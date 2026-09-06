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« Comme une trilogie de comédies romantiques » : un agent de Roc Nation révèle pourquoi Vinicius Jr a choisi de prolonger au Real Madrid malgré l’intérêt d’Arsenal et du PSG
La romance derrière l’engagement de Vinicius Junior envers le Real Madrid
Dans le monde de la représentation dans le football de haut niveau, peu d’agences ont eu un impact aussi important ces derniers temps que Roc Nation Sports. Fondée par le magnat américain Jay-Z, l’agence s’est rapidement hissée dans le top 10 mondial, en gérant certains des actifs les plus précieux du sport. Au cœur de leur succès se trouve Viniciur, dont la récente prolongation de contrat avec Madrid jusqu’en 2032 a constitué un accord historique, à la fois pour le joueur et pour l’agence. Malgré les rumeurs persistantes et les énormes offres financières proposées par des rivaux, l’agence a assuré que l’international brésilien n’a jamais vraiment envisagé de partir.
« Ce processus a été géré par notre directeur général, Federico Pena. Cette opération entre Vini et le Real Madrid ressemblait à une trilogie de films romantiques. Au fil des films, il y a des conflits, il y a des questions, il y a quelques obstacles, empêchements ou blocages. Mais nous savons tous comment le film va se terminer : avec un grand baiser et le bonheur de tout le monde », a révélé Freitas dans un entretien accordé à Marca.
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Le Real Madrid, destination ultime des stars
L’influence de l’agence à Valdebebas ne se limite pas à Vinicius. Cet été a également été marqué par l’arrivée record de Yan Diomande, un autre client de Roc Nation, devenu la recrue la plus chère de l’histoire de Madrid. Freitas a expliqué que la philosophie de l’agence consiste à considérer ses athlètes comme bien plus que de simples footballeurs, avec l’objectif d’en faire des icônes mondiales comparables aux stars de la NBA et de la NFL. Cette approche a été centrale pour gérer l’intérêt d’autres géants européens.
Freitas s’est montré franc sur la manière dont la hiérarchie du football mondial a joué un rôle dans ces négociations. « De nombreux clubs parmi les plus importants, les plus riches et les plus qualifiés du monde ont manifesté leur intérêt pour Yan. Mais je dis toujours que, pour les joueurs, le Real Madrid est le Pelé des clubs. Quand vous parlez aux joueurs des clubs, c’est similaire au fait de parler à des joueurs qui ont joué avec Pelé. Quand l’intérêt du Real Madrid se manifeste, il n’y a plus rien à faire pour les autres clubs. Les joueurs veulent venir à Madrid et nous devons chercher ce qui est nécessaire pour que le joueur vienne », a-t-il déclaré.
Identifier la comète parmi les étoiles
Repérer et sécuriser un talent comme Diomande exige une approche spécialisée en matière de recrutement et de gestion. Roc Nation a identifié le défenseur lors de son passage en Bundesliga avec le RB Leipzig, y voyant un talent générationnel qui se démarquait même parmi d’autres espoirs d’élite. Freitas a comparé cette découverte à un événement céleste rare, suggérant que le joueur possède une capacité unique à perturber les dispositifs tactiques modernes. L’agence a même déplacé du personnel en Allemagne afin de mettre en place une structure d’accompagnement personnalisée pour Diomande, en veillant à ce que sa valeur marchande reflète son potentiel avant que son transfert record vers l’Espagne ne soit finalisé.
« Nous regardons toujours les étoiles, mais en regardant les étoiles, une comète apparaît. Je peux dire que Yan, parmi les étoiles, est comme une comète, une Halley que l’on trouve tous les 8 ou 10 ans. Et quand la possibilité de travailler avec lui s’est présentée à nous, nous n’avons pas hésité une seconde. Yan est un joueur qui peut apporter beaucoup de surprises à Madrid », a expliqué Freitas.
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De nouvelles références sur le marché des transferts
Les affaires conclues par Roc Nation cet été illustrent une évolution dans la manière dont les agences opèrent sur le marché européen. En obtenant quatre nouveaux contrats pour sept de leurs actifs les plus valorisés, dont le transfert de Martinelli vers l’Arabie saoudite pour 70 millions d’euros et celui de Malick Fofana à Sunderland pour 30 millions d’euros, l’agence a prouvé sa capacité à faire bouger des joueurs sur des marchés variés. Cependant, c’est l’opération Diomande qui, selon Freitas, restera dans les mémoires comme un tournant pour l’industrie.
« Certainement, c’est une étape marquante dans le football mondial, parce que le Real Madrid est un club qui crée des jalons dans ce siècle. Le Real Madrid donne l’orientation du football mondial. Et nous pensons que dans 2, 3 ou 4 ans, nous verrons d’autres recrutements d’autres grands clubs comme Madrid, qui seront inspirés par celui-ci de Yan. Pas seulement pour le montant, mais parce qu’il concerne des joueurs avec peu de temps comme professionnels », a conclu Freitas.
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