« Comme un grand frère » : Ansu Fati révèle comment Paul Pogba l’a aidé à sauver sa carrière à Monaco

S’adressant à la presse samedi, Fati a expliqué à quel point Pogba avait joué un rôle crucial pendant sa période d’adaptation. Il a raconté comment l’ancien vainqueur de la Coupe du monde l’avait pris sous son aile et lui avait apporté un soutien essentiel. L’international espagnol a également révélé que les deux hommes continuaient de passer du temps ensemble dès qu’ils le pouvaient.

« Il est comme un grand frère pour moi », a déclaré Fati, cité par Maxifoot. « L’année dernière, en particulier, il m’a énormément aidé. Il parle très bien espagnol, donc les choses étaient beaucoup plus simples.

Nous étions encore ensemble vendredi. Dès que nous le pouvons, nous essayons de discuter et de passer du temps ensemble. Nous parlons beaucoup de football, mais aussi de la vie en général. »