Nicolo Campo
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Comme 1907 fait preuve d’une classe incroyable en offrant à Roberta Picchi un nouveau contrat après son diagnostic de cancer du sein
Picchi a obtenu une prolongation de contrat
Como 1907 a confirmé que l’attaquante Picchi a reçu un diagnostic de cancer du sein à l’issue d’examens médicaux approfondis. Dans un remarquable élan de solidarité, le club a rapidement décidé de prolonger le contrat de l’avant-centre de 34 ans jusqu’à la fin de la saison 2027-2028. Cette décision lui permet de se consacrer pleinement à son traitement et à sa rééducation, sans la moindre incertitude concernant son avenir sportif.
Le club confirme son soutien indéfectible
La direction du club a réaffirmé que son équipe médicale interne travaillera directement avec des spécialistes externes en oncologie afin de superviser le traitement à venir de la joueuse. Confirmant la nouvelle via un communiqué officiel du club, le club italien a annoncé : « Como 1907 peut confirmer que Roberta Picchi a reçu un diagnostic de cancer du sein à la suite d'une série d'examens médicaux.
« Roberta va maintenant commencer son traitement, soutenue tout au long de celui-ci par l'équipe médicale du club, qui travaillera en étroite collaboration avec les spécialistes chargés de sa prise en charge. Tout le monde à Como 1907 est aux côtés de Roberta et lui apportera, ainsi qu'à sa famille, tout le soutien dont elles auront besoin au cours des mois à venir. »
L’engagement assure la tranquillité d’esprit
La prolongation de contrat souligne le profond engagement institutionnel du club de Côme à soutenir sa joueuse dans l’épreuve la plus difficile de sa vie en dehors des terrains. Le club a conclu son communiqué en confirmant cet accord de longue durée et en demandant le respect de la vie privée de l’attaquante : « Dans le cadre de cet engagement continu, le club a également prolongé le contrat de Roberta jusqu’à la fin de la saison 2027-2028. À ce stade, nous demandons que la vie privée de Roberta soit respectée pendant qu’elle se concentre sur son traitement et son rétablissement. »
- Getty Images Sport
Les tests de la campagne à venir sont concluants
Sur le terrain, l’équipe de Selena Mazzantini devra s’adapter à la vie sans son attaquante expérimentée lors de son déplacement sur le terrain de Brescia en Coppa Italia féminine le 20 septembre. Un autre test relevé l’attend une semaine plus tard, lorsque l’équipe lancera sa campagne de Serie A féminine 2026-2027 avec une affiche de prestige à domicile contre l’AC Milan au Centro Sportivo SNEF Lambrone. L’effectif cherchera à s’appuyer sur son unité collective pour bien démarrer, tout en dédiant ses efforts du début de saison au rétablissement de Picchi.
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