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Alessia Russo Arsenal GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Comment Alessia Russo est devenue l'une des attaquantes les plus redoutables d'Europe, tandis que la star d'Arsenal et de l'Angleterre est de nouveau en lice pour le Ballon d'Or

Analysis
Arsenal Women
A. Russo
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WSL Série printemps
WOMEN'S FOOTBALL
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Chelsea FC Women vs Arsenal Women

Les discussions autour des performances offensives d'Alessia Russo ont dominé les conversations concernant l'internationale anglaise pendant la majeure partie de sa carrière chez les seniors jusqu'à présent. Ce sujet a pris une importance particulière depuis son transfert de Manchester United à Arsenal il y a trois ans, l'attention dont elle fait l'objet s'étant accrue en raison de ce changement, mais aussi du fait qu'elle est devenue l'attaquante de pointe titulaire des Lionesses. Mais cette semaine en particulier, Russo a démontré à quel point elle a fait des progrès remarquables pour que ces discussions deviennent obsolètes.

Mardi dernier, l'attaquante a réalisé une finition tout simplement époustouflante face à Chelsea. D'une volée magistrale, après un premier contrôle qui a parfaitement préparé le tir, elle a donné à Arsenal une avance cruciale de 3-1 avant le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, qui se jouera mercredi à Stamford Bridge. Quatre jours plus tard, elle a récidivé en signant un triplé en première mi-temps, alors que les Gunners écrasaient Tottenham 5-2 lors du derby du nord de Londres.

Après avoir ouvert le score d'une tête et conclu son triplé grâce à une erreur de la gardienne de Tottenham, Lize Kop, c'est peut-être le deuxième but qui résume le mieux la forme actuelle de Russo. Après un débordement bien placé derrière la défense des Spurs, elle a contourné Kop et n'a même pas levé les yeux pour voir où se trouvait le but avant de propulser le ballon au-delà de Toko Koga, la défenseuse de Tottenham qui couvrait la ligne. C'était le 10e but de Russo lors de ses huit derniers matchs avec son club et en sélection.

La saison dernière, Russo avait marqué 19 fois, aidant Arsenal à remporter la Ligue des champions et l'Angleterre à remporter le Championnat d'Europe, ce qui lui avait valu la troisième place au Ballon d'Or. Elle a dépassé ce total cette saison, avec 23 buts à son actif, au cours d'une campagne qui a vu la star anglaise s'adapter et s'améliorer de nouvelles façons, afin de maintenir la défense du titre européen des Gunners sur la bonne voie et de conserver de solides chances de remporter le Ballon d'Or 2026.

  • Alessia Russo Arsenal WSL 2025-26Getty

    Questions auxquelles répondre

    Russo a été recrutée par Arsenal dans le cadre d'un transfert gratuit sous la direction de l'ancien entraîneur Jonas Eidevall, qui avait d'ailleurs tenté de la débaucher de Manchester United six mois plus tôt pour un montant qui aurait constitué un record mondial à l'époque. On comprend aisément que, comme on était à mi-parcours de la saison 2022-2023, United n'ait pas accepté l'offre de 500 000 £ (620 000 $) de ses rivales de la Women's Super League, mais le fait que les Gunners aient fait cet effort en disait long sur l'évaluation qu'Eidevall faisait de la joueuse.

    Lorsque Russo est arrivée dans le nord de Londres, cependant, Eidevall a régulièrement dû répondre à des questions sur sa capacité à marquer des buts. L’internationale anglaise excellait clairement dans de nombreux domaines ; son jeu de pivot est parmi les meilleurs au monde, tandis que sa capacité à descendre bas ou à se décaler sur les ailes pour s’impliquer dans la construction du jeu, et à y jouer un rôle clé, était immédiatement évidente. Mais lorsqu'il s'agissait de mettre le ballon au fond des filets, Russo ne semblait pas toujours aussi à l'aise, notamment parce qu'elle n'occupait pas toujours les positions qu'une avant-centre classique aurait occupées.

    « J’ai dit très tôt que sa capacité de finition était la meilleure que j’aie jamais vue chez une joueuse avec laquelle j’ai travaillé », a déclaré Eidevall avant la saison 2024-2025. « Ce qui est important avec Alessia, c’est qu’elle progresse, qu’elle joue et qu’elle se retrouve de plus en plus souvent dans des positions propices au but. Je pense qu’en tant qu’attaquante, cela devrait être votre objectif permanent : être aux bons endroits, car si vous y êtes, les buts viennent naturellement. Si elle se crée suffisamment d’occasions de but, les buts ne manqueront pas d’arriver. »

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    Des améliorations notables

    L'Angleterre et Arsenal se sont tous deux efforcés de placer Russo plus régulièrement en position de marquer. Ses statistiques sous-jacentes s'en sont trouvées améliorées et, comme l'avait prédit Eidevall, son nombre de buts a augmenté au fil de la saison. Après avoir inscrit 16 buts toutes compétitions confondues lors de la saison 2023-2024, Russo en a marqué 20 l'année dernière et en compte actuellement 19 cette saison, en passe d'améliorer son total pour une cinquième saison consécutive si l'on tient également compte de ses années à United.

    Et même si Eidevall affirmait avec force que sa finition avait toujours été fantastique, on constate là aussi une nette amélioration. Cela tient peut-être en partie au sang-froid de Russo devant le but, qui a bénéficié de la régularité avec laquelle elle se retrouve dans ces situations, mais il était difficile de ne pas regarder la superbe finition de Russo contre Chelsea la semaine dernière sans penser qu’elle a également fait des progrès dans ce domaine, même si ce n’était pas le point clé à améliorer.

    « C’est l’une des meilleures finisseuses que j’ai vues », a déclaré ce week-end Renee Slegers, l’actuelle entraîneuse d’Arsenal et assistante d’Eidevall pendant son mandat.

    « Je pense que ce que l’on voit désormais en match, c’est que lorsqu’elle se place aux bons endroits au bon moment, elle fait preuve d’une grande conviction dans ce qu’elle fait, et je pense que c’est ce qui l’a propulsée à un autre niveau », avait déclaré Slegers quelques jours plus tôt, après la victoire contre Chelsea. « Elle était déjà presque au plus haut niveau, mais elle est en train de gagner sur ces petits détails en ce moment. »

  • Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    S'adapter et s'épanouir

    Le plus impressionnant, c'est que Russo a su faire preuve de toutes ces qualités même lorsqu'elle a été alignée au poste de numéro 10. C'est à ce poste qu'elle a débuté le match contre Chelsea à domicile la semaine dernière, ainsi que lors de la victoire contre West Ham le week-end dernier. Elle a marqué lors de ces deux rencontres.

    « C'est quelque chose qui m'a peut-être posé quelques difficultés au début », a admis Russo samedi, s'exprimant sur Sky Sports après la victoire contre Tottenham. « Je pense que maintenant que je comprends un peu mieux les subtilités du poste de numéro 10, je trouve ça un peu plus facile. Avec le ballon, j'aime les deux, car ils me permettent d'exprimer différentes facettes de mon jeu. »

    Cela a toujours semblé être un cercle vicieux avec Russo. Si on la pousse à être une numéro 9 plus traditionnelle, une véritable renarde de la surface, en la décourageant de se décaler sur les ailes ou de descendre en profondeur pour créer des occasions pour les autres, perd-on une partie de ce qui fait sa grandeur ? Mais Slegers a peut-être vu juste en choisissant de laisser toutes les facettes du jeu de Russo s’exprimer.

  • Alessia Russo Stina Blackstenius Arsenal training 2026Getty Images

    Un duo mortel

    Ce n’est pas seulement parce que Slegers aligne parfois Russo au poste de numéro 10, mais aussi parce qu’elle l’intègre plus régulièrement dans le même onze de départ que Stina Blackstenius. C’est une tactique qu’Eidevall avait parfois envisagée, mais qu’elle n’avait adoptée qu’en de rares occasions. Slegers, en revanche, y a eu recours plus souvent, surtout ces derniers temps, et a vu une complicité s’épanouir entre les deux joueuses.

    Cela permet à Russo d'occuper des espaces plus en profondeur sans que l'Arsenal ne soit privé d'une présence constante dans la surface, tout en créant une atmosphère d'imprévisibilité dans l'attaque des Gunners. En effet, Blackstenius a démontré ses atouts en étant capable d'occuper d'autres positions, ce qui permet à Russo de s'engouffrer dans les espaces du numéro 9, prenant parfois l'adversaire au dépourvu.

  • Alessia Russo Arsenal UWCL trophy 2025Getty Images

    Une vision plus large

    Russo n'est pas une buteuse aussi prolifique que Khadija Shaw, de Manchester City, par exemple, ou qu'Ewa Pajor, de Barcelone. Dans les cinq meilleurs championnats européens, personne n'a marqué plus de buts cette saison que Shaw, Pajor occupant la troisième place de ce classement. Claudia Pina, de Barcelone, une attaquante plus polyvalente, se glisse entre ces deux buteuses de métier dans le classement.

    Mais Russo continue de progresser dans ce domaine tout en continuant à briller par son jeu complet, ce qui permet à son équipe de réussir elle aussi. C'est après tout ce qui compte le plus dans le football, et cela joue également un rôle lorsqu'il s'agit d'un prix comme le Ballon d'Or.

    Les contributions de Russo pour Arsenal et l'Angleterre la saison dernière ne se sont pas limitées à ses buts, ni même à ses passes décisives. Ce qu'elle a accompli sans le ballon, ou loin du ballon lorsque son équipe en avait la possession, a également été essentiel et a aidé les Gunners à remporter la Ligue des champions tandis que les Lionesses remportaient l'Euro 2025, deux exploits qui ont contribué à faire grimper Russo dans le classement du Ballon d'Or.

    Chaque équipe attend des choses différentes de son avant-centre et, tant pour Arsenal que pour l'Angleterre, la joueuse de 27 ans répond à toutes les attentes.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Pourquoi elle mérite le Ballon d'Or

    La course au Ballon d'or 2026 s'annonce passionnante. Aitana Bonmati a remporté les trois dernières éditions du Ballon d'or, mais elle devra cette fois-ci céder sa couronne, car elle a malheureusement manqué la majeure partie de la saison en raison d'une blessure. Malgré cela, le Barça a été exceptionnel et semble être le favori pour la Ligue des champions. Pina, Pajor et Alexia Putellas seraient donc toutes des candidates favorites pour le titre 2026, les autres prétendantes dépendant de celles qui relèveront le défi de battre les Catalanes pour le grand trophée.

    C'est ce qu'ont fait Russo et Arsenal l'année dernière, en battant le Barça en finale pour créer une véritable surprise. Ce triomphe ne s'est pas avéré être le catalyseur d'une course au titre de la WSL que beaucoup attendaient cette saison, mais, à moins d'un effondrement à Stamford Bridge mercredi, les Gunners restent en bonne voie pour défendre leur couronne européenne.

    Tant que ce sera le cas, Russo devrait se retrouver à nouveau parmi les favorites lors de la soirée du Ballon d'Or, ses progrès constants et ses performances régulières démontrant pourquoi elle le mérite.

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