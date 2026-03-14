Côme, Suwarso : « L'avenir de Fabregas ? Il rejoindra un grand club européen. Mais avant cela, il choisira son successeur ici. »

Fabregas est toutefois également membre du Conseil de direction du club de footballde Côme, et c'est pourquoi Suwarso a déclaré qu'en cas de départ, l'Espagnol jouerait un rôle décisif dans le choix de son successeur : « Cela dit, j'espère que tant qu'il sera là, il nous aidera à mettre en place un plan de réussite également pour celui qui devra le remplacer. À mon avis, lorsqu'il partira, s'il venait à partir, c'est lui qui devrait choisir qui prendra sa place. Il devrait être impliqué dans ce choix. En tant que membre du Conseil du football, il devra nous aider à nommer le prochain entraîneur ».