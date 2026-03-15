Dès la septième minute, le match Como-Rome s'ouvre et les Giallorossi prennent l'avantage grâce à un penalty transformé par Malen. Tout part d'une passe en retrait imprudente de Caqueret qui prend Diego Carlos au dépourvu. L'ancien défenseur de Séville intervient trop tard sur El Shaarawy, qui s'effondre au sol. Massa n'a aucun doute et accorde immédiatement le penalty. Sur DAZN, Luca Marelli partage l'avis de l'arbitre : « Il y a bien un croche-pied et il s'agit d'une faute de type SPA (fautede jeu) non sanctionnée, Massa n'ayant donc pas sorti de carton jaune à Diego Carlos. Il ne s'agit pas, en revanche, d'une faute de type DOGSO (faute grave) pour laquelle l'arbitre aurait dû sortir un carton rouge. »