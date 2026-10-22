« En réalité, le joueur que nous voulions recruter au départ était Petar Sucic. Oui, celui de l'Inter. Nous avions déjà trouvé un accord avec le Dinamo Zagreb pour lui. Je ne me souviens pas exactement de toutes les étapes de cette période, mais nous avions bien un accord avec le club. Le problème, c'est que les commissions réclamées par les agents étaient presque aussi élevées que le prix du transfert. Nous avons alors estimé que cela n'avait pas de sens de poursuivre.
Sucic est parti à l'Inter et nous avons eu la possibilité de recruter Baturina. En réalité, nous cherchions plutôt un joueur présentant les caractéristiques de Sucic, un numéro 8. Mais Baturina représentait une opportunité intéressante. Nous avons étudié les données, elles étaient toutes positives, et nous avons décidé d'aller de l'avant. »