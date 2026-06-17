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« Comme d’habitude », l’Angleterre est avertie : elle n’a absolument AUCUNE CHANCE de remporter la Coupe du monde, selon Tomas Brolin, qui prédit l’élimination des Three Lions
Tomas Brolin a brisé les rêves de Coupe du monde de l'Angleterre.
À la veille du coup d’envoi, Brolin a écarté toute chance pour l’équipe de Tuchel, estimant que les attentes sont largement exagérées. L’Angleterre n’a remporté qu’un seul trophée majeur de son histoire : la Coupe du monde 1966.
S’exprimant sur Hajper, l’ancienne star a livré une analyse cinglante des Three Lions. L’attaquant légendaire s’est montré sans concession sur leur parcours potentiel dans le tournoi : « Comme d’habitude, je ne pense pas qu’ils aient la moindre chance sérieuse. Ce sont plutôt eux-mêmes, sur cette île, qui pensent qu’ils vont gagner. C’est ce qu’ils font depuis de nombreuses années et ils continuent sur cette lancée. Je ne suis pas anglais, donc je ne partage pas cet optimisme. Les quarts de finale, peut-être ; c’est selon moi le meilleur scénario pour les Three Lions », a-t-il tranché.
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Cristiano Ronaldo dispose encore de plusieurs années au plus haut niveau.
Au-delà de sa critique de l’équipe nationale anglaise, Brolin a fermement écarté l’idée selon laquelle Cristiano Ronaldo serait proche de la retraite. Bien qu’il ait lui-même quitté les terrains à 28 ans, l’icône suédoise estime que l’attaquant de 41 ans a encore de beaux jours devant lui après cette compétition. Pour le vétéran, l’essentiel est de conserver l’envie de jouer.
« Tant qu’on prend plaisir à jouer, l’âge importe peu : 28, 30 ou 40 ans, peu importe. Il suffit de continuer. Si l’on arrête, on ne retrouvera jamais cette passion. Il faut persévérer tant qu’on y prend plaisir. Personne d’autre ne peut décider pour soi. Mais tant qu’on apprécie soi-même, il faut continuer à jouer », a-t-il expliqué.
Michael Olise, pressenti pour remporter le Ballon d’Or
Enfin, la conversation a dérivé vers le prestigieux Ballon d’Or et les jeunes talents prêts à le remporter. Brolin estime que l’international français Michael Olise a une réelle chance de devancer des superstars telles que Kylian Mbappé et l’Espagnol Lamine Yamal s’il parvient à se démarquer de manière spectaculaire cet été.
« Si le Ballon d’Or doit couronner un joueur cette année, il ira très probablement à l’un de ces deux joueurs, actuellement sous les projecteurs. Toutefois, d’autres éléments pourraient émerger au sein des équipes qui brillent également durant l’été », a-t-il analysé.
« Nous avons vu Michael Olise marquer trois buts lors du dernier match avant la Coupe du monde. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui évoluent en Espagne : si Yamal ne se montre pas à la hauteur et ne marque pas ses buts – il a d’ailleurs probablement connu quelques problèmes de blessure –, alors d’autres peuvent émerger, même s’ils ne sont pas les plus décisifs. Mais si l’un d’entre eux remporte le titre, ce sera probablement Yamal ou Mbappé. »
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Quelle sera la prochaine étape pour les hommes de Tuchel ?
L'Angleterre a une grosse carte à jouer ce soir pour lancer sa campagne dans le groupe L. L'équipe de Tuchel entame le tournoi face à la Croatie, ce 17 juin. Elle défiera ensuite le Ghana le 23 juin, puis clôturera la phase de groupes contre le Panama le 27 juin. Une performance de haut rang est impérative pour les « Three Lions » s'ils veulent viser le sommet mondial.