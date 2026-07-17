Côme, Suwarso : « Fabregas a refusé trois clubs italiens ces derniers mois, dont Naples. Aucun n'a connu une telle croissance que nous ; beaucoup d'équipes se sont ruinées pour remporter des trophées. »

Interrogé par La Stampa, le président du Como, Mirwan Suwarso, souligne la fulgurante progression sportive et financière du club lombard : « Nous sommes l’équipe italienne dont la valeur des contrats des joueurs a le plus augmenté : en deux saisons, elle est passée de 60 à 389 millions d’euros. Sur le plan commercial, nous enregistrons une croissance annuelle de 300 %. Nous sommes encore des nouveaux venus, mais j’aimerais trouver un autre club ayant connu une progression aussi rapide. Toutefois, nous restons fermes sur nos principes : nous étudions chaque offre, mais nous n’hésitons pas à la refuser si elle ne nous convient pas. L’été dernier, nous avons ainsi renvoyé une proposition de 60 millions d’euros pour Assane Diao – je ne peux pas révéler l’identité du club – et, cet hiver, une autre de 40 millions pour Jayden Addai. L’histoire est pleine d’équipes qui, pour gagner des trophées, ont fini par faire faillite. »