Dans le monde de la représentation dans le football de haut niveau, peu d’agences ont eu un impact aussi important ces derniers temps que Roc Nation Sports. Fondée par le magnat américain Jay-Z, l’agence s’est rapidement hissée dans le top 10 mondial, en gérant certains des actifs les plus précieux du sport. Au cœur de leur succès se trouve Viniciur, dont la récente prolongation de contrat avec Madrid jusqu’en 2032 a constitué un accord historique, à la fois pour le joueur et pour l’agence. Malgré les rumeurs persistantes et les énormes offres financières proposées par des rivaux, l’agence a assuré que l’international brésilien n’a jamais vraiment envisagé de partir.

« Ce processus a été géré par notre directeur général, Federico Pena. Cette opération entre Vini et le Real Madrid ressemblait à une trilogie de films romantiques. Au fil des films, il y a des conflits, il y a des questions, il y a quelques obstacles, empêchements ou blocages. Mais nous savons tous comment le film va se terminer : avec un grand baiser et le bonheur de tout le monde », a révélé Freitas dans un entretien accordé à Marca.