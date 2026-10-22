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Suwarso ComoGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Côme, Suwarso : « L’arrivée de Sucic était bouclée, mais les coûts n’en valaient pas la peine. Voici qui m’a conseillé Baturina »

Inter
Como
Dinamo Zagreb
M. Baturina
P. Sucic

Le président de Côme, Mirwan Suwarso, a accordé une interview au journaliste de LNS Hanif Thamrin, dans laquelle il a révélé plusieurs dessous du mercato concernant Côme, mais aussi l’Inter.

Les liens avec le Dinamo Zagreb sont notamment nombreux, avec le recrutement de Sucic laissé à l’Inter et le dossier Baturina, sur lequel Côme s’est activé grâce à une recommandation particulière.


  • BATURINA RECOMMANDÉ PAR ROMANO

    « Baturina recruté grâce à Football Manager ? Non, ce n’est pas exactement ce qui s’est passé. En réalité, c’est Fabrizio Romano qui m’a parlé de Baturina. Un jour, il m’a dit : “Ça t’intéresse de découvrir ce joueur ?” Je lui ai répondu : “Qui est-ce ? Je ne le connais pas.” Il m’a expliqué qu’un agent souhaitait me rencontrer. Normalement, je ne rencontre pas les agents, mais j’ai demandé de qui il s’agissait. Quand j’ai entendu le nom de Baturina, il m’a semblé familier.

    J’ai alors demandé à notre département d’analyse de données de l’étudier. Ils m’ont répondu : “Nous n’avons même pas besoin de regarder les chiffres, nous savons déjà qui c’est.” Mais j’ai insisté : “Vérifiez quand même.” Il jouait au Dinamo Zagreb et je voulais savoir s’il serait capable de s’adapter rapidement à la Serie A.

  • C’ÉTAIT FAIT POUR SUCIC, MAIS…

    « En réalité, le joueur que nous voulions recruter au départ était Petar Sucic. Oui, celui de l’Inter. Nous avions déjà trouvé un accord avec le Dinamo Zagreb pour son transfert. Je ne me souviens pas exactement de toutes les étapes à cette époque, mais nous avions un accord avec le club. Le problème, c’est que les commissions demandées par les agents étaient presque aussi élevées que le prix du transfert. Nous avons alors estimé que cela n’avait aucun sens de poursuivre.

    Sucic est parti à l’Inter et nous avons eu l’occasion de recruter Baturina. En réalité, nous cherchions plutôt un joueur ayant le profil de Sucic, un numéro 8. Mais Baturina représentait une opportunité intéressante. Nous avons étudié les données, elles étaient toutes positives, et nous avons décidé d’aller de l’avant. »

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