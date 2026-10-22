« En réalité, le joueur que nous voulions recruter au départ était Petar Sucic. Oui, celui de l’Inter. Nous avions déjà trouvé un accord avec le Dinamo Zagreb pour son transfert. Je ne me souviens pas exactement de toutes les étapes à cette époque, mais nous avions un accord avec le club. Le problème, c’est que les commissions demandées par les agents étaient presque aussi élevées que le prix du transfert. Nous avons alors estimé que cela n’avait aucun sens de poursuivre.
Sucic est parti à l’Inter et nous avons eu l’occasion de recruter Baturina. En réalité, nous cherchions plutôt un joueur ayant le profil de Sucic, un numéro 8. Mais Baturina représentait une opportunité intéressante. Nous avons étudié les données, elles étaient toutes positives, et nous avons décidé d’aller de l’avant. »