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Emanuele Tramacere
Traduit par

Côme, Suwarso : « C’était fait pour Sucic, mais les coûts n’en valaient pas la peine. Voici qui m’a recommandé Baturina »

Inter
P. Sucic
Como
M. Baturina
Dinamo Zagreb

Le président de Côme, Mirwan Suwarso, a accordé une interview au journaliste de LNS Hanif Thamrin, dans laquelle il a révélé plusieurs coulisses du mercato concernant Côme, mais aussi l’Inter.

Les liens avec le Dinamo Zagreb sont notamment nombreux : le dossier Sucic a été laissé à l’Inter, tandis que Côme s’est activé pour Baturina grâce à une recommandation bien particulière.


  • BATURINA RECOMMANDÉ PAR ROMANO

    « Baturina recruté grâce à Football Manager ? Non, ça ne s’est pas passé exactement comme ça. En réalité, c’est Fabrizio Romano qui m’a signalé Baturina. Un jour, il m’a dit : "Ça t’intéresse de découvrir ce joueur ?" Je lui ai répondu : "Qui est-ce ? Je ne le connais pas." Il m’a expliqué qu’un agent souhaitait me rencontrer. D’habitude, je ne rencontre pas les agents, mais je lui ai demandé de qui il s’agissait. Quand j’ai entendu le nom de Baturina, il m’a semblé familier.

    J’ai alors demandé à notre département chargé des données de l’étudier. Ils m’ont répondu : "Nous n’avons même pas besoin de regarder les chiffres, nous savons déjà qui c’est." Mais j’ai insisté : "Vérifiez quand même." Il jouait au Dinamo Zagreb et je voulais savoir s’il serait capable de s’adapter rapidement à la Serie A.

  • C’ÉTAIT BOUCLÉ POUR SUCIC, MAIS…

    « En réalité, le joueur que nous voulions recruter au départ était Petar Sucic. Oui, celui de l'Inter. Nous avions déjà trouvé un accord avec le Dinamo Zagreb pour lui. Je ne me souviens pas exactement de toutes les étapes de cette période, mais nous avions bien un accord avec le club. Le problème, c'est que les commissions réclamées par les agents étaient presque aussi élevées que le prix du transfert. Nous avons alors estimé que cela n'avait pas de sens de poursuivre.

    Sucic est parti à l'Inter et nous avons eu la possibilité de recruter Baturina. En réalité, nous cherchions plutôt un joueur présentant les caractéristiques de Sucic, un numéro 8. Mais Baturina représentait une opportunité intéressante. Nous avons étudié les données, elles étaient toutes positives, et nous avons décidé d'aller de l'avant. »

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