Hürriyet : « Pas de but, pas de point. Un adieu amer et une grande déception ! »

Fanatik : « Comme Haïti ! Éliminés sans marquer le moindre but – comme Haïti ! Nous subissons le destin de la formation la plus faible du tournoi. »

Söszu : « Après la défaite contre l’Australie, voici maintenant celle contre le Paraguay. C’est une véritable déception. Ça n’a pas marché. Nous sommes éliminés avant même le premier match de groupe. »

Habertürk : « L’aventure de la Turquie, de retour en Coupe du monde après 24 ans d’absence, a tourné court. Malgré un départ plein d’espoir, la sélection est déjà éliminée avant même la dernière journée. »

Turquie : « Un cauchemar ! »