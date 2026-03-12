« Commence déjà à creuser » : le président du club serait prêt à enfreindre toutes les règles pour permettre le retour spectaculaire de Kai Havertz en Bundesliga

Havertz a porté le maillot du Werkself pendant dix ans. Toutes compétitions confondues, il a disputé 150 matchs officiels pour le B04, marquant 46 buts et délivrant 31 passes décisives. À l'été 2020, il a finalement rejoint le FC Chelsea pour un montant de transfert de près de 100 millions d'euros, avant de passer en 2023 chez le rival local, Arsenal.

Il entretient toutefois toujours de bonnes relations avec les dirigeants de Leverkusen et la plupart des supporters. Cela s'est clairement vu mercredi soir, lorsque presque tout le BayArena l'a applaudi à tout rompre lors de son entrée en jeu en deuxième mi-temps. Avant même le coup d'envoi, Havertz avait été publiquement salué sur la pelouse, ce qui n'avait pas été possible lors de son départ en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Selon les informations de Sport1, le joueur de 26 ans serait même resté longtemps dans les vestiaires de Leverkusen après le match. Il y aurait longuement discuté avec les joueurs et les responsables avant qu'un membre du staff d'Arsenal ne vienne le chercher pour que les Gunners puissent rentrer chez eux.