Interrogé sur la nécessité, pour Chelsea, d’ajouter un joueur supplémentaire dans l’entrejeu après la perte d’Enzo Fernandez au profit de Manchester City lors du mercato estival, l’ancien défenseur des Blues et champion du monde Leboeuf, qui s’exprimait en association avec Mr Gamble, a déclaré à GOAL : « C’est une très bonne question. Je pense qu’il reste encore beaucoup de travail à faire au milieu de terrain et derrière à cause de la tactique de Xabi Alonso quand il veut jouer à trois derrière.

« Je ne pense pas que cela fonctionne vraiment pour le moment. Au milieu de terrain, il est difficile de porter un jugement parce que vous n’avez pas Caicedo. Pour moi, Caicedo était l’homme clé, au-dessus d’Enzo Fernandez, et quand vous n’avez pas votre joueur principal, c’est comme quand il vous manquait John Terry, Frank Lampard ou Didier Drogba, ou pour nous quand il manquait Zola, c’était une équipe différente.

« Quand vous n’avez pas Caicedo, il est difficile de juger Chelsea. Chelsea souffre en ce moment parce que l’équipe n’est pas assez solide au milieu de terrain, ça c’est sûr.

« Quand Caicedo reviendra, il pourra jouer avec [Romeo] Lavia ou [Reece] James. Le problème, c’est que si Caicedo est blessé et que Lavia l’est aussi la plupart du temps, il est difficile de construire quelque chose de solide. Ce qui était bien auparavant avec Fernandez et Caicedo, c’est qu’ils étaient capables de disputer au moins 40 matches par an. C’est là-dessus qu’il faut travailler.

« Encore une fois, je ne veux pas faire de déclaration définitive et dire qu’ils doivent acheter quelqu’un avant de voir comment cela fonctionne avec Caicedo au milieu de terrain, parce que ce serait un grand changement.

« Nous sommes contents de ce qui se passe offensivement avec Chelsea en ce moment, et nous voyons clairement que quelque chose doit être fait au milieu de terrain et derrière, mais il est difficile de dire de manière définitive qu’il leur faut un joueur.

« Pour l’instant, je ne peux pas dire cela alors que Caicedo est encore dans le vestiaire ou sur le banc. Vous avez déjà Lavia, [Valentin] Barco et James. Mais ces joueurs doivent être en forme. C’est ça, le problème. »