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Comment Arsenal va-t-il résoudre le problème Khvicha Kvaratskhelia ? La légende des Gunners, Ray Parlour, avoue son « inquiétude » concernant le poste d’arrière droit à l’approche de la finale de la Ligue des champions contre le PSG
Arsenal vise à entrer dans l'histoire en remportant la Ligue des champions.
Telle est l’une des nombreuses interrogations qui trottent dans la tête de Mikel Arteta alors qu’une quinzaine décisive s’ouvre pour l’avenir d’Arsenal. Deux trophées majeurs sont encore à portée de main à l’Emirates Stadium, aussi bien sur le plan national qu’européen.
Les leaders de la Premier League visent un premier sacre national depuis les légendaires « Invincibles » de la saison 2003-2004. Il leur reste deux journées à négocier, Manchester City et Pep Guardiola ne pointant qu’à une courte distance.
Une fois ces deux actes joués, tous les regards se tourneront vers la Ligue des champions. Les Gunners n’ont jamais soulevé ce trophée emblématique, mais ils peuvent entrer dans l’histoire à Budapest. Pour cela, il leur faudra dominer le PSG.
Si l’effectif d’Arteta regorge de talents décisifs comme Bukayo Saka et Viktor Gyokeres, il devra tout de même se méfier du Ballon d’Or Ousmane Dembélé, de la révélation Golden Boy Désiré Doué et du magicien géorgien Kvaratskhelia.
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Les problèmes au poste d'arrière droit compliquent la tâche de Kvaratskhelia à Arsenal.
Arsenal a récemment perdu Jurrien Timber et Ben White, victimes de blessures malvenues, ce qui limite ses options au poste d’arrière droit et suscite l’inquiétude dans le nord de Londres.
Interrogé sur la manière dont les Gunners pourraient pallier ces absences, Parlour – s’exprimant auprès de GOAL pour 10bet, qui propose des offres d’inscription aux parieurs – a pointé du doigt le défi que posera Kvaratskhelia : « Pour moi, c’est l’un des meilleurs joueurs que j’ai vus depuis longtemps. Il est exceptionnel, la manière dont il se déplace vers l’intérieur avec le ballon est impressionnante. C’est donc un peu préoccupant.
Je ne sais pas exactement combien de temps Timber est resté absent ; c’est long, et il est difficile de le réintégrer directement après une telle période de convalescence. On ne peut pas reprendre la compétition comme si de rien n’était et livrer une performance impeccable d’emblée. Ce sera donc intéressant de voir comment il gérera cette situation. Cela constituera forcément une source d’inquiétude pour lui.
« Celui qui jouera à ce poste devra tout donner. En tant qu’arrière droit, on ne montera pas trop ; on restera dans une position défensive face à lui, car on sait de quoi il est capable. Je pense donc que les arrières latéraux ne monteront pas autant qu’à l’accoutumée.
Je m’attends à une défense à quatre très structurée, qui dira : “Laissez les gars devant nous faire le boulot quand on peut monter, mais on veille à ne pas se faire prendre hors position”, parce qu’on connaît leur dangerosité en contre et leur force offensive. C’est ainsi que Mikel Arteta devrait aborder le match. »
Arteta affiche un optimisme serein à la veille de la finale de la Ligue des champions.
Sans surprise, Mikel Arteta garde ses cartes proches de sa poitrine. Interrogé sur l’aile droite de sa défense, l’entraîneur d’Arsenal, prudent, refuse de dévoiler ses plans avant la rencontre avec le PSG : « Nous devons explorer d’autres options. Les deux joueurs habituels sont actuellement indisponibles. Nous allons devoir innover. »
Interrogé sur le côté droit de sa défense à quatre, alors que le PSG se profile déjà à l’horizon, l’Espagnol a déclaré : « Nous devons envisager des alternatives. Les deux joueurs que nous avons à ce poste ne sont pas disponibles pour le moment. Nous devons chercher d’autres solutions.
« L’aspect positif, c’est que nous avons déjà traversé ce genre de situation sur l’ensemble du terrain cette saison. Chaque fois que nous avons rencontré des problèmes, c’était souvent aux mêmes postes. Nous avons su maintenir un bon niveau de performance et de régularité, et je suis convaincu que nous y parviendrons à nouveau. »
- AFP
Calendrier d'Arsenal : il reste deux matchs de Premier League à disputer dans la course au titre.
Avant de défier Kvaratskhelia et ses coéquipiers, Arsenal doit d’abord battre Burnley puis Crystal Palace en Premier League. Le premier acte aura lieu lundi à l’Emirates Stadium, avant un déplacement à Selhurst Park, dans le sud de Londres, dimanche.
Un parcours parfait lors de ces deux étapes serait essentiel pour décrocher un premier titre depuis 22 ans et aborder avec confiance le choc historique contre les Français à la Puskás Arena.