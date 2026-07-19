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Baturina ComoGetty Images

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Comme, l’enchère s’ouvre en Premier League pour Martin Baturina : Aston Villa, Manchester et même le Tottenham de De Zerbi s’y intéressent. Quelle est sa valeur sur le marché ?

Como
M. Baturina

Le joyau croate est dans le viseur des clubs anglais, mais Fabregas ne fait aucune concession.

« S’il y a une offre, nous sommes prêts à l’écouter. Si elle nous convient, nous l’acceptons ; sinon, nous la refusons sans hésiter. L’été dernier, nous avons renvoyé à l’expéditeur une offre de 60 millions pour Assane Diao, je ne peux pas dire de qui elle provenait. Et cet hiver, une autre de 40 millions pour Jayden Addai. » Mirwan Suwarso, président du Como, a les idées claires sur la manière dont le projet du club lombard, fraîchement qualifié pour la première fois de son histoire en Ligue des champions, doit se développer.


Des investissements sont nécessaires pour grandir, tout en s’appuyant sur l’augmentation des recettes issues de la participation aux compétitions européennes et sur la rénovation du stade « Sinigaglia » afin de le rendre plus fonctionnel et de générer de nouvelles sources de revenus. Dans le même temps, le club ne peut ignorer le marché des transferts, presque indispensable pour rester compétitif et viable dans l’écosystème particulier du football italien.

  • Bijou de Baturina

    Dans cette optique, il est naturel et inévitable que le Como ait misé ces dernières saisons sur ces jeunes talents, que l’entraîneur Cesc Fàbregas a su mettre en valeur au sein de son système de jeu résolument tourné vers l’attaque et vers un football moderne et spectaculaire. Parmi eux figure également Martin Baturina, qui revient d’une expérience formatrice lors de la Coupe du monde (4 matchs, 1 but) après avoir déjà laissé entrevoir son immense potentiel, d’abord en Ligue des champions sous le maillot du Dinamo Zagreb, puis dans un championnat aussi exigeant que la Serie A, où il est devenu, aux côtés de Nico Paz, un pilier de la course à la quatrième place, grâce notamment à ses 6 buts et 3 passes décisives en 29 apparitions.

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  • TROIS CLUBS EN PÔLE POSITION

    Le Croate, né en 2003 et recruté l’été dernier pour un peu moins de 20 millions d’euros, s’est rapidement imposé comme l’un des joyaux de la collection de Fabregas. Son niveau de jeu a suffi à attirer les premières approches venues de l’étranger, et plus précisément de l’un des championnats les plus riches et les plus convoités : la Premier League. Aston Villa, Manchester United et même le Tottenham de Roberto De Zerbi ont braqué leurs projecteurs sur Baturina ces dernières semaines, multipliant les démarches sur le marché des transferts. Les Villans, déjà privés de Digne et Tielemans, se préparent àencaisser les fonds générés par le départ de Rogers et à réinvestir les près de 140 millions d’euros versés par Chelsea. Manchester United, qui a déjà recruté Tielemans et Andrey Santos, négocie aussi avec l’AS Rome pour Manu Koné. Enfin, Tottenham, qui n’a pas l’intention de s’arrêter après avoir déboursé environ 280 millions d’euros pour Van Hecke, Mateus Fernandes et Tonali, veut encore renforcer son effectif.

  • LE COMO VISE TRÈS HAUT

    Pour l’instant, le Como prend acte de l’intérêt que suscite Baturina dans le championnat le plus prestigieux et le plus compétitif au monde. Toutefois, comme le souligne le président Mirwan Suwarso, le club n’est pas enclin à le céder juste pour le plaisir de le faire. Toutefois, si des offres concrètes se matérialisent, elles seront étudiées avec attention ; mais, selon les informations qui filtrent des hautes sphères du club lombard, il faudrait une proposition irrésistible pour faire vaciller les frères Hartono, propriétaires du club. La presse anglaise estime qu’un chèque de 80 millions d’euros pourrait faire la différence.

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