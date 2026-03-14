L'une des révélations de ce championnat est sans aucun doute le Como de Fabregas qui, après une excellente saison l'année dernière, a répondu aux attentes en dirigeant son équipe de main de maître. Aujourd'hui, en effet, le club de la région de Côme est même en lice pour une place en Ligue des champions. Le nom de Fabregas continue d'ailleurs de faire beaucoup parler de lui parmi les grands clubs européens, à tel point que le président de Côme, Mirwan Suwarso, n'a pas caché que Cesc en entraînerait un à l'avenir.
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Côme, Suwarso : « L'avenir de Fabregas ? Il rejoindra un grand club européen. Mais avant cela, il choisira son successeur ici. »
UN AVENIR DANS UN GRAND CLUB
Voici ce qu'a déclaré le numéro un de Côme au micro de Rivista Undici : « Fabregas est vraiment très important pour nous, mais nous serions stupides de ne pas imaginer qu'un jour, il puisse rejoindre Arsenal, Barcelone ou Chelsea. S'il continue à gagner avec nous ou, en tout cas, à connaître le succès, même si je ne peux pas parler en son nom, je pense qu'ilpourrait avoir de plus grands rêves».
MAIS IL CHOISIRA D'ABORD L'ENTRAÎNEUR
Fabregas est toutefois également membre du Conseil de direction du club de footballde Côme, et c'est pourquoi Suwarso a déclaré qu'en cas de départ, l'Espagnol jouerait un rôle décisif dans le choix de son successeur : « Cela dit, j'espère que tant qu'il sera là, il nous aidera à mettre en place un plan de réussite également pour celui qui devra le remplacer. À mon avis, lorsqu'il partira, s'il venait à partir, c'est lui qui devrait choisir qui prendra sa place. Il devrait être impliqué dans ce choix. En tant que membre du Conseil du football, il devra nous aider à nommer le prochain entraîneur ».