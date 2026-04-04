« Comme n'importe quel autre travail » : Kevin De Bruyne, l'ancienne star de Manchester City qui évolue désormais à Naples, laisse entendre qu'il s'est désintéressé du football « après 30 ans »

Le milieu de terrain chevronné a également évoqué les exigences physiques liées au fait de jouer sous les ordres d’Antonio Conte. Depuis son arrivée à Naples, De Bruyne a dû s’adapter aux séances d’entraînement réputées pour leur rigueur et à la discipline tactique imposées par l’entraîneur italien. Malgré cette intensité, De Bruyne a insisté sur le fait qu’il s’était bien adapté à la vie dans le sud de l’Italie après avoir passé dix ans en Premier League. « Je voulais continuer à jouer à un haut niveau et Naples m'offrait cette possibilité. C'était donc le meilleur choix pour tout le monde. Je dois essayer d'être heureux dans mon travail et dans ma vie. Ça n'a pas été facile de changer après dix ans à Manchester, mais maintenant que nous nous sommes adaptés, tout va bien. Et nous sommes tous heureux », a-t-il déclaré.