Les comparaisons entre Lopez et la légende de Chelsea Lampard deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. À l’image du meilleur buteur de l’histoire des Blues, Lopez possède un talent rare pour choisir le bon moment dans ses appels dans la surface de réparation et trouver le chemin des filets depuis des positions de milieu de terrain.

Le journaliste européen Andy Brassell a mis en avant cette qualité précise lors de son analyse du développement du joueur. « Il fait cette chose à la Lampard, en entrant tardivement dans la surface. Si vous pensez à tous ces autres joueurs qui peuvent faire ça, et qui ont été capables de le faire au fil des années, il a une qualité technique supérieure à n’importe lequel d’entre eux. »

« C’est tout simplement un footballeur phénoménal et vraiment sous-estimé », a déclaré Hatchard. « Je pense que si vous demandez à la plupart des gens de citer plein de stars de Barcelone, il ne figurerait pas si haut dans cette liste. Mais je pense qu’il devient de plus en plus fort tout le temps, et c’est un joueur qui, je pense... pas au niveau de Lamine, mais je pense que c’est un très, très grand joueur. »