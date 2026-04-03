L'enthousiasme débordant des supporters pour cet international ouzbek sans prétention, capable de tacles à faire craquer les os, ne faiblissait pas alors que le train, qui commençait bientôt à rappeler les derniers jours de Rome, accélérait vers le nord. « Les Ouzbeks l'adorent, c'est leur Gareth Bale », a lancé quelqu'un d'autre.

Puis vint un moment d’hommage aux personnes qui avaient déniché ce joyau à Lens et l’avaient fait venir à City pour 31 millions de livres sterling en janvier 2025 : « Quel travail de la part de nos recruteurs ! »

Ces recruteurs peuvent certainement être fiers du fait que Khusanov, qui est sans conteste la meilleure recrue de City en janvier 2025 au milieu d’une frénésie de dépenses de 180 millions de livres sterling, pourrait rester dans les annales comme l’une des transactions les plus judicieuses conclues par Txiki Begiristain au cours de ses 13 années passées au club avant son départ en 2025.

Khusanov n’avait disputé que 31 matches pour Lens lorsqu’il a été transféré, et encore moins lorsque City a commencé à repérer son potentiel. Sa signature est le fruit d’une collaboration au sein du réseau de recrutement de City, les recruteurs en France ayant été immédiatement impressionnés en voyant Khusanov à l’œuvre, le considérant comme un jeune joueur doté d’un grand potentiel et de qualités qui pourraient le mener loin.

Décrit comme très agressif, mais dans le bon sens du terme, il a fait forte impression sur l’ensemble du réseau de recrutement de City, et d’énormes efforts ont été déployés pour le recruter en janvier dernier, alors même que des clubs tels que Newcastle, le Real Madrid et Manchester United commençaient à manifester leur intérêt.

Khusanov possède toutes les qualités que les fans de football anglais adorent : la vitesse, l’agressivité, la puissance et la passion. Et lorsque City s’est retrouvé en difficulté lors de matchs, il y a eu peu de scènes plus palpitantes que celle de Khusanov poursuivant son adversaire et effectuant un tacle glissé pour récupérer le ballon.