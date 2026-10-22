« Baturina recruté grâce à Football Manager ? Non, ça ne s’est pas passé exactement comme ça. En réalité, c’est Fabrizio Romano qui m’a signalé Baturina. Un jour, il m’a dit : "Ça t’intéresse de découvrir ce joueur ?" Je lui ai répondu : "Qui est-ce ? Je ne le connais pas." Il m’a expliqué qu’un agent souhaitait me rencontrer. D’habitude, je ne rencontre pas les agents, mais je lui ai demandé de qui il s’agissait. Quand j’ai entendu le nom de Baturina, il m’a semblé familier.

J’ai alors demandé à notre département chargé des données de l’étudier. Ils m’ont répondu : "Nous n’avons même pas besoin de regarder les chiffres, nous savons déjà qui c’est." Mais j’ai insisté : "Vérifiez quand même." Il jouait au Dinamo Zagreb et je voulais savoir s’il serait capable de s’adapter rapidement à la Serie A.