« Baturina recruté grâce à Football Manager ? Non, ce n’est pas exactement ce qui s’est passé. En réalité, c’est Fabrizio Romano qui m’a parlé de Baturina. Un jour, il m’a dit : “Ça t’intéresse de découvrir ce joueur ?” Je lui ai répondu : “Qui est-ce ? Je ne le connais pas.” Il m’a expliqué qu’un agent souhaitait me rencontrer. Normalement, je ne rencontre pas les agents, mais j’ai demandé de qui il s’agissait. Quand j’ai entendu le nom de Baturina, il m’a semblé familier.

J’ai alors demandé à notre département d’analyse de données de l’étudier. Ils m’ont répondu : “Nous n’avons même pas besoin de regarder les chiffres, nous savons déjà qui c’est.” Mais j’ai insisté : “Vérifiez quand même.” Il jouait au Dinamo Zagreb et je voulais savoir s’il serait capable de s’adapter rapidement à la Serie A.