« Comment a-t-il réussi à arrêter ça ?! » - Morgan Gibbs-White, admiratif de la « superbe » parade d'Emi Martínez, lors de la victoire étriquée de Nottingham Forest face à Aston Villa en Ligue Europa

Cependant, Gibbs-White a tenu à rendre hommage à son entraîneur, Vitor Pereira. Le milieu de terrain de 26 ans a souligné que la réussite de Forest, qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa, reposait sur les idées et les tactiques du technicien portugais.

« Il a joué un rôle essentiel dans les succès que nous avons récemment remportés grâce à ses idées et à ses tactiques », a-t-il ajouté. « Sa vision du football, qui doit être empreinte de passion, d’agressivité et de combativité. Nous l’avons démontré dans nos performances. L’ambiance aujourd’hui était incroyable. Je pense que les garçons ont livré une performance incroyable. »

« Nous avons dominé la rencontre. Même quand ils avaient le ballon, nous sentions que la situation était sous contrôle. Nous n’étions pas totalement à l’aise, car ils possèdent un talent et une menace considérables, mais, une fois en possession, nous sommes restés calmes, confiants, et nous avons créé plusieurs occasions qui auraient pu nous permettre d’ouvrir le score plus tôt. »



