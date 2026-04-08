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« Comme dans un film d'horreur » : la nouvelle blessure de Martin Ødegaard à Arsenal suscite de vives inquiétudes
Nouveaux soucis physiques pour le capitaine des Gunners
Odegaard a connu une saison en dents de scie, marquée par des problèmes physiques, ayant déjà manqué 121 jours et 23 matches avec les Gunners cette saison. Après une période d'absence suite à une blessure contractée en février lors du derby du nord de Londres contre Tottenham, il venait tout juste de faire son retour, disputant un match contre Southampton en FA Cup avant d'être titularisé à Lisbonne. Cependant, le joueur de 27 ans s'est blessé à la 70e minute contre le Sporting et a dû recevoir des soins médicaux avant d'être remplacé. Alors que Kai Havertz est entré en jeu pour le remplacer et a inscrit le but de la victoire à la 90e minute, la vue d'Odegaard se tenant la jambe a semé la panique dans son pays natal.
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Des images dignes d'un « film d'horreur » suscitent l'inquiétude
L'ancien défenseur norvégien Jesper Mathisen, s'adressant à TV2, a fait part de son inquiétude après avoir regardé la retransmission, en pensant à la prochaine campagne de son pays en Coupe du monde. « Ce sont des images effrayantes. C'est comme regarder un film d'horreur. Un cauchemar. Il ne s'est pas assis sans raison. Cela aurait été une grosse perte tant pour Arsenal que pour la Norvège s'il avait dû à nouveau se blesser », a expliqué Mathisen.
Malgré cette crainte initiale, une lueur d'espoir est apparue lorsqu'Odegaard a été vu plus tard en train de célébrer avec ses coéquipiers après le coup de sifflet final. Néanmoins, avec cinq blessures distinctes enregistrées cette saison, la nature récurrente de ses problèmes physiques devient un sujet de préoccupation majeur pour l'équipe de Mikel Arteta alors qu'elle poursuit ses ambitions européennes et nationales.
Des inquiétudes croissantes concernant l'« usure »
Le manque de régularité d'Odegaard a conduit certains observateurs à se demander si le joueur de 27 ans commençait à souffrir des exigences physiques d'une carrière qui a débuté chez les professionnels alors qu'il n'avait que 15 ans.
L'ancien international norvégien Kjetil Rekdal fait partie de ceux qui pensent que les débuts précoces du milieu de terrain dans le football senior pourraient être un facteur. « Bien sûr, c'est inquiétant », a-t-il déclaré, selon SportWitness. « Cela pourrait signifier que l'usure commence à peser sur son corps. Peut-être n'aura-t-il pas une carrière aussi longue une fois la trentaine passée, contrairement à d'autres qui ont commencé le football senior plus tard. C'est peut-être de la malchance, mais il a connu beaucoup d'interruptions jusqu'à présent. Un joueur blessé ne peut rien apporter. Le plus important, c'est qu'il s'entraîne bien avant de rejouer des matchs. »
- AFP
Et maintenant ?
Si l'équipe a fait preuve de résilience pour s'imposer au Portugal, une nouvelle absence prolongée de son capitaine obligerait Arsenal à revoir sa stratégie alors que le club se prépare pour les prochains matchs de Premier League et le match retour décisif de Ligue des champions à l'Emirates Stadium. Reste à savoir si Odegaard sera de retour à temps pour le match des Gunners contre Bournemouth samedi.