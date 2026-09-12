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« Comme pendant la période du Covid » : Gennaro Gattuso fulmine contre le stade vide de la Lazio en pleine grève des supporters
Problèmes d’ambiance à l’Olimpico
Gattuso n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de l’environnement entourant la Lazio après le spectaculaire match nul 2-2 de samedi contre l’AC Milan. Si le bus de l’équipe a été accueilli par des ultras passionnés au centre d’entraînement de Formello, les supporters ont refusé d’entrer dans le stade, laissant le mythique Stadio Olimpico sonner creux.
Le boycott en cours contre le propriétaire Claudio Lotito a fait que de larges sections des tribunes locales sont restées vides, donnant souvent l’impression d’un match à l’extérieur pour les hôtes en raison de la présence vocale des supporters milanais ayant fait le déplacement.
S’exprimant au micro de DAZN après le coup de sifflet final, l’ancien entraîneur de Naples et de Milan a affiché sans détour sa déception face au manque de soutien dans les tribunes. Gattuso, connu pour son tempérament de feu et son recours à la motivation émotionnelle, a reconnu que la situation actuelle est intenable pour un club du standing de la Lazio. « Nous pouvons faire peu de chose concernant la situation dans les tribunes. S’ils sont venus à notre rencontre à Formello, c’est grâce aux gars. Nous devons continuer à être sérieux et à livrer des performances dignes. Voir un stade sans supporters, pour moi, ce n’est pas du football. »
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Comparaisons avec le Covid-19 et absence des supporters
L'absence de bruit était particulièrement frappante pour Gattuso, lui qui portait notoirement son cœur sur la main durant sa carrière de joueur. Il a établi un parallèle saisissant entre la contestation actuelle et la pandémie mondiale, qui avait contraint le football à se jouer à huis clos ou avec des jauges très limitées.
Le technicien italien a souligné qu'un stade plein aurait pu fournir l'énergie nécessaire pour aller chercher les trois points. « Ce n'est pas facile de jouer ici, on se croirait à l'époque du COVID avec une capacité à 20-30 %. Les supporters nous manquent terriblement. Jouer ici avec 50 000 personnes qui nous poussent, ils nous manquent énormément », a-t-il expliqué.
L'entraîneur a ensuite insisté sur son lien émotionnel avec le jeu en conférence de presse, déclarant que, pour lui, le football sans supporters, c'est nul, et soulignant que l'essence de ce sport réside dans la possibilité de célébrer sous la tribune avec les supporters.
Un match en deux temps
Sur le terrain, la Lazio semblait filer vers un début de campagne de Serie A historique. Des buts de Matteo Cancellieri et Tijjani Noslin avaient permis à l’équipe hôte de mener 2-0 à la pause, et le club était tout proche d’enchaîner quatre victoires lors de ses quatre premiers matches pour la première fois de son histoire. Cependant, la dynamique a radicalement changé en seconde période.
Revenant sur le changement tactique intervenu pendant le match, Gattuso a reconnu que son équipe avait souffert une fois que Milan avait haussé son intensité. « En seconde période, ils sont revenus avec leur qualité. Jouer comme nous voulons le faire pendant 90 minutes, c’est difficile, nous avons reculé au début de la seconde période et nous avons souffert. C’est aussi compréhensible parce que nous avons encaissé deux buts que je qualifierais de frappes exceptionnelles. Nous avons aussi été bons en ne prenant pas une correction, le sentiment était que nous aurions pu en encaisser deux autres », a-t-il reconnu.
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Croissance et flexibilité technique
Malgré la déception du match nul, Gattuso a retenu plusieurs points positifs de la performance, notamment dans la manière dont son équipe a réagi face à l’adversité. L’entraîneur n’a pas tardé à saluer le travail et la discipline de ses joueurs, laissant entendre que les bases qu’il est en train de construire sont similaires à celles qu’il a laissées dans ses précédents clubs.
Un joueur qui continue d’impressionner sous les ordres de Gattuso est Albert Gudmundsson. L’international islandais a été utilisé dans un rôle hybride contre Milan, mettant en avant la polyvalence tactique que l’entraîneur apprécie particulièrement. « Il peut jouer sur un côté, en faux numéro neuf, ou comme il l’a fait aujourd’hui. Il a de la qualité et peut jouer partout, cela dépend aussi du match auquel nous faisons face », a noté Gattuso.
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