Les supporters de Tottenham ont dû patienter longuement avant de revoir Kulusevski en compétition, l'international suédois étant absent depuis la fin de la campagne 2024/25. Une grave blessure à la rotule droite a pratiquement mis sa carrière entre parenthèses pendant 19 mois, une période durant laquelle il a cruellement été privé de la Coupe du monde estivale.

Cependant, après un long processus de rééducation, marqué par un léger contretemps lors de sa première tentative de retour en août, le joueur de 26 ans a enfin repris l'entraînement complet avec l'équipe première, apportant un énorme coup de boost psychologique à une équipe actuellement en quête de sa première victoire en championnat de la saison.

Si le prochain affrontement contre Aston Villa, samedi, arrive trop tôt pour envisager sa présence dans le groupe, le staff technique vise un retour à la compétition en octobre ou en novembre.