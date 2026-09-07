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Comment Chelsea a-t-il pu passer à côté de ça ? Chelsea a rechigné à 50 M€ pour Fermin Lopez, alors que la star de Barcelone s’impose comme un milieu buteur à la Lampard
Le transfert qui n’a jamais eu lieu
La stratégie de recrutement de Chelsea est scrutée à la loupe depuis des années, mais sa décision de renoncer à Lopez pourrait s’avérer être l’un de ses ratés les plus importants de ces dernières années. Lors des dernières étapes du mercato estival 2025, le géant londonien a été fortement associé à un transfert du joueur formé à la Masia de Barcelone. Cependant, des informations en provenance d’Espagne suggéraient que le club de Premier League n’était pas disposé à satisfaire son prix demandé.
À l’époque, Barcelone faisait face à des contraintes financières bien documentées et était potentiellement ouvert à la vente de joueurs pour équilibrer ses comptes. Le journaliste football européen Kevin Hatchard a confirmé dans « Trans Europe Express » pour talkSPORT que Chelsea, malgré ses dépenses massives sous la direction actuelle du club, n’était pas prêt à aller au-delà de 50 M€ pour Lopez. Cette hésitation a permis au milieu de terrain de rester à Barcelone, où il s’est depuis imposé comme l’un des milieux les plus productifs de Liga.
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Dans la lignée de Frank Lampard
Les comparaisons entre Lopez et la légende de Chelsea Lampard deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. À l’image du meilleur buteur de l’histoire des Blues, Lopez possède un talent rare pour choisir le bon moment dans ses appels dans la surface de réparation et trouver le chemin des filets depuis des positions de milieu de terrain.
Le journaliste européen Andy Brassell a mis en avant cette qualité précise lors de son analyse du développement du joueur. « Il fait cette chose à la Lampard, en entrant tardivement dans la surface. Si vous pensez à tous ces autres joueurs qui peuvent faire ça, et qui ont été capables de le faire au fil des années, il a une qualité technique supérieure à n’importe lequel d’entre eux. »
« C’est tout simplement un footballeur phénoménal et vraiment sous-estimé », a déclaré Hatchard. « Je pense que si vous demandez à la plupart des gens de citer plein de stars de Barcelone, il ne figurerait pas si haut dans cette liste. Mais je pense qu’il devient de plus en plus fort tout le temps, et c’est un joueur qui, je pense... pas au niveau de Lamine, mais je pense que c’est un très, très grand joueur. »
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La domination statistique en Liga
Les chiffres du début de saison de Lopez sont tout simplement historiques. Après la récente victoire 5-0 de Barcelone contre Valence, le milieu de terrain s’est imposé comme un élément essentiel de la machine offensive de Flick. Lors des quatre premiers matches de championnat, Lopez a déjà contribué à quatre buts et deux passes décisives, prouvant qu’il est bien plus qu’un simple joueur d’effectif.
Son réalisme devant le but a aidé Barcelone à imprimer un rythme offensif rarement vu ces dernières décennies. En effet, le trio offensif composé de Lopez, Raphinha et Lamine Yamal a cumulé 14 buts lors des quatre premières journées, ce qui constitue le meilleur début de l’histoire de Barcelone en termes de buts marqués par ce trio.
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L’investissement alternatif de Chelsea
Alors que Lopez brille en Catalogne, Chelsea s’est tourné vers d’autres pistes pour renforcer son secteur offensif. Chelsea a opté pour une solution nationale lors du dernier mercato, en s’attachant les services de Morgan Rogers en provenance d’Aston Villa dans le cadre d’un transfert record pour le club de 117 M£.
Rogers a réalisé des débuts prometteurs à Stamford Bridge, en inscrivant deux buts lors de ses quatre premières apparitions, dont une réalisation lors d’une récente courte défaite contre Arsenal.
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