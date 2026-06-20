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Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
SID

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« Comme Haïti ! » : la presse s’empare de « l’équipe la plus faible du tournoi » après l’élimination de la Turquie du Mondial

Turquie vs Paraguay
Turquie
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La Turquie a déçu lors de la Coupe du monde 2026 et a été éliminée dès le premier tour après seulement deux matchs. Voici un tour d’horizon des réactions de la presse nationale.

Après deux défaites en autant de matchs dans le cadre de la Coupe du monde 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la Turquie est d’ores et déjà éliminée. Battue 2-0 par l’Australie puis 1-0 par le Paraguay, la sélection n’a pas inscrit le moindre but. La presse nationale, sévère, critique tant le collectif que certains joueurs.

  • Hürriyet : « Pas de but, pas de point. Un adieu amer et une grande déception ! »

    Fanatik : « Comme Haïti ! Éliminés sans marquer le moindre but – comme Haïti ! Nous subissons le destin de la formation la plus faible du tournoi. »

    Söszu : « Après la défaite contre l’Australie, voici maintenant celle contre le Paraguay. C’est une véritable déception. Ça n’a pas marché. Nous sommes éliminés avant même le premier match de groupe. »

    Habertürk : « L’aventure de la Turquie, de retour en Coupe du monde après 24 ans d’absence, a tourné court. Malgré un départ plein d’espoir, la sélection est déjà éliminée avant même la dernière journée. »

    Turquie : « Un cauchemar ! »

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  • « Mais qu'as-tu fait, Ugurcan Çakır ? » Le gardien turc sous le feu des critiques.

    Takvim : « 2 matchs, 80 % de possession, 62 tirs, 0 but, 0 point : adieu ! »

    « Notre équipe nationale, qui s’était rendue à la Coupe du monde 2026 avec de grands espoirs, a vécu un véritable cauchemar aux États-Unis. Les jeunes stars, qui n’ont marqué aucun but en deux matchs, plongent des millions de supporters dans un profond désarroi. »

    Akşam : « Ugurcan Çakır, que t’est-il donc arrivé ? Tu as touché le fond lors de ces deux rencontres. »

    Vatan : « Après le match contre le Paraguay, la Turquie se retrouve dans une situation déchirante ! Nous faisons nos adieux à la Coupe du monde avec zéro but et zéro point. »

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