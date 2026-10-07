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« Comme perdre John Terry ou Gianfranco Zola » : l’importance de Moises Caicedo pour Chelsea mise en avant alors que Frank Leboeuf se demande s’il faut un remplaçant pour Enzo Fernandez à 125 M£
Caicedo n’a joué que 14 minutes cette saison
Cette unique apparition a eu lieu contre son ancien club de Brighton le 30 août. Après avoir manqué le début de saison en raison d’un léger pépin physique, le joueur de 24 ans est entré en jeu face à Brighton alors que plus d’une heure de cette rencontre avait déjà été disputée.
Il s’est retrouvé à quitter péniblement la pelouse avant le coup de sifflet final de cette rencontre de Premier League, son corps l’ayant à nouveau lâché. Un problème au mollet l’écarte des terrains depuis plus d’un mois et lui a fait manquer quatre matches toutes compétitions confondues.
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Terry et Zola étaient des figures talismaniques de Chelsea
Chelsea n’a pris qu’un seul point sur les neuf possibles sans Caicedo à sa disposition et a glissé à la 10e place du classement, alors que le club était présenté comme un potentiel prétendant au titre avant même le coup d’envoi de cette saison.
Le récupérateur sud-américain n’a joué aucun rôle avec sa sélection lors de la dernière trêve internationale, aucun risque n’ayant été pris concernant sa condition physique, et pourrait réintégrer les options de Chelsea pour la réception de Bournemouth samedi.
Xabi Alonso espère que ce sera le cas, la valeur de Caicedo étant comparée à celle d’un ancien capitaine emblématique et d’un légendaire meneur de jeu italien par un homme qui a autrefois joué aux côtés de ces deux chouchous des supporters.
Chelsea a-t-il besoin d’un autre milieu de terrain après la vente de Fernandez ?
Interrogé sur la nécessité, pour Chelsea, d’ajouter un joueur supplémentaire dans l’entrejeu après la perte d’Enzo Fernandez au profit de Manchester City lors du mercato estival, l’ancien défenseur des Blues et champion du monde Leboeuf, qui s’exprimait en association avec Mr Gamble, a déclaré à GOAL : « C’est une très bonne question. Je pense qu’il reste encore beaucoup de travail à faire au milieu de terrain et derrière à cause de la tactique de Xabi Alonso quand il veut jouer à trois derrière.
« Je ne pense pas que cela fonctionne vraiment pour le moment. Au milieu de terrain, il est difficile de porter un jugement parce que vous n’avez pas Caicedo. Pour moi, Caicedo était l’homme clé, au-dessus d’Enzo Fernandez, et quand vous n’avez pas votre joueur principal, c’est comme quand il vous manquait John Terry, Frank Lampard ou Didier Drogba, ou pour nous quand il manquait Zola, c’était une équipe différente.
« Quand vous n’avez pas Caicedo, il est difficile de juger Chelsea. Chelsea souffre en ce moment parce que l’équipe n’est pas assez solide au milieu de terrain, ça c’est sûr.
« Quand Caicedo reviendra, il pourra jouer avec [Romeo] Lavia ou [Reece] James. Le problème, c’est que si Caicedo est blessé et que Lavia l’est aussi la plupart du temps, il est difficile de construire quelque chose de solide. Ce qui était bien auparavant avec Fernandez et Caicedo, c’est qu’ils étaient capables de disputer au moins 40 matches par an. C’est là-dessus qu’il faut travailler.
« Encore une fois, je ne veux pas faire de déclaration définitive et dire qu’ils doivent acheter quelqu’un avant de voir comment cela fonctionne avec Caicedo au milieu de terrain, parce que ce serait un grand changement.
« Nous sommes contents de ce qui se passe offensivement avec Chelsea en ce moment, et nous voyons clairement que quelque chose doit être fait au milieu de terrain et derrière, mais il est difficile de dire de manière définitive qu’il leur faut un joueur.
« Pour l’instant, je ne peux pas dire cela alors que Caicedo est encore dans le vestiaire ou sur le banc. Vous avez déjà Lavia, [Valentin] Barco et James. Mais ces joueurs doivent être en forme. C’est ça, le problème. »
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Chelsea travaille toujours pour colmater ses brèches défensives
Chelsea a parfois été contraint de faire preuve de créativité dans ses choix au milieu de terrain, avec le capitaine du club James et l’autre latéral Malo Gusto repositionnés dans des rôles plus axiaux. Le retour de Caicedo apportera davantage de dynamisme dans ce secteur du terrain.
Chelsea doit trouver un déclic quelque part, après avoir assemblé un redoutable secteur offensif, tandis que les largesses défensives n’ont pas encore été corrigées malgré le recrutement de l’énigmatique gardien argentin Emi Martinez.
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