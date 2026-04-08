« Comme dans un film d'horreur » : la nouvelle blessure de Martin Ødegaard à Arsenal suscite de vives inquiétudes

L'ancien défenseur norvégien Jesper Mathisen, s'adressant à TV2, a fait part de son inquiétude après avoir regardé la retransmission, en pensant à la prochaine campagne de son pays en Coupe du monde. « Ce sont des images effrayantes. C'est comme regarder un film d'horreur. Un cauchemar. Il ne s'est pas assis sans raison. Cela aurait été une grosse perte tant pour Arsenal que pour la Norvège s'il avait dû à nouveau se blesser », a expliqué Mathisen.

Malgré cette crainte initiale, une lueur d'espoir est apparue lorsqu'Odegaard a été vu plus tard en train de célébrer avec ses coéquipiers après le coup de sifflet final. Néanmoins, avec cinq blessures distinctes enregistrées cette saison, la nature récurrente de ses problèmes physiques devient un sujet de préoccupation majeur pour l'équipe de Mikel Arteta alors qu'elle poursuit ses ambitions européennes et nationales.