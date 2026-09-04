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« Comme une nouvelle recrue » : Michael Carrick insiste sur le fait que Patrick Dorgu peut résoudre le manque de latéraux gauches à Manchester United après la décision prise le jour de la date limite du mercato
Une solution polyvalente pour Manchester United
La décision de Manchester United de ne pas recruter de nouvel arrière gauche pendant le mercato estival a fait lever quelques sourcils parmi les fidèles d’Old Trafford, surtout après que le club a envisagé un transfert de Lewis Hall, de Newcastle United. Hall restant à St James’ Park et United prévoyant apparemment de relancer cet intérêt l’été prochain, l’effectif reste léger dans un secteur crucial.
L’international danois de 21 ans, Dorgu, a vu ses opportunités limitées sous les ordres de Carrick en raison d’une blessure persistante aux ischio-jambiers, mais son retour à une pleine forme est considéré comme un renfort significatif. Après avoir déjà évolué comme piston sous l’ancien entraîneur Ruben Amorim, Dorgu est désormais pressenti pour un rôle défensif alors que United doit enchaîner entre la Premier League et la Ligue des champions, offrant une autre alternative à Shaw, 31 ans, bien qu’il n’y ait pas encore joué sous Carrick. « Il peut clairement y jouer, a déclaré Carrick lorsqu’on lui a demandé si Dorgu pouvait évoluer au poste d’arrière gauche. Il l’a déjà fait, sans aucun doute. Je ne suis pas assis ici à dire qu’il ne peut pas faire ça. C’est simplement la manière dont nous avons fonctionné depuis mon arrivée. »
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Nouvelle vie pour l’international danois
Arrivé à United en provenance de Lecce en février 2025, Dorgu a depuis disputé 50 matches toutes compétitions confondues, inscrivant quatre buts et délivrant cinq passes décisives. Sa polyvalence est un atout majeur pour United, qui se prépare à conjuguer les exigences de la Premier League avec un retour en Ligue des champions, et bien qu’il ait été principalement utilisé comme ailier lors de son temps de jeu limité sous le régime actuel, son vécu international laisse penser qu’il peut s’adapter à plusieurs systèmes.
L’entraîneur de United a souligné que l’impact de Dorgu ne se limite pas à un seul poste sur le terrain, en mettant en avant sa contribution offensive tout en reconnaissant son utilité défensive. Carrick a expliqué : « Il a malheureusement été blessé pendant un certain temps. Donc, pour moi, c’est presque comme avoir un nouveau joueur, et c’est presque comme une nouvelle recrue à certains égards parce qu’il a tellement apporté au groupe. Il a joué à droite pour le Danemark, a marqué un superbe but cet été en jouant à droite dans une position offensive. Il peut jouer arrière gauche. »
Profondeur d’effectif et mercato
Au-delà des préoccupations défensives, United s’est montré actif sur le marché, dépensant plus de 160 millions de livres sterling pour recruter notamment Youri Tielemans, Carlos Baleba et Andrey Santos afin de renforcer le milieu de terrain. Si certains supporters ont été déçus de ne pas voir un arrière gauche spécialiste franchir lui aussi la porte, Carrick estime que l’équilibre global de l’effectif s’est considérablement amélioré par rapport à la saison dernière.
Revenant sur l’activité estivale, l’entraîneur de United a exprimé sa satisfaction concernant la campagne de recrutement malgré les contraintes financières auxquelles le club a dû faire face. « Je crois l’avoir déjà dit, nous voulions ressortir plus forts du groupe que nous avions la saison dernière, et c’est clairement le cas aujourd’hui. La situation est ce qu’elle est, sur le plan financier, en termes de marge de manœuvre et de ce que nous essayons d’optimiser. Franchement, je suis ravi des joueurs que nous avons fait venir dans le groupe, absolument ravi. Je pense que nous avons réalisé de très bonnes opérations compte tenu de la qualité et du niveau des joueurs que nous avons recrutés. J’en suis vraiment, vraiment très heureux », a déclaré Carrick.
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Zirkzee reste pour se battre pour sa place
Joshua Zirkzee est l’un des joueurs qui ont fait l’objet d’intenses spéculations lors du dernier jour du mercato. United aurait bloqué une approche tardive d’Everton pour un prêt de l’international néerlandais, principalement parce que le club estimait qu’il était trop tard pour trouver un remplaçant adéquat afin d’épauler Benjamin Sesko.
L’entraîneur est convaincu que Zirkzee relèvera le défi de regagner sa place dans le onze de départ. « Josh est important, a noté Carrick. Je pense encore une fois que c’est l’équipe, l’effectif, la profondeur, toute la saison. Josh est heureux ici, vous savez, et j’ai de toute façon une très bonne relation avec Josh. Ce qu’il veut, c’est jouer plus qu’il ne l’a fait jusqu’ici, et c’est bien, la concurrence et une saine concurrence pour les places. Beaucoup de matches arrivent, même dans les deux prochaines semaines, vous savez ? Josh peut faire des choses vraiment, vraiment de très haut niveau. »
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