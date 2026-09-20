Brighton a célébré son 125e anniversaire de manière spectaculaire en s’offrant une large victoire 3-0 contre Arsenal, champion en titre de Premier League. L’Amex Stadium était en ébullition tandis que l’équipe locale a démantelé Arsenal grâce à un mélange de rigueur tactique et de talent individuel. Au cœur de ce triomphe se trouvait Gross, qui continue de défier son âge avec une série de performances de haut niveau devenues la pierre angulaire de l’équipe en pleine réussite de Hurzeler.

La contribution du vétéran ne s’est pas limitée à son réalisme devant le but ; la qualité de ses coups de pied arrêtés est restée l’une des principales armes de Brighton tout au long de l’après-midi. À la 57e minute, Gross a déposé un corner millimétré qui a permis à Chema Andres de marquer de la tête le troisième but de Brighton, mettant pratiquement fin aux espoirs de remontée d’Arsenal. Cette performance prolonge une remarquable série pour le joueur de 35 ans, qui a désormais trouvé le chemin des filets à trois reprises lors de ses trois dernières sorties et affiche quatre buts sur ses cinq dernières apparitions.