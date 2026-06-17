« Comme d’habitude », l’Angleterre est avertie : elle n’a absolument AUCUNE CHANCE de remporter la Coupe du monde, selon Tomas Brolin, qui prédit l’élimination des Three Lions

À la veille du coup d’envoi, Brolin a écarté toute chance pour l’équipe de Tuchel, estimant que les attentes sont largement exagérées. L’Angleterre n’a remporté qu’un seul trophée majeur de son histoire : la Coupe du monde 1966.

S’exprimant sur Hajper, l’ancienne star a livré une analyse cinglante des Three Lions. L’attaquant légendaire s’est montré sans concession sur leur parcours potentiel dans le tournoi : « Comme d’habitude, je ne pense pas qu’ils aient la moindre chance sérieuse. Ce sont plutôt eux-mêmes, sur cette île, qui pensent qu’ils vont gagner. C’est ce qu’ils font depuis de nombreuses années et ils continuent sur cette lancée. Je ne suis pas anglais, donc je ne partage pas cet optimisme. Les quarts de finale, peut-être ; c’est selon moi le meilleur scénario pour les Three Lions », a-t-il tranché.