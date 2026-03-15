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Côme-Rome, l'analyse vidéo : l'expulsion de Wesley et le penalty accordé aux Giallorossi. Le commentaire de Luca Marelli

Les moments controversés du match Côme-Rome, comptant pour la 29e journée de Serie A

L'équipe d'arbitrage du match Côme-Rome :

Arbitre : Davide Massa (Imperia)
Assistants : Meli -
Alassio Quatrième arbitre : Sozza
VAR : Fabbri
AVAR : Gariglio

  • LA RÉVISION VIDÉO

    Dès la septième minute, le match Como-Rome s'ouvre et les Giallorossi prennent l'avantage grâce à un penalty transformé par Malen. Tout part d'une passe en retrait imprudente de Caqueret qui prend Diego Carlos au dépourvu. L'ancien défenseur de Séville intervient trop tard sur El Shaarawy, qui s'effondre au sol. Massa n'a aucun doute et accorde immédiatement le penalty. Sur DAZN, Luca Marelli partage l'avis de l'arbitre : « Il y a bien un croche-pied et il s'agit d'une faute de type SPA (fautede jeu) non sanctionnée, Massa n'ayant donc pas sorti de carton jaune à Diego Carlos. Il ne s'agit pas, en revanche, d'une faute de type DOGSO (faute grave) pour laquelle l'arbitre aurait dû sortir un carton rouge. »

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  • À la 65e minute, contre-attaque de Côme : Baturina lance Diao. L'attaquant s'empare du ballon après un rebond face à Rensch, qui le retient mais ne parvient pas à l'arrêter. C'est Wesley qui y parvient, mais comme il avait déjà reçu un carton jaune, il est expulsé. Sur DAZN, Luca Marelli exprime tous ses doutes : « D'après le ralenti frontal, il semble que Wesley n'ait pas cherché le contact, alors que Rensch le retient par le maillot. Pour Massa, l'intervention de la SPA est celle de Wesley. »

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