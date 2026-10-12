Comment Bruno Guimaraes, « joueur formidable », aidera Declan Rice à Arsenal : un ancien attaquant du club prédit qu’il sera « titulaire chaque semaine »

Guimaraes est entré en jeu peu après l’heure de jeu dans cette rencontre. Arsenal venait d’égaliser grâce à Riccardo Calafiori, qui avait répondu à l’ouverture du score de James Justin, lorsque Mikel Arteta a décidé de procéder à des changements. Sept minutes après son entrée, l’ancien joueur de Newcastle Bruno a décoché, depuis l’entrée de la surface, une frappe imparable dans le petit filet.

Le capitaine Odegaard et l’international anglais Rice ont tous deux participé à la construction de l’action. Le premier a adressé une passe dans les pieds du second, qui a fait passer le ballon entre ses propres jambes pour l’envoyer dans l’espace, à 17 mètres du but. Guimaraes s’est chargé de conclure, et Arsenal a rappelé pourquoi il est champion en titre.

Le club du nord de Londres dispose d’un effectif particulièrement fourni : Guimaraes, Viktor Gyokeres, Mikel Merino, Eberechi Eze, Jurrien Timber et le jeune prodige Max Dowman figuraient tous parmi les remplaçants.

Ezri Konsa était titulaire pour contribuer à pallier l’absence de William Saliba, forfait sur blessure. Il fait lui aussi partie des joueurs qui ont rejoint Arsenal cet été sans avoir reçu la garantie de jouer régulièrement sur le long terme.