« Comment a-t-il réussi à arrêter ça ?! » - Morgan Gibbs-White, admiratif de la « superbe » parade d'Emi Martínez, lors de la victoire étriquée de Nottingham Forest face à Aston Villa en Ligue Europa

Gibbs-White s’est dit impressionné par l’arrêt réflexe de Martinez, l’un des temps forts de la rencontre, qui a permis à Nottingham Forest de battre Aston Villa 1-0 lors du match aller de leur demi-finale de Ligue Europa.
Le portier argentin a réalisé l’une des actions clés de la rencontre au City Ground en repoussant une frappe d’Igor Jesus grâce à un arrêt réflexe remarquable en première période. Malgré les exploits de Martínez, Forest a finalement remporté la victoire grâce à un penalty transformé par Chris Wood en seconde période, après consultation du VAR pour une main de Lucas Digne. Ce résultat offre aux Foresters un léger avantage avant le match retour, les rivaux des Midlands devant s’affronter à nouveau à Villa Park pour une place en finale.