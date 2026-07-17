Le président du Como, Mirwan Suwarso, a accordé un entretien au quotidien La Stampa. Au menu : les projets de développement du club, rendus possibles par sa qualification pour la prochaine Ligue des champions, le futur chantier de rénovation du stade « Sinigaglia » et la place de plus en plus centrale de l’entraîneur Cesc Fàbregas.
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Côme, Suwarso : « Fabregas a refusé trois clubs italiens ces derniers mois, dont Naples. Aucun n'a connu une telle croissance que nous ; beaucoup d'équipes se sont ruinées pour remporter des trophées. »
FABREGAS RESTE AU CLUB
Suwarso s’est exprimé au sujet de l’entraîneur espagnol : « Plusieurs clubs se sont déjà renseignés à son sujet au cours des trois derniers mois, mais il a refusé. L’un d’eux était Naples, comme l’ont déjà indiqué certains journaux locaux. Les deux autres ? L’un est italien, je n’en dirai pas plus. » L’été dernier, le nom de Fabregas avait circulé pour prendre la succession de Simone Inzaghi sur le banc de l’Inter, poste qui échoit finalement à Cristian Chivu. L’actuel coach du Como avait même rencontré la direction nerazzurra à Londres, mais les discussions n’ont pas abouti, l’Espagnol restant attaché à son club actuel.
La Ligue des champions représente une opportunité majeure.
Interrogé par La Stampa au sujet de la qualification en Ligue deschampions, Mirwan Suwarso a confié : « Nous voulions faire mieux que l’année précédente, mais nous ne pensions pas aller aussi loin. Cette participation va nous permettre de renforcer nos finances. En revanche, nous devons désormais accélérer, car nous pensions atteindre cet objectif seulement dans quelques années. Nous devons désormais accélérer le développement de notre infrastructure commerciale et nous mettre en conformité avec les règles financières plus rapidement que prévu. Mais nous y parviendrons et nous ne pouvons pas laisser passer cette opportunité. Notre objectif en Europe ? Nous verrons où nous en serons après la préparation estivale. Pour l’instant, je rêve de voir des équipes comme Manchester United et le Real Madrid jouer à Côme. »
UN CLUB COMME COMO, IL N’Y EN A PAS DEUX
Interrogé par La Stampa, le président du Como, Mirwan Suwarso, souligne la fulgurante progression sportive et financière du club lombard : « Nous sommes l’équipe italienne dont la valeur des contrats des joueurs a le plus augmenté : en deux saisons, elle est passée de 60 à 389 millions d’euros. Sur le plan commercial, nous enregistrons une croissance annuelle de 300 %. Nous sommes encore des nouveaux venus, mais j’aimerais trouver un autre club ayant connu une progression aussi rapide. Toutefois, nous restons fermes sur nos principes : nous étudions chaque offre, mais nous n’hésitons pas à la refuser si elle ne nous convient pas. L’été dernier, nous avons ainsi renvoyé une proposition de 60 millions d’euros pour Assane Diao – je ne peux pas révéler l’identité du club – et, cet hiver, une autre de 40 millions pour Jayden Addai. L’histoire est pleine d’équipes qui, pour gagner des trophées, ont fini par faire faillite. »
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