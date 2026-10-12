Getty/GOAL
Traduit par
Comment Bruno Guimaraes, « joueur formidable », aidera Declan Rice à Arsenal : un ancien attaquant du club prédit qu’il sera « titulaire chaque semaine »
Arsenal peut compter sur un effectif particulièrement riche
Guimaraes est entré en jeu peu après l’heure de jeu dans cette rencontre. Arsenal venait d’égaliser grâce à Riccardo Calafiori, qui avait répondu à l’ouverture du score de James Justin, lorsque Mikel Arteta a décidé de procéder à des changements. Sept minutes après son entrée, l’ancien joueur de Newcastle Bruno a décoché, depuis l’entrée de la surface, une frappe imparable dans le petit filet.
Le capitaine Odegaard et l’international anglais Rice ont tous deux participé à la construction de l’action. Le premier a adressé une passe dans les pieds du second, qui a fait passer le ballon entre ses propres jambes pour l’envoyer dans l’espace, à 17 mètres du but. Guimaraes s’est chargé de conclure, et Arsenal a rappelé pourquoi il est champion en titre.
Le club du nord de Londres dispose d’un effectif particulièrement fourni : Guimaraes, Viktor Gyokeres, Mikel Merino, Eberechi Eze, Jurrien Timber et le jeune prodige Max Dowman figuraient tous parmi les remplaçants.
Ezri Konsa était titulaire pour contribuer à pallier l’absence de William Saliba, forfait sur blessure. Il fait lui aussi partie des joueurs qui ont rejoint Arsenal cet été sans avoir reçu la garantie de jouer régulièrement sur le long terme.
- Getty
Pourquoi les recrues estivales sont si bénéfiques à Arsenal
Interrogé sur le fait de savoir si ces opérations illustrent la position actuelle d’Arsenal, dont l’attrait mondial est impossible à ignorer, Dickov, ancien attaquant d’Arsenal, qui s’exprimait dans le cadre d’un partenariat avec 247Bet, a déclaré à GOAL : « Oui. Et je pense qu’il faut cela pour rivaliser au plus haut niveau quand on est champion de Premier League.
« Et pour franchir un nouveau cap, atteindre la finale de la Ligue des champions, il faut recruter des joueurs qui renforceront non seulement le onze de départ, mais aussi l’effectif. Et instaurer une saine concurrence au sein du groupe.
« Je pense que Konsa est une excellente recrue, parce que Saliba est absent et que son absence se fait sentir, comme elle s’est déjà fait sentir. Et Bruno est, pour moi, l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League. »
Dickov a ajouté au sujet du transfert de Guimaraes de Newcastle à Arsenal pour 75 millions de livres (99 millions de dollars) : « Je pense que son arrivée apporte un petit supplément d’énergie et un peu d’expérience. Et elle permet peut-être aussi de soulager un peu Declan, parce qu’il est exceptionnel depuis deux ou trois ans. Il ne peut pas continuer à tout faire tout seul au milieu de terrain.
« [Myles] Lewis-Skelly est arrivé et a fait du très bon travail, mais il est encore jeune. Évidemment, Odegaard a été souvent absent sur blessure la saison dernière. Même s’il a très, très bien commencé cette saison.
« Mais je pense simplement qu’un joueur comme Bruno peut arriver et alléger un peu la pression qui pèse sur Declan et Martin. Et même s’il entre actuellement en cours de match, je le vois finir par être titulaire chaque semaine et jouer un rôle majeur dans cette équipe d’Arsenal, parce que je pense que c’est un excellent joueur. »
Arteta estime que Guimaraes a encore plus à offrir
Guimaraes, qui avait inscrit un autre but spectaculaire de loin lors d’une victoire à Sunderland en septembre, disputait son premier match à domicile avec Arsenal face à Leeds, après avoir joué cinq rencontres à l’extérieur.
Arteta estime que ce joueur peut encore progresser, après avoir vu sa préparation d’avant-saison perturbée par un feuilleton autour d’un transfert à prix d’or. L’entraîneur d’Arsenal a déclaré après une victoire âprement disputée contre Leeds : « C’est le niveau exigé à Arsenal. Chaque semaine, chaque match, chaque minute, chaque action, il faut être à ce niveau. À Brighton, il ne l’était pas ; aujourd’hui, c’était bien mieux. Il peut encore faire bien mieux que lors des matches qu’il a disputés. »
« C’est ce que nous devons exiger. C’est ce que j’exige de moi-même. Je vais exiger la même chose des joueurs, car si nous le faisons, cela élèvera notre niveau d’exigence et nous serons une meilleure équipe. »
- Getty
Calendrier d’Arsenal 2026-2027 : la Ligue des champions, prochaine étape
Arsenal, toujours deuxième du classement de Premier League après six journées, à trois points d’un Manchester City au parcours sans faute, retrouvera la Ligue des champions mardi en recevant Lille.
Guimaraes espérera être titularisé pour cette rencontre. Arteta pourra faire tourner son effectif et accorder un repos bien nécessaire à des joueurs comme Odegaard et Rice, avec une solution supplémentaire à sa disposition au milieu de terrain.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles