engager avec Chelsea alors que son contrat dans le nord-ouest expirait. Peu après avoir permis à City de conquérir son premier titre en Women’s Super League depuis dix ans, puis d’achever un doublé historique, l’attaquante a finalement annoncé qu’elle prolongeait son contrat, mettant fin aux spéculations.

Les regards se sont alors tournés vers Felicia Schroder, jeune buteuse de 19 ans auteure de 30 buts et neuf passes décisives lors du sacre de Hacken en Damallsvenskan suédoise, avant de terminer meilleure buteuse et de guider son équipe vers le premier titre de la Coupe d’Europe en mai. Malgré une offre mondiale record pour la jeune joueuse, Chelsea s’est encore fait souffler la priorité : le Real Madrid a remporté la course à sa signature et officialisé son arrivée la semaine dernière.

Les revers se sont multipliés : Salma Paralluelo a à son tour rejeté l’offre des Blues alors que son contrat avec le Barça expirait. L’internationale espagnole, auteure d’un doublé en finale de Ligue des champions le mois dernier, s’orienterait vers un autre grand d’Europe.

Où en est donc Chelsea ? Quel plan B Sonia Bompastor compte-t-elle mettre en œuvre, alors que son équipe doit rebondir après sa pire saison offensive en sept ans et son premier exercice sans titre ? À ce stade précoce du mercato estival, les options résiduelles se raréfient.