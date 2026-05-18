Arsenal a récemment perdu Jurrien Timber et Ben White, victimes de blessures malvenues, ce qui limite ses options au poste d’arrière droit et suscite l’inquiétude dans le nord de Londres.

Interrogé sur la manière dont les Gunners pourraient pallier ces absences, Parlour – s’exprimant auprès de GOAL pour 10bet, qui propose des offres d’inscription aux parieurs – a pointé du doigt le défi que posera Kvaratskhelia : « Pour moi, c’est l’un des meilleurs joueurs que j’ai vus depuis longtemps. Il est exceptionnel, la manière dont il se déplace vers l’intérieur avec le ballon est impressionnante. C’est donc un peu préoccupant.

Je ne sais pas exactement combien de temps Timber est resté absent ; c’est long, et il est difficile de le réintégrer directement après une telle période de convalescence. On ne peut pas reprendre la compétition comme si de rien n’était et livrer une performance impeccable d’emblée. Ce sera donc intéressant de voir comment il gérera cette situation. Cela constituera forcément une source d’inquiétude pour lui.

« Celui qui jouera à ce poste devra tout donner. En tant qu’arrière droit, on ne montera pas trop ; on restera dans une position défensive face à lui, car on sait de quoi il est capable. Je pense donc que les arrières latéraux ne monteront pas autant qu’à l’accoutumée.

Je m’attends à une défense à quatre très structurée, qui dira : “Laissez les gars devant nous faire le boulot quand on peut monter, mais on veille à ne pas se faire prendre hors position”, parce qu’on connaît leur dangerosité en contre et leur force offensive. C’est ainsi que Mikel Arteta devrait aborder le match. »