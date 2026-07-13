En atteignant les demi-finales de la Coupe du monde 2022, la sélection marocaine a écrit une page d’histoire. Les Lions de l’Atlas sont devenus la première équipe arabe et africaine à ce stade de la compétition, déclenchant des célébrations massives au Maroc et dans tout le monde arabe.

À peine quatre ans plus tard, le Maroc a réaffirmé sa place parmi l’élite mondiale en atteignant les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, un nouvel exploit qui consolide son statut de référence continentale.

Pourtant, la scène fut bien différente en Égypte : le retour des Pharaons des États-Unis, après leur élimination en huitièmes de finale, a déclenché d’immenses célébrations et un accueil officiel et populaire hors du commun, alors que, sur le papier, cette performance ne rivalise pas avec celle des Lions de l’Atlas et reste inférieure à d’autres prestations africaines passées.

Dans les lignes qui suivent, nous mettrons en lumière cette situation paradoxale.