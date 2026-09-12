Gattuso n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de l’environnement entourant la Lazio après le spectaculaire match nul 2-2 de samedi contre l’AC Milan. Si le bus de l’équipe a été accueilli par des ultras passionnés au centre d’entraînement de Formello, les supporters ont refusé d’entrer dans le stade, laissant le mythique Stadio Olimpico sonner creux.

Le boycott en cours contre le propriétaire Claudio Lotito a fait que de larges sections des tribunes locales sont restées vides, donnant souvent l’impression d’un match à l’extérieur pour les hôtes en raison de la présence vocale des supporters milanais ayant fait le déplacement.

S’exprimant au micro de DAZN après le coup de sifflet final, l’ancien entraîneur de Naples et de Milan a affiché sans détour sa déception face au manque de soutien dans les tribunes. Gattuso, connu pour son tempérament de feu et son recours à la motivation émotionnelle, a reconnu que la situation actuelle est intenable pour un club du standing de la Lazio. « Nous pouvons faire peu de chose concernant la situation dans les tribunes. S’ils sont venus à notre rencontre à Formello, c’est grâce aux gars. Nous devons continuer à être sérieux et à livrer des performances dignes. Voir un stade sans supporters, pour moi, ce n’est pas du football. »