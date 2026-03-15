Côme-Rome : Celik sort sur blessure : son état

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour la Roma, qui s'est inclinée à l'extérieur à Côme lors d'un match décisif pour la qualification en Ligue des champions et qui risque en outre de perdre Zeki Celik sur blessure. Le latéral turc avait débuté sur le côté droit dans le classique 3-4-2-1 de Gasperini ; son remplacement n'était pas prévu, mais à vingt minutes de la fin, le joueur a été contraint de quitter le terrain en raison d'un problème physique. Tsimikas l'a remplacé, mais l'état de santé de Celik inquiète le club giallorosso en vue des prochains matchs. Cette semaine, le Turc passera des examens approfondis afin de déterminer la gravité de la blessure et, surtout, le temps de récupération nécessaire.

À suivre