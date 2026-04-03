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Abdukodir Khusanov Man City GFXGetty/GOAL
Richard Martin

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Comment Abdukodir Khusanov a su rebondir pour devenir la nouvelle coqueluche de Manchester City – et comment il s'intègre dans la défense de l'avenir du club

Analysis
Manchester City
A. Khusanov
Premier League
FA Cup
Manchester City vs Liverpool
FEATURES

Quelques heures après la victoire de leur équipe en finale de la Carabao Cup contre Arsenal, les supporters de Manchester City, les yeux rougis par la fatigue, se sont entassés dans le train Avanti West Coast reliant Londres Euston à Manchester – et un seul nom était sur toutes les lèvres. Mais ce n’était pas celui de Nico O’Reilly, le héros local qui avait fait la différence. « [Abdukodir] Khusanov est-il génial ?! », s'est exclamé l'un d'eux. « C'est une véritable bête ! », a-t-on répondu. Il était clair que les fidèles de City avaient un nouveau héros culte.

L'enthousiasme débordant des supporters pour cet international ouzbek sans prétention, capable de tacles à faire craquer les os, ne faiblissait pas alors que le train, qui commençait bientôt à rappeler les derniers jours de Rome, accélérait vers le nord. « Les Ouzbeks l'adorent, c'est leur Gareth Bale », a lancé quelqu'un d'autre.

Puis vint un moment d’hommage aux personnes qui avaient déniché ce joyau à Lens et l’avaient fait venir à City pour 31 millions de livres sterling en janvier 2025 : « Quel travail de la part de nos recruteurs ! »

Ces recruteurs peuvent certainement être fiers du fait que Khusanov, qui est sans conteste la meilleure recrue de City en janvier 2025 au milieu d’une frénésie de dépenses de 180 millions de livres sterling, pourrait rester dans les annales comme l’une des transactions les plus judicieuses conclues par Txiki Begiristain au cours de ses 13 années passées au club avant son départ en 2025.

Khusanov n’avait disputé que 31 matches pour Lens lorsqu’il a été transféré, et encore moins lorsque City a commencé à repérer son potentiel. Sa signature est le fruit d’une collaboration au sein du réseau de recrutement de City, les recruteurs en France ayant été immédiatement impressionnés en voyant Khusanov à l’œuvre, le considérant comme un jeune joueur doté d’un grand potentiel et de qualités qui pourraient le mener loin.

Décrit comme très agressif, mais dans le bon sens du terme, il a fait forte impression sur l’ensemble du réseau de recrutement de City, et d’énormes efforts ont été déployés pour le recruter en janvier dernier, alors même que des clubs tels que Newcastle, le Real Madrid et Manchester United commençaient à manifester leur intérêt.

Khusanov possède toutes les qualités que les fans de football anglais adorent : la vitesse, l’agressivité, la puissance et la passion. Et lorsque City s’est retrouvé en difficulté lors de matchs, il y a eu peu de scènes plus palpitantes que celle de Khusanov poursuivant son adversaire et effectuant un tacle glissé pour récupérer le ballon.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Frapper comme un train

    L'Ouzbek a été à l'origine d'un des moments clés dès le début de la finale en se ruant sur Kai Havertz pour lui ravir le ballon, tandis que Khusanov a ensuite offert un moment de pur plaisir aux supporters de City en réalisant un tacle musclé sur Viktor Gyokeres.

    Ce tacle sur l'attaquant d'Arsenal a rappelé une citation du journaliste Narzulla Saydullaev, qui a déclaré : « En Ouzbékistan, on dit qu'être percuté par un train ou par Abdukodir, c'est la même chose. »

    Lors du match précédent de City contre le Real Madrid, Khusanov a donné aux supporters de City une raison de se raccrocher lors d’une soirée autrement morose, en démontrant sa désormais célèbre vitesse de récupération en rattrapant à la fois Vinicius Jr et Brahim Diaz. Il a également joué un rôle majeur dans l’incroyable victoire de City à Liverpool en février, neutralisant la double menace de Mohamed Salah et Hugo Ekitike avant d’être contraint de quitter le terrain suite à une commotion cérébrale.

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  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    « Presque aussi vite »

    La vitesse de Khusanov est son plus grand atout. L'Observatoire du football duCIES l'a récemment décrit comme le défenseur central le plus rapide de la Ligue des champions. Il dispose également d'une capacité pulmonaire qui lui permet d'enchaîner les sprints de récupération, avec une moyenne de 17,85 sprints par 90 minutes, soit le meilleur total parmi tous les défenseurs centraux de la Premier League.

    Sa vitesse de récupération le rend particulièrement précieux pour Guardiola, dont l'équipe joue avec une ligne défensive de plus en plus haute depuis l'arrivée, l'été dernier, de Pep Lijnders, l'ancien assistant de Jürgen Klopp.

    Guardiola a répété à plusieurs reprises que Khusanov était « tellement rapide », mais il a également souligné l'intelligence footballistique du jeune joueur : « Normalement, quand un joueur est doté de qualités physiques, cela signifie qu'il n'a pas besoin d'utiliser sa tête. Lui, il a les deux. C'est pourquoi il s'améliore avec le ballon et cela me donne toujours confiance qu'il continuera à progresser. »

  • Manchester City FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Résilience mentale

    Une autre qualité qui mérite d’être soulignée est la force mentale de Khusanov. Il a connu des débuts difficiles à City, commettant une erreur monumentale qui a conduit à un but lors de ses débuts contre Chelsea : après avoir mal calculé son timing lors d’un duel aérien avec Nicolas Jackson, il s’est naïvement baissé pour renvoyer le ballon de la tête vers le gardien Ederson, permettant à Jackson de s’emparer du ballon et de servir Noni Madueke pour le but.

    Une minute plus tard, Khusanov a écopé d'un carton jaune avant de laisser Cole Palmer en position de hors-jeu, mais il s'est repris et a réalisé un blocage formidable pour empêcher Jadon Sancho de marquer. Khusanov a ensuite risqué l'expulsion avec un autre tacle imprudent, et Guardiola a pris des mesures préventives en le remplaçant dès le début de la seconde mi-temps.

    Il a reçu une ovation enthousiaste des supporters de City, mais celle-ci semblait davantage motivée par la compassion que par autre chose. Dans ses commentaires sur Sky Sports, Gary Neville a déclaré qu'il « avait envie de pleurer pour ce garçon ».

  • Manchester City FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Loin des projecteurs

    La situation ne s'est pas améliorée pour le jeune joueur, qui s'est fait prendre à défaut par Kylian Mbappé et Vinicius lors de ses débuts en Ligue des champions contre le Real Madrid. L'ancien gardien de but anglais Paul Robinson a d'ailleurs déclaré que Khusanov « s'était retrouvé figé comme un lapin pris dans les phares d'une voiture ». Un mois plus tard, il a marqué un but contre son camp lors du match nul à domicile contre Brighton.

    Ce fut le dernier match de championnat disputé par Khusanov lors de la saison 2024-25, et il ne figurait même pas dans l'effectif de City pour les quatre derniers matchs. Ainsi, lorsque Vitor Reis – qui était arrivé en même temps que lui et pour un montant de transfert presque identique – a été prêté à Gérone cet été, on aurait pu se demander si Khusanov ne gagnerait pas lui aussi à effectuer un passage temporaire ailleurs. Mais il a mis à profit son temps loin des projecteurs en consacrant quatre heures par semaine à l'apprentissage de l'anglais.

    « Il ne parle pas comme William Shakespeare, mais il s'améliore de plus en plus », a récemment déclaré Guardiola. « Il comprend ce que nous voulons et il s'améliore à chaque fois. Il est tellement intelligent. Je pense qu'il peut progresser – il a toujours l'esprit ouvert. J'ai dit que Manchester City avait là un joueur et un défenseur central pour de très nombreuses années. »

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Une grande profondeur de banc

    Après une année marquée par de nombreux changements, le groupe de défenseurs centraux de City semble en pleine forme, composé de quatre joueurs exceptionnels : Ruben Dias, Marc Guehi, Josko Gvardiol (le Croate est absent depuis janvier en raison d’une fracture à la jambe) et Khusanov.

    La question est de savoir quelle paire Guardiola – ou celui qui lui succédera – finira par préférer. Khusanov devra relever le défi de détrôner Dias, le défenseur le plus expérimenté de City, et la dernière recrue, Guehi, qui forment actuellement la paire titulaire. Gvardiol avait réintégré le centre avant sa blessure, mais il possède une grande expérience au poste d’arrière gauche et pourrait donc encore évoluer sur l’aile.

    Khusanov peut également jouer au poste d’arrière droit, ce qu’il a fait avec efficacité lors de la victoire 3-0 contre Manchester United en septembre, mais moins bien lors du match aller contre le Real Madrid. City ayant l’habitude de disputer 60 matchs ou plus par saison, le club a besoin d’une défense solide, et Khusanov s’avérera très utile pour poursuivre sa lutte sur tous les fronts.


  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    « Une boussole qui montre le chemin »

    Le joueur semble ne pas avoir la grosse tête et ne risque guère de faire des histoires s’il ne joue pas tous les matchs. Guardiola a révélé que Khusanov n’apportait pas de trousse de toilette aux matchs, car sa seule préoccupation est de jouer. Son ancien club, Lens, avait également été impressionné par sa maturité après l’avoir recruté pour seulement 100 000 € à l’âge de 19 ans.

    « J’ai été surpris de voir qu’il avait l’air et jouait comme s’il n’avait pas 19 ans, mais 25 », a déclaré l’entraîneur de l’époque, Franck Haise. « Il se comporte comme un joueur adulte accompli. Il nous a surpris par ses qualités techniques et sa puissance physique. »

    Le sélectionneur de l’Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, dernier défenseur à avoir remporté le Ballon d’Or après avoir mené l’Italie à la victoire en Coupe du monde en 2026, a qualifié Khusanov de « certainement l’un des joueurs les plus emblématiques de l’équipe nationale, un leader à suivre bien qu’il n’ait que 22 ans. Une sorte de boussole qui indique la voie ».

    Khusanov peut sembler timide et peu loquace, mais ses actions, qu’il s’agisse de foncer sur ses adversaires ou de réaliser des tacles à fond, parlent d’elles-mêmes. Et les gens commencent à s’y intéresser. Les supporters de City qui bavardent dans le train peuvent s’attendre à de nombreux autres moments à savourer grâce à leur propre « assassin au visage poupin ».

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