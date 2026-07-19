Comme, l’enchère s’ouvre en Premier League pour Martin Baturina : Aston Villa, Manchester et même le Tottenham de De Zerbi s’y intéressent. Quelle est sa valeur sur le marché ?

« S’il y a une offre, nous sommes prêts à l’écouter. Si elle nous convient, nous l’acceptons ; sinon, nous la refusons sans hésiter. L’été dernier, nous avons renvoyé à l’expéditeur une offre de 60 millions pour Assane Diao, je ne peux pas dire de qui elle provenait. Et cet hiver, une autre de 40 millions pour Jayden Addai. » Mirwan Suwarso, président du Como, a les idées claires sur la manière dont le projet du club lombard, fraîchement qualifié pour la première fois de son histoire en Ligue des champions, doit se développer.





Des investissements sont nécessaires pour grandir, tout en s’appuyant sur l’augmentation des recettes issues de la participation aux compétitions européennes et sur la rénovation du stade « Sinigaglia » afin de le rendre plus fonctionnel et de générer de nouvelles sources de revenus. Dans le même temps, le club ne peut ignorer le marché des transferts, presque indispensable pour rester compétitif et viable dans l’écosystème particulier du football italien.