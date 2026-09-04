La décision de Manchester United de ne pas recruter de nouvel arrière gauche pendant le mercato estival a fait lever quelques sourcils parmi les fidèles d’Old Trafford, surtout après que le club a envisagé un transfert de Lewis Hall, de Newcastle United. Hall restant à St James’ Park et United prévoyant apparemment de relancer cet intérêt l’été prochain, l’effectif reste léger dans un secteur crucial.

L’international danois de 21 ans, Dorgu, a vu ses opportunités limitées sous les ordres de Carrick en raison d’une blessure persistante aux ischio-jambiers, mais son retour à une pleine forme est considéré comme un renfort significatif. Après avoir déjà évolué comme piston sous l’ancien entraîneur Ruben Amorim, Dorgu est désormais pressenti pour un rôle défensif alors que United doit enchaîner entre la Premier League et la Ligue des champions, offrant une autre alternative à Shaw, 31 ans, bien qu’il n’y ait pas encore joué sous Carrick. « Il peut clairement y jouer, a déclaré Carrick lorsqu’on lui a demandé si Dorgu pouvait évoluer au poste d’arrière gauche. Il l’a déjà fait, sans aucun doute. Je ne suis pas assis ici à dire qu’il ne peut pas faire ça. C’est simplement la manière dont nous avons fonctionné depuis mon arrivée. »