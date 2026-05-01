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Nottingham Forest FC v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 Semi-Final First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

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« Comment a-t-il réussi à arrêter ça ?! » - Morgan Gibbs-White, admiratif de la « superbe » parade d'Emi Martínez, lors de la victoire étriquée de Nottingham Forest face à Aston Villa en Ligue Europa

M. Gibbs-White
E. Martinez
Nottingham Forest vs Aston Villa
Nottingham Forest
Aston Villa
Ligue Europa

Morgan Gibbs-White a admis avoir été stupéfait par un arrêt incroyable d’Emi Martínez lors de la victoire de Nottingham Forest face à Aston Villa en demi-finale de la Ligue Europa. Le meneur de jeu des Foresters n’a pu que regarder, incrédule, le gardien des Villans réaliser une parade remarquable sur la pelouse du City Ground.

  • Martinez réalise une parade remarquable, malgré la défaite contre Villa.

    Gibbs-White s’est dit impressionné par l’arrêt réflexe de Martinez, l’un des temps forts de la rencontre, qui a permis à Nottingham Forest de battre Aston Villa 1-0 lors du match aller de leur demi-finale de Ligue Europa.

    Le portier argentin a réalisé l’une des actions clés de la rencontre au City Ground en repoussant une frappe d’Igor Jesus grâce à un arrêt réflexe remarquable en première période. Malgré les exploits de Martínez, Forest a finalement remporté la victoire grâce à un penalty transformé par Chris Wood en seconde période, après consultation du VAR pour une main de Lucas Digne. Ce résultat offre aux Foresters un léger avantage avant le match retour, les rivaux des Midlands devant s’affronter à nouveau à Villa Park pour une place en finale.

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    Gibbs-White n’en revient pas des exploits de Martinez

    Après la rencontre, Gibbs-White a admis qu’il peinait à croire que le gardien de Villa ait pu repousser sa frappe. Revenant sur cette action, l’international anglais a salué la réaction et les prouesses de Martínez, le portier argentin ayant réalisé ce que beaucoup ont considéré comme l’arrêt de la soirée.

    « Comment a-t-il pu arrêter ça ? s’est-il étonné auprès de TNT Sports. Comment a-t-il pu arrêter ça ? Il avait déjà réalisé une parade similaire l’an dernier. Je hurlais à Igor : “Comment n’as-tu pas pu marquer là ?” Mais tout le crédit revient au gardien, c’est une parade exceptionnelle. »

  • L'entraîneur récolte les félicitations

    Cependant, Gibbs-White a tenu à rendre hommage à son entraîneur, Vitor Pereira. Le milieu de terrain de 26 ans a souligné que la réussite de Forest, qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa, reposait sur les idées et les tactiques du technicien portugais.

    « Il a joué un rôle essentiel dans les succès que nous avons récemment remportés grâce à ses idées et à ses tactiques », a-t-il ajouté. « Sa vision du football, qui doit être empreinte de passion, d’agressivité et de combativité. Nous l’avons démontré dans nos performances. L’ambiance aujourd’hui était incroyable. Je pense que les garçons ont livré une performance incroyable. »

    « Nous avons dominé la rencontre. Même quand ils avaient le ballon, nous sentions que la situation était sous contrôle. Nous n’étions pas totalement à l’aise, car ils possèdent un talent et une menace considérables, mais, une fois en possession, nous sommes restés calmes, confiants, et nous avons créé plusieurs occasions qui auraient pu nous permettre d’ouvrir le score plus tôt. »


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    Quelle est la suite ?

    Ce match constituait un événement majeur pour les deux clubs : Nottingham Forest visait sa première grande finale européenne depuis les années 1980, tandis qu'Aston Villa espérait remporter son premier trophée continental depuis des décennies.

    Au retour, Villa devra remonter un but d’écart pour atteindre la finale de l’Europa League, tandis que Forest entendra préserver son avantage et prolonger une campagne européenne déjà marquée par l’élimination de plusieurs adversaires de renom.

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