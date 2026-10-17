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FBL-FRA-LIGUE1-LENS-MONACOAFP
Yosua Arya
Traduit par

« Comme un grand frère » : Ansu Fati révèle comment Paul Pogba l’a aidé à sauver sa carrière à Monaco

A. Fati
Monaco
P. Pogba
Ligue 1

L’attaquant de Monaco Ansu Fati a évoqué sa relation étroite avec son ancien coéquipier Paul Pogba, qu’il considère comme un grand frère. L’Espagnol de 23 ans a expliqué comment le milieu français l’a soutenu après son arrivée en provenance de Barcelone.

  • Une relation étroite en dehors du terrain

    Fati a raconté la relation particulière qu’il a nouée avec Pogba lorsqu’ils évoluaient ensemble à Monaco. Les deux joueurs ont tissé des liens étroits tout au long de la saison 2025-26, avant que Pogba ne quitte le club en août.

    Malgré le départ du Français cet été, les deux joueurs sont restés très proches. Fati a désormais expliqué publiquement à quel point le milieu de terrain expérimenté a compté pour lui lors de son adaptation au football français.

  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Un repère à Monaco

    S’adressant à la presse samedi, Fati a expliqué à quel point Pogba avait joué un rôle crucial pendant sa période d’adaptation. Il a raconté comment l’ancien vainqueur de la Coupe du monde l’avait pris sous son aile et lui avait apporté un soutien essentiel. L’international espagnol a également révélé que les deux hommes continuaient de passer du temps ensemble dès qu’ils le pouvaient.

    « Il est comme un grand frère pour moi », a déclaré Fati, cité par Maxifoot. « L’année dernière, en particulier, il m’a énormément aidé. Il parle très bien espagnol, donc les choses étaient beaucoup plus simples.

    Nous étions encore ensemble vendredi. Dès que nous le pouvons, nous essayons de discuter et de passer du temps ensemble. Nous parlons beaucoup de football, mais aussi de la vie en général. »

  • Surmonter les obstacles ensemble

    Fati est arrivé à Monaco avec l’ambition de relancer sa carrière après son départ de Barcelone. La présence d’une figure expérimentée et hispanophone comme Pogba s’est révélée essentielle pendant cette période d’adaptation exigeante en Ligue 1.

    Le jeune attaquant n’a disputé qu’un match de Ligue 1 depuis le début de la saison, alors qu’il cherche à retrouver du temps de jeu régulier. Il a toutefois été décisif lors de la victoire 2-1 de Monaco face au CSKA Sofia en Ligue Europa Conférence.

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    Se tourner vers l’avenir

    Fati a exprimé l’espoir que son ami proche puisse bientôt retrouver pleinement la compétition. Le jeune attaquant continue de soutenir sans réserve son ancien coéquipier alors que Pogba prépare la suite de sa carrière.

    « J’espère qu’il pourra bientôt revenir et prendre à nouveau du plaisir à jouer au football », a déclaré Fati, interrogé sur la situation actuelle du Français.

    Désormais remis d’un problème au mollet, le joueur espagnol est déterminé à gagner une place de titulaire et à apporter sa contribution à Monaco.

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