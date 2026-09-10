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Alvino Hanafi

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« Comme le Barça ! » : Ronald Araujo réagit après une passe décisive en talonnade magnifique à l'origine de la remontée de Liverpool

Liverpool
Ligue des Champions
R. Araujo

Ronald Araujo a affiché sa joie après sa jolie passe décisive en talonnade, qui a aidé Liverpool à s’imposer 2-1 en Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid. Le défenseur uruguayen est revenu sur ses premières semaines à Anfield, comparant l’immense stature du club et les attentes qui l’entourent à celles du FC Barcelone.

  • La talonnade d'Araujo lance la remontée de Liverpool

    Ronald Araujo a joué un rôle clé lorsque Liverpool a lancé sa campagne de Ligue des champions par une victoire 2-1 après avoir été mené contre l'Atletico Madrid à Anfield. Liverpool a été mené après le but de Marcos Llorente à la 17e minute, avant de réagir fermement à domicile.

    La dynamique a changé lorsque Jan Oblak a repoussé Bradley Barcola, avant qu'Araujo ne dévie astucieusement le ballon mal repoussé dans la course de Dominik Szoboszlai pour une égalisation à bout portant.

    Alexis Mac Allister a ensuite inscrit le but de la victoire en seconde période pour offrir à l'entraîneur Andoni Iraola des débuts victorieux dans la phase de ligue européenne.

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    Le défenseur revient sur une passe décisive cruciale

    S'exprimant après le match au micro de Movistar, Araujo est revenu sur la vision instinctive qui a guidé son intervention décisive. Le défenseur a reconnu qu'une part de réussite était entrée en jeu, sa talonnade ayant trouvé sa cible au milieu d'une surface bondée.

    Il a souligné sa satisfaction d'avoir contribué directement à un résultat européen aussi important pour son nouveau club.

    « C'était une belle frappe, une bonne opportunité dans la surface, a déclaré Araujo. J'ai eu de la chance que ça passe entre les défenseurs centraux. Je suis très heureux et très satisfait de pouvoir aider l'équipe. »

  • L’Uruguayen compare Liverpool aux standards du Barça

    En revenant sur son adaptation au football anglais, Araujo a établi un parallèle direct entre Liverpool et son ancien club, le FC Barcelone. Le défenseur central a reconnu la pression incessante qui accompagne le fait de représenter les institutions d'élite du football européen.

    Il a réitéré sa volonté de s'affirmer avec sa propre identité tout en répondant aux exigences fixées par Iraola et le public d'Anfield.

    « C'est une grande équipe comme le Barça, a noté Araujo. Il faut donner le meilleur de soi-même et les attentes sont élevées. Je suis heureux et je travaille dur. J'ai hâte de tout donner et d'être moi-même. »

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    Liverpool veut entretenir sa dynamique avant son voyage en Autriche

    Araujo a salué la discipline tactique de Liverpool, qui a su venir à bout d’un Atlético de Madrid résistant pour prendre les trois points.

    Cette victoire donne un élan précoce aux hommes d’Iraola au moment d’entamer leur parcours européen sous le nouveau format de la compétition.

    Liverpool va désormais se reconcentrer sur ses échéances nationales avant de se rendre en Autriche pour affronter le LASK lors de son prochain match de Ligue des champions.

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