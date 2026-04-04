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« Comme n'importe quel autre travail » : Kevin De Bruyne, l'ancienne star de Manchester City qui évolue désormais à Naples, laisse entendre qu'il s'est désintéressé du football « après 30 ans »
Je ne suis plus passionné par ce jeu
De Bruyne s'est confié sur l'évolution de sa relation avec le football, laissant entendre que la flamme initiale qu'il ressentait dans sa jeunesse s'est inévitablement éteinte. Après avoir passé des années au plus haut niveau du football européen avec Manchester City avant de s'installer en Italie, le milieu de terrain estime qu'il est tout à fait naturel que son enthousiasme évolue alors qu'il aborde la fin de sa carrière. Aujourd'hui meneur de jeu du Napoli en Serie A, le Belge a comparé le football professionnel à n'importe quelle autre carrière où l'intérêt peut fluctuer au fil du temps.
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« Je ne crois pas que j'aime encore le football »
Lorsqu'on lui a demandé s'il aimait toujours autant ce sport qu'à ses débuts, De Bruyne a livré une analyse étonnamment franche de sa motivation actuelle. « Je ne pense pas que j'aime encore le football autant qu'au début », a déclaré De Bruyne à la Gazzetta dello Sport. « Mais j'imagine que c'est normal après 30 ans. Il arrive parfois qu'on perde un peu d'intérêt, comme dans n'importe quel métier, je suppose. Je ne sais pas non plus ce que je vais faire après ma carrière. Je veux d'abord profiter de ma famille, car elle a fait beaucoup de sacrifices. »
La vie sous la houlette de Conte à Naples
Le milieu de terrain chevronné a également évoqué les exigences physiques liées au fait de jouer sous les ordres d’Antonio Conte. Depuis son arrivée à Naples, De Bruyne a dû s’adapter aux séances d’entraînement réputées pour leur rigueur et à la discipline tactique imposées par l’entraîneur italien. Malgré cette intensité, De Bruyne a insisté sur le fait qu’il s’était bien adapté à la vie dans le sud de l’Italie après avoir passé dix ans en Premier League. « Je voulais continuer à jouer à un haut niveau et Naples m'offrait cette possibilité. C'était donc le meilleur choix pour tout le monde. Je dois essayer d'être heureux dans mon travail et dans ma vie. Ça n'a pas été facile de changer après dix ans à Manchester, mais maintenant que nous nous sommes adaptés, tout va bien. Et nous sommes tous heureux », a-t-il déclaré.
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Projets d'avenir et retraite
Même si sa passion pour le football semble se transformer en obligation professionnelle, De Bruyne n'est pas encore prêt à raccrocher les crampons. Il reste fidèle à son contrat au stade Diego Armando Maradona, même s'il a admis que son avenir après sa carrière de joueur restait une page blanche. « Naples pourrait-il être mon dernier club ? Je ne sais pas, je n'y pense pas pour l'instant. Je pense pouvoir encore jouer quelques années, puis quand mon corps me dira d’arrêter, je le ferai. Mais pour l’instant, je me sens bien. »