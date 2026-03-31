Comment Alessia Russo est devenue l'une des attaquantes les plus redoutables d'Europe, tandis que la star d'Arsenal et de l'Angleterre est de nouveau en lice pour le Ballon d'Or

Mardi dernier, l'attaquante a réalisé une finition tout simplement époustouflante face à Chelsea. D'une volée magistrale, après un premier contrôle qui a parfaitement préparé le tir, elle a donné à Arsenal une avance cruciale de 3-1 avant le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, qui se jouera mercredi à Stamford Bridge. Quatre jours plus tard, elle a récidivé en signant un triplé en première mi-temps, alors que les Gunners écrasaient Tottenham 5-2 lors du derby du nord de Londres.

Après avoir ouvert le score d'une tête et conclu son triplé grâce à une erreur de la gardienne de Tottenham, Lize Kop, c'est peut-être le deuxième but qui résume le mieux la forme actuelle de Russo. Après un débordement bien placé derrière la défense des Spurs, elle a contourné Kop et n'a même pas levé les yeux pour voir où se trouvait le but avant de propulser le ballon au-delà de Toko Koga, la défenseuse de Tottenham qui couvrait la ligne. C'était le 10e but de Russo lors de ses huit derniers matchs avec son club et en sélection.

La saison dernière, Russo avait marqué 19 fois, aidant Arsenal à remporter la Ligue des champions et l'Angleterre à remporter le Championnat d'Europe, ce qui lui avait valu la troisième place au Ballon d'Or. Elle a dépassé ce total cette saison, avec 23 buts à son actif, au cours d'une campagne qui a vu la star anglaise s'adapter et s'améliorer de nouvelles façons, afin de maintenir la défense du titre européen des Gunners sur la bonne voie et de conserver de solides chances de remporter le Ballon d'Or 2026.