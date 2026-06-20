Après deux défaites en autant de matchs dans le cadre de la Coupe du monde 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la Turquie est d’ores et déjà éliminée. Battue 2-0 par l’Australie puis 1-0 par le Paraguay, la sélection n’a pas inscrit le moindre but. La presse nationale, sévère, critique tant le collectif que certains joueurs.
Traduit par
« Comme Haïti ! » : la presse s’empare de « l’équipe la plus faible du tournoi » après l’élimination de la Turquie du Mondial
Hürriyet : « Pas de but, pas de point. Un adieu amer et une grande déception ! »
Fanatik : « Comme Haïti ! Éliminés sans marquer le moindre but – comme Haïti ! Nous subissons le destin de la formation la plus faible du tournoi. »
Söszu : « Après la défaite contre l’Australie, voici maintenant celle contre le Paraguay. C’est une véritable déception. Ça n’a pas marché. Nous sommes éliminés avant même le premier match de groupe. »
Habertürk : « L’aventure de la Turquie, de retour en Coupe du monde après 24 ans d’absence, a tourné court. Malgré un départ plein d’espoir, la sélection est déjà éliminée avant même la dernière journée. »
Turquie : « Un cauchemar ! »
« Mais qu'as-tu fait, Ugurcan Çakır ? » Le gardien turc sous le feu des critiques.
Takvim : « 2 matchs, 80 % de possession, 62 tirs, 0 but, 0 point : adieu ! »
« Notre équipe nationale, qui s’était rendue à la Coupe du monde 2026 avec de grands espoirs, a vécu un véritable cauchemar aux États-Unis. Les jeunes stars, qui n’ont marqué aucun but en deux matchs, plongent des millions de supporters dans un profond désarroi. »
Akşam : « Ugurcan Çakır, que t’est-il donc arrivé ? Tu as touché le fond lors de ces deux rencontres. »
Vatan : « Après le match contre le Paraguay, la Turquie se retrouve dans une situation déchirante ! Nous faisons nos adieux à la Coupe du monde avec zéro but et zéro point. »