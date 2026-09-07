Le milieu de terrain de Crystal Palace, Doucoure, est sur le point de faire sa première apparition en équipe première depuis près de 20 mois, marquant la fin d’une période agonisante passée sur la touche. Le joueur de 26 ans, élu Joueur de l’année du club lors de sa première saison en 2022-2023, a vu sa carrière freinée par des problèmes physiques de longue durée consécutifs. Doucoure a d’abord subi une rupture du tendon d’Achille lors d’une défaite 2-1 contre Luton Town en novembre 2023 et, après être revenu jusqu’à disputer 13 matches, il a été victime d’une déchirure du ménisque en janvier de l’an dernier.

Après avoir prouvé sa forme physique avec les moins de 21 ans à la fin de la saison dernière et avoir traversé une préparation estivale complète sans encombre, l’ancien joueur de Lens est enfin prêt à réintégrer le groupe de l’équipe première. Son absence a été un coup dur majeur pour Crystal Palace, d’autant qu’il était une cible de premier plan pour Liverpool à l’été 2023 avant le début de ses pépins physiques.