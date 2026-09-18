Getty Images Sport
Traduit par
« Comme une nouvelle recrue ! » : Roberto De Zerbi apporte un énorme coup de boost à Dejan Kulusevski alors que la star de Tottenham se rapproche d’un retour très attendu
Le long chemin du retour pour Kulusevski
Les supporters de Tottenham ont dû patienter longuement avant de revoir Kulusevski en compétition, l'international suédois étant absent depuis la fin de la campagne 2024/25. Une grave blessure à la rotule droite a pratiquement mis sa carrière entre parenthèses pendant 19 mois, une période durant laquelle il a cruellement été privé de la Coupe du monde estivale.
Cependant, après un long processus de rééducation, marqué par un léger contretemps lors de sa première tentative de retour en août, le joueur de 26 ans a enfin repris l'entraînement complet avec l'équipe première, apportant un énorme coup de boost psychologique à une équipe actuellement en quête de sa première victoire en championnat de la saison.
Si le prochain affrontement contre Aston Villa, samedi, arrive trop tôt pour envisager sa présence dans le groupe, le staff technique vise un retour à la compétition en octobre ou en novembre.
- Getty Images Sport
De Zerbi évoque une excellente nouvelle
S’exprimant devant les médias au sujet de la situation du Suédois, De Zerbi s’est montré très élogieux à la fois envers les qualités du joueur et son caractère pendant une période difficile loin des terrains. « Nous devons gérer Deki de la meilleure façon possible, avec le staff médical, le staff physique, mais c’est une très bonne chose pour nous, a expliqué l’ancien entraîneur de Brighton. C’est un bon joueur, c’est un bon gars et il mérite de rejouer. »
L’importance de Kulusevski dans le dispositif de Tottenham ne peut être surestimée, en particulier au vu de sa forme influente avant sa blessure. Il était largement considéré comme le joueur le plus en vue du club lors d’une saison 2024/25 mouvementée, avant que ce problème au genou ne l’oblige à manquer l’intégralité de l’année suivante.
Maddison fait son retour dans le groupe
Kulusevski n’est pas le seul talent créatif de premier plan à retrouver progressivement toute sa vivacité. James Maddison a lui aussi traversé un cycle de blessures frustrant, dont une rupture du ligament croisé antérieur en août dernier qui a nécessité un effort héroïque pour revenir pour la fin de la saison précédente. Malgré son aide à Tottenham pour éviter la relégation, Maddison a également dû composer avec de nouvelles complications à l’épaule durant la campagne actuelle.
Interrogé sur la condition physique de Maddison et son impact unique sur le terrain, De Zerbi a souligné que le joueur de 29 ans apporte des qualités rares dans l’effectif actuel. L’entraîneur a confirmé que Roberto De Zerbi a fait le point sur la disponibilité de Pedro Porro, Sandro Tonali et James Maddison, indiquant que tous les trois postulent pour le match contre Villa. « Écoutez, James travaille avec l’équipe depuis 10, 15 derniers jours. Peut-être moins de 15 jours et même si c’est un joueur technique, il a besoin d’être en forme, de rester dans une bonne condition. »
- Getty Images Sport
Renverser la saison
Tottenham aborde le week-end dans une position précaire, après avoir échoué à décrocher une victoire, ni même à inscrire le moindre but lors de ses quatre premières sorties en Premier League. Cette mauvaise série met la pression sur le nouveau régime, mais l’entraîneur reste inébranlable dans sa conviction que les résultats suivront si les joueurs gardent leur calme.
La disponibilité de Pedro Porro et de Sandro Tonali, tous deux absents lors de la défaite en coupe face à Liverpool en milieu de semaine, apporte davantage de profondeur à un effectif qui a semblé à bout de souffle ces dernières semaines.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles