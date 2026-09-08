La direction du club a réaffirmé que son équipe médicale interne travaillera directement avec des spécialistes externes en oncologie afin de superviser le traitement à venir de la joueuse. Confirmant la nouvelle via un communiqué officiel du club, le club italien a annoncé : « Como 1907 peut confirmer que Roberta Picchi a reçu un diagnostic de cancer du sein à la suite d'une série d'examens médicaux.

« Roberta va maintenant commencer son traitement, soutenue tout au long de celui-ci par l'équipe médicale du club, qui travaillera en étroite collaboration avec les spécialistes chargés de sa prise en charge. Tout le monde à Como 1907 est aux côtés de Roberta et lui apportera, ainsi qu'à sa famille, tout le soutien dont elles auront besoin au cours des mois à venir. »