Ronald Araujo a joué un rôle clé lorsque Liverpool a lancé sa campagne de Ligue des champions par une victoire 2-1 après avoir été mené contre l'Atletico Madrid à Anfield. Liverpool a été mené après le but de Marcos Llorente à la 17e minute, avant de réagir fermement à domicile.

La dynamique a changé lorsque Jan Oblak a repoussé Bradley Barcola, avant qu'Araujo ne dévie astucieusement le ballon mal repoussé dans la course de Dominik Szoboszlai pour une égalisation à bout portant.

Alexis Mac Allister a ensuite inscrit le but de la victoire en seconde période pour offrir à l'entraîneur Andoni Iraola des débuts victorieux dans la phase de ligue européenne.