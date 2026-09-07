Getty Images Sport
Traduit par
« Comme si je lui avais donné 1 million de dollars » : Cheick Doucoure en passe d’effectuer son retour tant attendu à Crystal Palace après 20 mois d’enfer à cause des blessures
Le long chemin du retour pour Doucoure
Le milieu de terrain de Crystal Palace, Doucoure, est sur le point de faire sa première apparition en équipe première depuis près de 20 mois, marquant la fin d’une période agonisante passée sur la touche. Le joueur de 26 ans, élu Joueur de l’année du club lors de sa première saison en 2022-2023, a vu sa carrière freinée par des problèmes physiques de longue durée consécutifs. Doucoure a d’abord subi une rupture du tendon d’Achille lors d’une défaite 2-1 contre Luton Town en novembre 2023 et, après être revenu jusqu’à disputer 13 matches, il a été victime d’une déchirure du ménisque en janvier de l’an dernier.
Après avoir prouvé sa forme physique avec les moins de 21 ans à la fin de la saison dernière et avoir traversé une préparation estivale complète sans encombre, l’ancien joueur de Lens est enfin prêt à réintégrer le groupe de l’équipe première. Son absence a été un coup dur majeur pour Crystal Palace, d’autant qu’il était une cible de premier plan pour Liverpool à l’été 2023 avant le début de ses pépins physiques.
- Getty Images Sport
Sage révèle l’émotion de Doucoure
L’entraîneur Pierre Sage s’est dit ravi de pouvoir à nouveau compter sur le milieu de terrain, soulignant l’enthousiasme communicatif du joueur lorsqu’il a appris la nouvelle. S’exprimant avant le match de coupe, Sage a mis en avant la joie pure affichée par Doucoure à l’entraînement. « Quand je lui ai dit qu’il serait avec nous aujourd’hui, son sourire était incroyable », a déclaré le Français aux journalistes. « Je pense que sa réaction, c’était comme si je lui donnais 1 million de dollars. J’aime ce genre de réaction parce que, pour moi, c’est le point de départ de notre manière de jouer au football, de notre amour pour ce jeu, et la seule chose qu’il voulait, c’était revenir avec l’équipe. C’est la première étape et il jouera un petit peu mardi, c’est certain. »
Sage a confirmé que Doucoure participera au match du troisième tour de Carabao Cup contre Middlesbrough mardi, une rencontre qui marquerait la première apparition en compétition de l’international malien depuis une victoire 2-0 contre Leicester City le 15 janvier 2025. Les mots de l’entraîneur soulignent à quel point le retour du milieu de terrain est important pour le moral du groupe, alors que Palace cherche à prendre de l’élan dans les premières semaines de la saison.
Approche équilibrée de la rotation
Si Sage tient à donner du temps de jeu aux joueurs de retour comme Doucoure, il reste prudent à l’idée d’apporter trop de changements à son onze de départ. Le patron de Palace a reconnu qu’il était généralement prudent lorsqu’il s’agit de perturber le rythme de l’équipe, même en coupe.
L’entraîneur a souligné que Crystal Palace avait l’intention de prendre la Carabao Cup au sérieux cette année, avec l’objectif d’aller loin dans la compétition. « Je ne suis pas vraiment un adepte des grandes rotations parce qu’à chaque fois que j’ai fait ça, je ne suis pas satisfait à la fin du match, pas spécialement du résultat mais parfois du manque de coordination des joueurs. Mais au début de la saison, nous devons respecter l’implication de tous les joueurs pendant la séance et c’est peut-être l’occasion pour eux de le montrer », a-t-il ajouté. « Nous devons gagner ce match parce que nous sommes ambitieux dans cette compétition aussi et il ne s’agit pas seulement de rotation. »
- Getty Images Sport
Palace vise à s’appuyer sur des années riches en trophées
Crystal Palace a connu un début de saison poussif en Premier League et occupe actuellement la 13e place du classement après une victoire et deux défaites. Le club londonien sera désireux de redresser la barre et de retrouver la forme qui lui a permis de remporter de remarquables trophées au cours des deux dernières saisons, avec une victoire en FA Cup en 2024-2025, en FA Community Shield en 2025, ainsi que le trophée de l’UEFA Conference League la saison dernière.
Après ce match de coupe, Crystal Palace reportera son attention sur les compétitions nationales lorsqu’il recevra Ipswich Town, à la recherche de deux victoires de suite en Premier League après avoir décroché un succès 3-2 de haute lutte contre Fulham samedi.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles