Getty Images Sport
Traduit par
« Comme un bon vin » : Fabian Hurzeler encense le vétéran de Brighton Pascal Gross alors que Brighton envoie une onde de choc à travers la Premier League avec une correction 3-0 infligée à Arsenal
La démonstration à l’ancienne de Brighton à l’Amex
Brighton a célébré son 125e anniversaire de manière spectaculaire en s’offrant une large victoire 3-0 contre Arsenal, champion en titre de Premier League. L’Amex Stadium était en ébullition tandis que l’équipe locale a démantelé Arsenal grâce à un mélange de rigueur tactique et de talent individuel. Au cœur de ce triomphe se trouvait Gross, qui continue de défier son âge avec une série de performances de haut niveau devenues la pierre angulaire de l’équipe en pleine réussite de Hurzeler.
La contribution du vétéran ne s’est pas limitée à son réalisme devant le but ; la qualité de ses coups de pied arrêtés est restée l’une des principales armes de Brighton tout au long de l’après-midi. À la 57e minute, Gross a déposé un corner millimétré qui a permis à Chema Andres de marquer de la tête le troisième but de Brighton, mettant pratiquement fin aux espoirs de remontée d’Arsenal. Cette performance prolonge une remarquable série pour le joueur de 35 ans, qui a désormais trouvé le chemin des filets à trois reprises lors de ses trois dernières sorties et affiche quatre buts sur ses cinq dernières apparitions.
- Getty
Le verdict de Hurzeler sur Gross
S'exprimant devant les médias après la démolition de l'équipe de Mikel Arteta, Hurzeler s'est montré très élogieux envers Gross. L'entraîneur a repris une comparaison qu'il avait récemment évoquée, soulignant à quel point Gross semble s'améliorer à l'approche du crépuscule de sa carrière. « Nous avons parlé de Pascal Gross et j'ai dit, je crois lors de ma dernière conférence de presse, qu'on peut le comparer un peu à un bon vin. Plus il vieillit, meilleur il est », a déclaré Hurzeler aux journalistes.
L'entraîneur a tenu à souligner que l'influence du milieu de terrain se ressent surtout dans sa manière de se comporter durant la semaine de travail, en montrant l'exemple aux plus jeunes membres de l'effectif. « Ce n'est pas seulement un joueur qui rend ses coéquipiers meilleurs, ce n'est pas seulement un joueur qui comprend vraiment si bien le jeu. Je pense que les choses qu'on ne peut pas mesurer sont celles que nous voyons au quotidien et sur le terrain d'entraînement », a-t-il ajouté.
Créer des liens dans un effectif diversifié
L’un des aspects les plus importants du rôle de Gross à l’Amex est sa capacité à servir de lien entre les différentes composantes d’un effectif de Brighton très diversifié. Hurzeler a souligné que l’intelligence sociale de l’Allemand est tout aussi importante que sa compréhension tactique sur le terrain.
« Il a cette capacité à créer des liens entre tous les joueurs que nous avons. Nous avons tellement de nationalités différentes, tellement de générations différentes, et il comprend toutes ces dynamiques. Il rassemble ces différents horizons et je pense que c’est quelque chose que nous sous-estimons parfois », a déclaré l’entraîneur de 33 ans.
- Getty Images Sport
L’impitoyable culture de la gagne
Au-delà de ses qualités techniques et humaines, Hurzeler a également souligné l’esprit de compétition féroce qui caractérise Gross. L’entraîneur a plaisanté sur l’incapacité du milieu de terrain à décrocher, même lorsque le calendrier lui offre un bref répit.
« Je pense qu’en ce moment, pendant son temps libre, il se demande : “Où puis-je courir une course ?” parce qu’il ne s’arrêtera jamais. Peut-être qu’il joue un peu au padel, mais je vais maintenant lui dire qu’il a besoin de prendre quelques jours de repos. Cela montre aussi son caractère. Il a cette mentalité de gagnant et cela nous aide vraiment », a noté Hurzeler.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles