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Comme s’ils avaient remporté la Coupe du monde… Pourquoi l’Égypte a-t-elle davantage célébré cette victoire, alors que l’exploit du Maroc était plus grand ?

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Analysis
Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
Australie vs Égypte
Australie
France vs Maroc
France
Maroc
Suisse vs Algérie
Suisse
Algérie
M. Salah
M. Salah
H. Hassan
Argentine
Égypte
É.-U.
Australie
France
Maroc
Suisse
Algérie
Canada
Palestine

Lecture et analyse des raisons de la joie débordante des Égyptiens face à leur participation mondiale

En atteignant les demi-finales de la Coupe du monde 2022, la sélection marocaine a écrit une page d’histoire. Les Lions de l’Atlas sont devenus la première équipe arabe et africaine à ce stade de la compétition, déclenchant des célébrations massives au Maroc et dans tout le monde arabe.

À peine quatre ans plus tard, le Maroc a réaffirmé sa place parmi l’élite mondiale en atteignant les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, un nouvel exploit qui consolide son statut de référence continentale.

Pourtant, la scène fut bien différente en Égypte : le retour des Pharaons des États-Unis, après leur élimination en huitièmes de finale, a déclenché d’immenses célébrations et un accueil officiel et populaire hors du commun, alors que, sur le papier, cette performance ne rivalise pas avec celle des Lions de l’Atlas et reste inférieure à d’autres prestations africaines passées.

Dans les lignes qui suivent, nous mettrons en lumière cette situation paradoxale.

  • La victoire, à elle seule, ne suffit pas à expliquer l’ampleur de la célébration.

    Sur le plan statistique, le Maroc demeure la nation arabe et africaine ayant signé la meilleure performance de l’histoire de la Coupe du monde : demi-finale en 2022, puis quart de finale lors de l’édition suivante.

    Le Ghana, le Cameroun et le Sénégal ont également atteint ce stade de la compétition, tandis que l’Algérie s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2014 et a livré l’un des matchs les plus passionnants face à l’Allemagne, qui a remporté le titre par la suite.

    Dans ce contexte, le fait que l’Égypte ait atteint les huitièmes de finale ne lui confère pas le meilleur résultat arabe ou africain de l’histoire de la compétition. Par conséquent, l’interprétation des célébrations égyptiennes ne doit pas se fonder uniquement sur le classement de cette performance, mais aussi sur des circonstances particulières qui ont conféré à cette participation une valeur exceptionnelle aux yeux des Égyptiens.

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  • Briser la spirale négative

    La première raison est historique : après de longues années d’absence ou d’éliminations précoces, la sélection égyptienne a franchi un cap en Coupe du monde. Les « Pharaons » ont pour la première fois dépassé la phase de groupes puis atteint les huitièmes de finale, réalisant ainsi leur meilleure performance en Coupe du monde.

    C’est précisément ce qui distingue l’expérience égyptienne de la marocaine.

    Le Maroc, lui, s’est qualifié pour la Coupe du monde 2026 en s’appuyant sur un héritage historique forgé au Qatar, et son public est désormais convaincu que sa sélection peut rivaliser avec les plus grandes nations.

    En Égypte, cet exploit est intervenu après des décennies de déception ; il a donc été vécu comme un moment historique qui a davantage transformé le regard des Égyptiens sur leur équipe nationale qu’il n’a modifié leur classement dans les annales de la Coupe du monde.

  • La rencontre face à l’Argentine

    La fierté ne s'est pas limitée à la qualification pour les huitièmes de finale ; elle a aussi tenu à la manière dont les Pharaons ont quitté la compétition.

    Face à l’Argentine, les Pharaons menaient de deux buts et avaient mis l’un des principaux favoris au titre au bord de l’élimination, avant que Lionel Messi et ses coéquipiers ne parviennent à renverser la situation et à s’imposer 3-2 au terme d’un match haletant.

    Cette performance a prouvé que les Pharaons n’étaient pas de simples outsiders, mais une formation capable de viser plus haut.

    Pour nombre d’observateurs, cette défaite n’a donc pas marqué une simple élimination face à un adversaire de taille, mais l’arrêt prématuré d’une belle aventure.

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  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bien plus qu’un simple entraîneur

    La participation de l’Égypte a pris une dimension supplémentaire grâce à la personnalité de son sélectionneur, Hossam Hassan. Ce dernier s’est illustré à plusieurs reprises en brandissant le drapeau palestinien après la victoire contre l’Australie, et par ses déclarations répétées en faveur de Gaza.

    Ces prises de position ont conféré à l’équipe nationale une dimension qui, aux yeux d’une large partie du public, a dépassé le cadre sportif, transformant ses performances en un symbole national et humanitaire et renforçant ainsi le soutien populaire dont elle a bénéficié tout au long de la compétition.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images

    Cette Coupe du monde a redoré l’image de Mohamed Salah.

    Ce tournoi a marqué un tournant dans la carrière internationale de Mohamed Salah. Malgré son éclatant parcours à Liverpool, le capitaine des Pharaons était encore critiqué pour son manque de titres avec l’Égypte, après deux finales perdues de la Coupe d’Afrique des nations et la non-qualification au Mondial 2022.

    L’édition 2026 a toutefois marqué un tournant : sous sa conduite, les Pharaons ont réalisé leur meilleur parcours continental, inscrivant son nom en lettres dorées et le consacrant enfin comme le capitaine capable d’écrire un chapitre majeur avec le maillot national.

  • Un sentiment d’injustice

    Le sentiment, largement partagé au sein du public, que la rencontre face à l’Argentine avait été influencée par des décisions arbitrales favorables aux « danseurs de tango » a resserré les rangs autour de l’équipe nationale.

    Cette impression a été renforcée par les déclarations de Hossam Hassan et de plusieurs joueurs, par la plainte officielle déposée par la Fédération égyptienne de football, ainsi que par le tollé médiatique et les réactions massives sur les réseaux sociaux et à la télévision.

    Cette situation éclaire les réactions du public : nombre de supporters estiment que les Pharaons méritaient de poursuivre leur parcours, ce qui a renforcé l’empathie envers les joueurs et le staff technique.

  • La cérémonie officielle a célébré « l’image des héros ».

    Les célébrations officielles ont rehaussé l’événement : le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a reçu la délégation de l’équipe nationale, les joueurs et le staff technique ont été distingués, et certains ont reçu des cadeaux de grande valeur de différentes instances, témoignant de la reconnaissance pour une participation historique qui a redonné ses lettres de noblesse au football égyptien.

    Si certaines sélections arabes ou africaines ont certes réalisé de meilleurs résultats en Coupe du monde, le contexte égyptien souligne une conviction : la valeur d’un exploit ne se limite pas au stade atteint, mais s’évalue aussi à l’aune de son retentissement social.

  • Les célébrations étaient-elles exagérées ?

    Certains observateurs estiment que l’ampleur des célébrations a dépassé la valeur de l’exploit sportif, rappelant que le Maroc a atteint les demi-finales puis les quarts de finale, que le Ghana, le Cameroun et le Sénégal ont atteint les quarts de finale, et que l’Algérie a réalisé une participation historique au Mondial 2014, sans susciter un engouement comparable.

    En revanche, les partisans de l’équipe égyptienne pourraient rétorquer que chaque parcours a son propre contexte, et que ce que le public a vécu n’était pas simplement la célébration d’une qualification pour les huitièmes de finale, mais bien le franchissement d’un cap historique, ainsi qu’une performance qui a convaincu les Égyptiens que leur équipe était désormais capable de tenir tête aux plus grandes nations du monde, sans oublier la popularité acquise par l’équipe tout au long du tournoi, sans oublier la conviction largement partagée que l’aventure aurait dû continuer.

  • Le plus grand succès du Maroc… mais

    Les résultats de la Coupe du monde 2026 ne propulseront peut-être pas l’Égypte au panthéon des exploits africains, et la campagne du Maroc au Qatar restera sans doute le temps fort du football arabe, mais le football ne se résume pas toujours au classement des équipes dans les annales de la compétition.

    Parfois, l’impact d’un exploit au sein du pays dépasse les simples statistiques.

    C’est pourquoi la réaction des Égyptiens n’a pas seulement célébré une qualification en huitièmes de finale ; elle a surtout marqué l’instant où des millions de supporters ont senti que leur équipe nationale brisait enfin les chaînes du passé, retrouvait la confiance nécessaire pour rivaliser avec les cadors et ouvrait la voie à des ambitions qui, jusqu’alors, semblaient relever davantage du rêve que de la réalité.

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